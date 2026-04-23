미국-이란 갈등, 월드컵 외교전으로 확산…트럼프, 이탈리아 출전 제안

미국과 이란의 군사적 긴장이 2026년 월드컵을 배경으로 스포츠 외교전으로 번지고 있습니다. 트럼프 전 대통령의 특사가 FIFA에 이란 대신 이탈리아를 출전시키자는 제안을 하면서 논란이 일고 있습니다.

미국과 이란 간의 지정학적 긴장이 고조되는 가운데, 2026년 북중미 월드컵 을 배경으로 예상치 못한 외교적 갈등이 스포츠 영역으로 확산되고 있다. 도널드 트럼프 전 미국 대통령의 특사 파올로 잠폴리가 국제축구연맹( FIFA )에 이란 대신 이탈리아 를 월드컵 본선에 출전시키는 방안을 공식적으로 제안하면서 논란이 증폭되고 있다.

잠폴리 특사는 영국 파이낸셜타임스(FT)와의 인터뷰에서 트럼프 전 대통령과 함께 잔니 인판티노 FIFA 회장에게 이탈리아의 합류를 제안한 사실을 인정했다. 그는 밀라노 출신으로 미국 시민권을 가진 부동산 재벌로서, 미국 땅에서 이탈리아 대표팀, 즉 ‘아주리 군단’을 응원하는 것이 오랜 꿈이었다고 밝혔다. 잠폴리 특사는 월드컵 4회 우승이라는 이탈리아의 뛰어난 역량을 강조하며, 이탈리아가 대체 출전 자격을 충분히 갖추고 있다고 주장했다.

이탈리아는 최근 세 번의 월드컵 본선 진출에 모두 실패했지만, 잠폴리 특사는 FIFA가 특정 국가의 기권 시 대체국을 선정할 수 있는 권한을 활용하여 이탈리아를 ‘와일드카드’로 투입해야 한다고 강조했다. 이러한 제안의 배경에는 이란의 월드컵 참가에 대한 복잡한 문제가 자리 잡고 있다. 이란은 아시아 최종예선 A조 1위로 월드컵 본선에 진출했지만, 지난 2월 미국과 이스라엘의 공습 이후 안전 문제를 이유로 미국에서 진행되는 조별리그 경기를 거부하고 있다. 이란은 멕시코나 캐나다로 경기 장소를 변경해달라고 FIFA에 요청했지만, FIFA는 형평성 문제를 들어 이를 거절한 것으로 알려졌다.

트럼프 전 대통령 역시 이란 대표팀의 미국 내 경기 참여에 대한 우려를 표명하며 사실상 불참을 압박한 바 있다. 이러한 미국의 움직임은 최근 경색된 미·이탈리아 관계를 개선하기 위한 ‘축구 외교’의 일환이라는 분석도 제기되고 있다. 익명을 요구한 소식통은 FT와의 인터뷰에서 이탈리아를 월드컵에 복귀시키는 것이 조르자 멜로니 이탈리아 총리의 지지를 얻기 위한 전략적 카드라고 밝혔다. 양국 정상은 과거 친밀한 관계를 유지했지만, 트럼프 전 대통령이 교황 레오 14세를 비난하면서 멜로니 총리는 불편한 입장을 표명했다.

이란의 월드컵 출전 여부에 대한 논란이 확산되자, 인판티노 FIFA 회장은 스포츠는 정치와 분리되어야 하며 이란은 예정대로 참가할 것이라고 강조했다. 파테메 모하제라니 이란 정부 대변인 역시 국가대표팀이 모든 준비를 마쳤으며 기권은 고려하지 않고 있다고 밝히며 출전 의지를 재확인했다. 그러나 경기 장소를 둘러싼 이란과 FIFA의 입장 차이가 좁혀지지 않으면서, 2026년 월드컵 개막 직전까지 외교적 긴장이 지속될 것으로 예상된다. 이번 사태는 스포츠가 단순한 경쟁의 장을 넘어 국제 정치의 복잡한 역학 관계에 영향을 받는다는 점을 다시 한번 보여주는 사례로 평가된다.

특히, 미국과 이란의 관계, 그리고 트럼프 전 대통령의 개입은 이번 논란을 더욱 복잡하게 만들고 있으며, 월드컵이라는 세계적인 스포츠 이벤트를 외교적 문제 해결의 도구로 활용하려는 시도로 해석될 수 있다. 이탈리아의 월드컵 복귀 가능성은 이탈리아 축구 팬들에게는 희망적인 소식이지만, 동시에 스포츠 정신과 공정성에 대한 논쟁을 불러일으키고 있다





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