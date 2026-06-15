미국-이란, 종전 MOU 서명…호르무즈 60일간 통행료 면제·동결자금 해제 논의

미국과 이란이 종전 양해각서에 양국 대표가 서명했으며, 호르무즈 해협 통행료 면제와 동결 자금 해제 등을 놓고 협상이 진행 중이다. 최고지도자 서명 없이 진행된 점과 이스라엘의 반응 등 변수가 남아 있다.

도널드 트럼프 미국 대통령과 제이디 밴스 부통령, 그리고 이란 모하마드 바게르 갈리바프 의회 의장이 종전 양해각서에 이미 서명한 것으로 알려졌다. 미국의 대이란 협상팀 수석대표인 밴스 부통령의 인터뷰와 미 정부 고위 당국자들의 브리핑에 따르면, 미국과 이란은 합의 발표일인 14일 전자 방식으로 서명을 완료했으며, 오는 19일 제네바에서 밴스 부통령과 갈리바프 의장이 참석한 가운데 공식 서명식을 진행할 예정이다.

이란 최고지도자 아야톨라 하메네이는 서명하지 않았으나, 이는 버락 오바마 행정부 시절 이란 핵합의 당시에도 최고지도자가 서명하지 않은 전례에 비춰 특별한 상황은 아니라는 게 미 당국자의 설명이다. 미국 내에서는 합의 발표에도 불구하고 합의문이 공개되지 않아 의구심이 제기되었으나, 미 고위 당국자는 합의문이 24~48시간 내에 공개될 것이라고 밝혔고, 트럼프 대통령도 19일 서명식 이후에 공개될 거라고 맞장구쳤다. 합의 내용과 관련해 미 당국자는 호르무즈 해협이 60일간 통행료 없이 개방된다고 명시되어 있다고 전했다.

그러나 트럼프 대통령이 주장한 것과 달리 영구적인 통행료 면제는 아니며, 이란은 60일간의 협상 이후 해상 서비스 제공 명목으로 수수료를 부과할 계획인 것으로 알려졌다. 미국은 MOU 서명과 관련해 동결 자금 해제나 제재 완화를 즉시 시행하지는 않지만, 경제적 보상을 위한 준비가 돼 있으며 이란에 '작은 제스처'를 요구하고 있다. 미 당국자는 미국과 이란이 신뢰 구축 초기 단계에 있다면서 "미국은 동결자금과 제재를 풀 준비가 돼 있다"고 말해 유화적 입장을 나타냈다.

이는 이란이 동결 자금 일부를 해제해야 60일간의 핵 협상에 나설 수 있다며 압박하는 상황에서 미국도 일부 양보 가능성을 내비친 것으로, 양측의 입장 차 확산을 방지하려는 모습이다. 한편 이 합의를 못마땅해하는 이스라엘을 달라고 의도된 것으로 보인다. 호르무즈 해협 통행료 면제와 동결 자금 해제 문제뿐 아니라, 이스라엘의 레바논 철수 문제도 상황에 따라 MOU 이행을 위협할 수 있는 변수로 작용할 전망이다.

이번 MOU는 미국과 이란 간 직접 협상의 첫 성과물로 평가되지만, 최고지도자의 서명 missing과 이스라엘의 반응 등 불확실한 요소들이 남아 있어 합의의 지속 가능성에 대한 논의는 이어질 것으로 보인다. 서명식 이후 공개될 합의문의 구체적 조항에 국제사회의 이목이 집중될 것이다





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