미국-이란 종전 협상, 파키스탄 이슬라마바드에서 시작... 43일 만에 회담

미국과 이란이 43일 만에 파키스탄 이슬라마바드에서 종전 협상을 시작했다. 파키스탄의 중재 하에 진행되는 이번 협상은 양국 간의 오랜 갈등을 종식시키고 중동 지역의 평화를 가져올 수 있을지 주목된다. 양국 대표단은 셰바즈 샤리프 파키스탄 총리와의 면담을 시작으로, 이란은 호르무즈 해협 통제권 인정, 전쟁 피해 배상, 해외 동결자산 해제, 중동 전역 교전 중단 등 '레드라인'을 제시했다. 협상에는 미국 부통령 JD 밴스, 트럼프 전 대통령의 사위 재러드 쿠슈너, 이란 국회의장 모하마드 바게르 갈리바프 등이 참여했다.

제임스 데이비드(JD) 밴스 미국 부통령(왼쪽부터), 모하마드 바게르 갈리바프 이란 국회의장, 셰바즈 샤리프 파키스탄 총리의 모습이 담긴 사진이 공개되며, 미국과 이란 간의 종전 협상 이 파키스탄 수도 이슬라마바드에서 시작되었다는 소식이 전해졌다. 개전 43일 만에 시작된 이번 협상은 양국 간의 오랜 갈등을 종식시키고 중동 지역의 평화를 가져올 수 있을지 주목받고 있다. 이르나, 타스님, 메흐르 등 이란 언론들은 일제히 이 소식을 보도하며 협상의 시작을 알렸다. 타스님은 “양국은 이슬라마바드에서 진행된 집중적인 협의와 진전, 이스라엘의 베이루트~레바논 남부 공격 자제, 미국 쪽의 이란 자산 동결 해제 수용 등을 고려해 협상을 시작했고, 이 문제들을 최종적으로 해결하기 위해 노력할 것이다”라고 보도했다. 로이터 통신 또한 파키스탄 측 소식통을 인용하여 미국, 이란, 그리고 파키스탄 이 참여하는 3자 회담이 시작되었음을 전했다.

미국 CBS와 뉴스네이션 역시 협상 시작을 보도하며, 뉴스네이션의 백악관 출입기자 켈리 메이어는 엑스(X, 옛 트위터)를 통해 도널드 트럼프 전 미국 대통령과의 통화 내용을 공개, “협상이 공식적으로 시작된 것이 맞는지 질문했더니 ‘그렇다’는 답변을 들었다”고 밝혔다.\이번 종전 협상을 위해 미국과 이란 대표단은 파키스탄 이슬라마바드의 지나 컨벤션 센터에 모였다. 양국 대표단은 협상 시작 전 셰바즈 샤리프 파키스탄 총리를 각각 만나 면담을 가졌으며, 파키스탄의 중재 하에 본격적인 종전 협상에 돌입했다. 미국 대표단은 제이디 밴스 부통령이 이끌고 있으며, 도널드 트럼프 전 대통령의 사위인 재러드 쿠슈너, 스티브 윗코프 중동 특사 등이 함께한다. 이란 대표단에는 모하마드 바게르 갈리바프 국회의장, 아바스 아라그치 외무장관 등이 참여했다. 이번 협상에서 이란 측은 몇 가지 ‘레드라인’을 제시했다. 호르무즈 해협 통제권 인정, 전쟁 피해 배상, 이란의 해외 동결자산 해제, 중동 전역에서의 교전 중단 등 4가지 요구사항을 파키스탄 총리에게 전달한 것으로 알려졌다. 회담이 시작된 후, 이란 국영방송은 “회담이 전문가 단계로 접어들었다”고 보도하며, 이란 대표단의 경제, 군사, 법률, 핵 부문 전문가들이 협상에 참여했다고 전했다. 로이터 통신은 양국 대표단이 약 2시간 동안의 대화를 마친 후 휴식을 위해 잠시 회담을 중단했다고 보도했다. 이번 협상이 성공적으로 마무리될 경우, 오랜 기간 지속되어 온 양국 간의 긴장 관계가 완화되고 중동 지역의 안정에 기여할 수 있을 것으로 기대된다.\이번 회담의 결과는 중동 지역의 지정학적 구도에 큰 영향을 미칠 것으로 예상된다. 이란 핵 문제, 시리아 내전, 예멘 내전 등 중동 지역의 여러 복잡한 문제들이 이번 협상을 통해 해결의 실마리를 찾을 수 있을지 관심이 집중되고 있다. 특히 이란 핵 문제와 관련하여, 미국이 이란의 핵 개발 활동을 얼마나 통제할 수 있을지가 주요 쟁점이 될 것으로 보인다. 또한, 이란의 해외 동결자산 해제 문제 역시 양국 간의 첨예한 갈등을 야기할 수 있는 중요한 사안이다. 미국 측이 이란의 요구 사항을 어느 정도 수용할 수 있을지, 그리고 이란 측이 미국의 입장을 얼마나 고려할지에 따라 협상의 성패가 갈릴 것으로 예상된다. 이번 협상이 성공적으로 마무리된다면, 이란 경제 제재 완화 및 국제 사회로의 복귀를 위한 중요한 발판이 마련될 수 있다. 또한, 중동 지역의 평화 정착을 위한 다자간 협력의 기반을 다지는 계기가 될 수 있다. 하지만, 협상 과정에서 예상치 못한 난관에 직면하거나, 양측의 입장 차이를 좁히지 못할 경우, 협상이 결렬될 가능성도 배제할 수 없다. 국제 사회는 이번 협상의 진행 상황을 예의주시하며, 중동 지역의 평화와 안정을 위한 노력을 지속적으로 지원해야 할 것이다. 최종 합의 도출까지는 상당한 시간과 노력이 필요할 것으로 예상되지만, 이번 협상이 긍정적인 결과를 가져와 중동 지역의 지속 가능한 평화 구축에 기여하기를 기대한다





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