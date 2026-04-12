미국-이란 종전 협상, 파키스탄 중재로 시작… 양국 대규모 협상단 구성

파키스탄 이슬라마바드에서 미국과 이란의 종전 협상이 시작되었다. 양국은 대규모 협상단을 파견했으며, 미국은 J D 밴스 부통령을, 이란은 모하마드 바게르 갈리바프 국회의장을 대표로 내세웠다. 이번 협상은 트럼프 행정부 핵심 인사들과 이란의 온건파, 강경파를 모두 포함하여 주목을 받았다. 특히 밴스 부통령의 전면 등장과 이란의 폭넓은 협상단 구성은 협상 결과에 대한 다양한 예측을 낳고 있다. 양국은 실무 소통 채널을 유지하며 협상의 끈을 놓지 않고 있으며, 이번 협상이 단순히 종전을 넘어 양국의 미래 관계를 결정짓는 중요한 분기점이 될 것으로 예상된다.

파키스탄 의 샤리프 총리가 중재하는 가운데 미국과 이란의 종전 협상 이 파키스탄 이슬라마바드에서 열렸다. 양국은 대규모 협상단 을 파견했으며, 미국 측에서는 J D 밴스 부통령이, 이란 측에서는 모하마드 바게르 갈리바프 국회의장이 대표단을 이끌었다. 이번 협상에는 트럼프 행정부 핵심 인사들과 이란의 온건파, 강경파가 모두 참여하여 주목을 받았다. 특히 미국 측에서는 그동안 이란과의 협의를 주도해온 스티브 윗코프 특사 대신 밴스 부통령이 전면에 나서면서, 전쟁 회의론자로서의 그의 역할에 대한 관심이 높아졌다. 파키스탄 은 중재국으로서 밴스 부통령의 파견을 요청했으며, 이란 역시 실용적인 협상을 이끌 적임자로 그를 선호한 것으로 알려졌다. 협상에는 브래드 쿠퍼 미 중부사령부 사령관, 마이클 안톤 백악관 정책기획국장 등 안보 및 군사 실무진과 대규모 자문단도 배석했다.

이란 측에서는 갈리바프 의장 외에도 과거 핵합의 협상을 주도한 아바스 아라그치 전 외교장관, 압돌나세르 헴마티 중앙은행 총재 등이 참여했다. 금융 및 제재 전문가, 군 관계자, 법률 고문 등 다양한 분야의 전문가들이 협상에 참여하여, 종전 이후의 문제에 대한 폭넓은 논의를 예고했다.\협상단의 구성은 양국 간의 치열한 줄다리기를 보여준다. 미국은 트럼프 행정부의 핵심 인사들을 대거 투입하여 협상의 무게감을 더했으며, 이란은 온건파와 강경파를 모두 아우르는 폭넓은 스펙트럼의 인물들을 포함시켰다. 뉴욕타임스에 따르면 이란은 협상단에 전권을 부여하여, 본국 수뇌부와의 실시간 협의 없이 현장에서 모든 결정을 내릴 수 있도록 했다. 이란 내부에서는 협상 참여에 대한 찬반 의견이 엇갈리고 있으며, 특히 강경파들은 협상 자체를 굴욕으로 여기고 반대하는 상황이다. 이러한 상황을 고려하여 이란은 협상력 강화를 위해, 그리고 향후 합의안 도출 시 내부 반발을 차단하기 위해 다양한 정치적 입장을 가진 인물들을 협상단에 포함시킨 것으로 분석된다. 호세인 쉬르자드 이란 정치평론가는 이번 협상이 단순히 종전을 넘어 이란과 미국의 장기적인 관계 재설정을 위한 ‘정치적 거래 제안’을 제시하는 데 목적이 있다고 분석했다. 이란은 종전 이후의 미래를 내다보며, 미국과의 관계를 재정립하려는 의지를 강력하게 드러내고 있다.\협상 결렬 후, 미 대표단은 본국으로 돌아갔지만, 양국은 실무 소통 채널을 유지하며 협상의 끈을 놓지 않고 있다. 이번 협상은 단순히 종전 협상에 그치는 것이 아니라, 양국 간의 복잡한 정치적 역학 관계를 반영하며, 미래를 위한 전략적 포석을 엿볼 수 있게 한다. 파키스탄은 중재국으로서 중요한 역할을 수행하며, 협상 과정에 상당한 영향력을 행사했다. 특히 밴스 부통령의 전면 등장은 미국의 협상 전략 변화를 시사하며, 그의 역할에 대한 다양한 해석을 낳고 있다. 이란은 협상단의 구성과 협상 전략을 통해, 자국의 입장을 최대한 관철시키고 향후 관계 재설정을 위한 기반을 마련하려는 의지를 보여주고 있다. 양국의 협상이 어떤 결과로 이어질지, 그리고 이 결과가 중동 지역과 국제 정치에 어떤 영향을 미칠지 귀추가 주목된다. 이번 협상은 단순한 종전 협상을 넘어, 양국의 미래 관계를 결정짓는 중요한 분기점이 될 것으로 예상된다. 협상 결과는 향후 국제 정치 지형에도 상당한 영향을 미칠 것으로 예상된다





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