미국-이란, 파키스탄 이슬라마바드서 전쟁 종식 위한 평화 회담 개시

미국과 이란 대표단이 파키스탄 이슬라마바드에서 전쟁 종식을 위한 평화 회담을 시작했습니다. 양국은 이스라엘의 레바논 공격 자제, 이란 자산 동결 해제 등을 고려하여 협상을 진행하며, 협상 세부 사항 조율을 위해 파키스탄 총리와도 만났습니다. 이란은 호르무즈 해협 통제, 전쟁 피해 배상, 해외 동결 자산 해제, 중동 교전 중단을 협상 '레드라인'으로 제시했습니다. 이번 회담은 중동 지역의 평화와 안정을 위한 중요한 전환점이 될 수 있습니다.

지난 10일 파키스탄 에 도착한 이란 대표단의 모습. EPA 연합뉴스 미국과 이란 대표단이 11일(현지시간) 파키스탄 수도 이슬라마바드 에서 전쟁 종식 을 위한 회담을 시작한 것으로 보입니다. IRNA, 타스님, 메흐르 등 이란 매체들은 파키스탄 시간 기준으로 이날 오후 5시 30분(한국 시간 오후 9시 30분)쯤 “이란과 미국 측 협상이 이슬라마바드 에서 시작됐다”고 일제히 보도했습니다. 타스님은 “양국은 이슬라마바드 에서 진행된 집중적인 협의와 진전, 이스라엘의 베이루트∼레바논 남부 공격 자제, 미국 측의 이란 자산 동결 해제 수용 등을 고려해 협상을 시작해서 이 문제들을 최종 해결하기로 결정했다”고 전했습니다. 미국 매체들 역시 도널드 트럼프 미국 대통령이 “미국과 이란이 파키스탄 이슬라마바드 에서 협상을 개시했다”고 밝혔다고 보도했습니다.

뉴스네이션 백악관 출입기자 켈리 메이어는 엑스에 “트럼프 대통령과 통화했고 협상이 공식적으로 시작된 것인지 물었더니 그렇다고 했다”는 말을 전했습니다. 미 CBS 방송 제니퍼 제이컵스 기자 또한 엑스에 이란 전쟁 종전을 위한 평화 협상이 시작됐다고 알렸습니다. 앞서 미국과 이란 측은 셰바즈 샤리프 파키스탄 총리를 각각 만나 협상 세부 사항 조율 등에 돌입했습니다. 이란 국영 IRIB 방송은 이날 이란 대표단이 샤리프 총리와 회담을 했다며 “이란과 미국 회담의 세부 사항은 이 만남의 결과로 결정될 것”이라고 밝혔습니다. 70명에 달하는 이란 대표단은 전날 파키스탄의 수도 이슬라마바드에 도착했습니다. 로이터 통신은 이란 현지 매체를 인용해 이란 대표단이 샤리프 총리에게 자국의 협상 ‘레드라인’을 전달했다고 보도했습니다. 보도에 따르면 이란 대표단은 셰바즈 샤리프 총리에게 ▲호르무즈 해협에 대한 통제 권리 인정 ▲전쟁 피해 배상 ▲이란의 해외 동결 자산 해제 ▲중동 전역에서 교전 중단 등 4가지 사항이 반드시 보장되어야 한다고 전달했습니다. 이번 회담은 양국 간의 오랜 긴장 관계를 해소하고 중동 지역의 평화를 구축하는 중요한 기회가 될 수 있습니다. 특히 이란의 핵 프로그램, 중동 내 세력 다툼, 예멘 내전 등 여러 복잡한 문제들이 협상 테이블에 오를 것으로 예상됩니다. 양국 대표단의 협상 의제와 진행 과정에 따라 중동 정세는 급변할 가능성이 높습니다. 이번 회담의 성공적인 마무리는 중동 지역의 안정과 평화를 가져오는 데 결정적인 역할을 할 수 있으며, 실패할 경우 긴장이 더욱 고조될 수 있습니다. 국제 사회는 이번 협상에 대한 결과를 예의주시하며, 긍정적인 결과를 기대하고 있습니다. 양국은 서로의 입장을 충분히 이해하고 상호 존중을 바탕으로 협상에 임해야 합니다. 이번 협상을 통해 양국 간의 신뢰가 구축되고, 궁극적으로는 중동 지역의 평화와 안정을 위한 초석을 다질 수 있기를 바랍니다. JD 밴스 미국 부통령이 이끄는 미국 대표단도 이날 샤리프 총리와 회담했습니다. 샤리프 총리실은 미국 대표단과의 회담 사실을 밝히고 “총리는 이번 회담이 이 지역의 견고한 평화를 향한 디딤돌이 되기를 희망한다고 말했다”고 전했습니다. 총리실은 중동 전쟁 종식을 위한 평화 회담이 “시작됐다”고 덧붙였습니다. 이번 회담의 결과는 중동 지역의 안보와 경제, 그리고 국제 정세에 광범위한 영향을 미칠 것으로 예상됩니다. 양국 대표단은 어려운 문제들을 극복하고 건설적인 합의를 도출하여, 중동 지역의 지속 가능한 평화를 위한 발걸음을 내디뎌야 합니다





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