미국-이란 종전 협상과 핵 전략의 갈등: 문턱 전략과 실리 사이의 선택

미국과 이란의 종전 협상 과정에서 핵심 쟁점이 된 핵 프로그램과 우라늄 농축 문제를 분석하고, 이란의 문턱 전략과 내부 강경파의 움직임, 그리고 이스라엘의 핵 보유 문제와 연계된 중동의 지정학적 위기를 심층적으로 다룬다.

미국과 이란이 약 80일 동안 이어진 전쟁을 각자에게 유리한 조건으로 마무리 짓기 위해 치열한 힘겨루기 협상을 벌이고 있다. 현재 양국 협상의 핵심 쟁점은 종전으로 나아가기 위한 사전 단계인 평화합의 양해각서(MOU)에 이란의 핵 문제와 관련된 구체적인 조항을 포함시킬 것인지 여부다.

만약 양해각서가 체결된다면 이후 30일에서 60일 동안 후속 협상이 이어질 예정이며, 이 과정에서 다시 한번 이란의 핵 프로그램 처리 방안이 최우선 의제로 다뤄질 전망이다. 국제사회가 특히 주목하는 지점은 이란이 두 차례의 전쟁을 겪으며 기존의 핵전략 방향을 수정했는지, 그리고 미국과 이스라엘 일부가 의심하는 것처럼 실제로 핵무기 개발이라는 야욕을 품고 있는지 여부다. 우선 미국과 이스라엘이 대이란 공격의 주요 명분으로 내세우는 60% 고농축 우라늄 440kg의 보유 경위를 살펴볼 필요가 있다.

본래 2015년 체결된 이란핵협정(JCPOA)에 따라 이란의 우라늄 농축도는 3.67%로 엄격히 제한되었으나, 2018년 도널드 트럼프 당시 미국 대통령이 일방적으로 협정을 탈퇴하면서 균형이 깨졌다. 이에 이란은 2020년부터 농축도를 20%로 끌어올렸고, 2021년 이스라엘이 나탄즈 핵시설의 발전 설비를 대상으로 사이버 공격을 감행하자 이에 대한 대응으로 농축도를 60%까지 높였다. 60% 농축 우라늄은 민간 에너지 목적으로는 활용 가치가 거의 없기 때문에, 사실상 핵무기 제조에 필요한 90% 농축 단계로 가기 위한 직전 단계라는 국제적 우려를 낳았다.

만약 이란핵협정이 유지되어 국제원자력기구(IAEA)의 강력한 감시 체계가 작동했다면 이러한 핵 프로그램의 무분별한 확장은 어느 정도 관리되었을 가능성이 크다. 결과적으로 트럼프 행정부의 탈퇴와 이스라엘의 공격이 이란에게 우라늄 농축도를 높일 명분을 제공한 셈이 되었다. 국제정치학적으로 이란이 취해온 전략은 핵무기를 실제로 제작하지는 않되 기술력만은 최고 수준으로 고도화하는 '문턱 전략'으로 정의된다. 이는 핵무기를 즉각 보유하지는 않지만, 언제든 마음만 먹으면 수주 또는 수개월 내에 핵무기를 완성할 수 있는 기술적 여건을 갖추어 외부의 위협에 대비하는 전략이다.

조 바이든 행정부는 이란을 다시 2015년 협정 체제로 복귀시키려 노력했으나 결국 실패했고, 재집권한 트럼프 대통령이 다시 협상을 재개했다. 하지만 협상 과정에서도 미국과 이스라엘은 대대적인 공습을 감행했으며, 이로 인해 이란 내에서는 핵무기 보유만이 유일한 억지 수단이라는 강경론이 득세하기 시작했다. 일부 싱크탱크들은 이란이 기존의 문턱 전략을 폐기하고 북한처럼 최단 기간 내에 핵무기를 획득하려는 모델로 전환했을 가능성을 제기하고 있다.

특히 이란 혁명수비대가 권력의 중심부로 부상하며 핵 정책의 강경 노선이 강화되었고, 이란 국회 관계자가 미국의 공격 재개 시 90% 농축을 선택지 중 하나로 언급한 것은 강력한 경고 메시지로 해석된다. 그럼에도 불구하고 많은 전문가는 이란이 여전히 실리적인 선택을 할 가능성이 높다고 분석한다. 백승훈 한국외대 연구원은 이란이 일본식의 문턱 전략을 완전히 포기하지 않았을 것이라고 보며, 실제로 핵무기를 보유하려 할 경우 미국과 이스라엘의 더 강력한 공격과 가혹한 경제 제재가 뒤따를 것이기에 얻을 실익이 적다고 분석했다.

유달승 한국외대 교수 역시 이란의 핵 프로그램은 일종의 협상 카드에 불과하며, 이란 정부의 가장 절박한 과제는 극심한 경제난을 타개할 자금을 확보하는 것이라고 설명했다. 즉, 핵 프로그램 완화를 대가로 동결된 자산을 회수하고 경제 제재 해제를 이끌어내는 것이 이란의 핵심 전략이라는 것이다. 마수드 페제슈키안 이란 대통령이 공식적으로 핵무기 추구 의사가 없음을 천명한 것과, 과거 루홀라 호메이니와 알리 하메네이가 생화학무기의 참상을 겪으며 대량살상무기 금지 율법(파트와)을 내린 역사적 배경이 이를 뒷받침한다.

현재 진행 중인 종전 협상에서 이란은 핵 프로그램 제한을 일부 수용하는 유연한 태도를 보이고 있다. 우라늄 농축 중단 기간을 두고 미국은 20년, 이란은 10년을 주장하고 있으나 12~15년 사이에서 절충안이 논의되고 있다는 보도가 나오고 있다. 또한 양해각서 초안에는 이란이 핵무기를 절대 추구하지 않겠다는 약속과 함께 고농축 우라늄 비축분 처리 방식에 대한 논의 내용이 담긴 것으로 알려졌다. 하지만 이란 내 강경파의 요구와 서방의 끊이지 않는 의심은 여전한 갈등 요소다.

특히 이란이 핵무기에 집착하는 근본 원인은 이스라엘의 불투명한 핵보유 상태에 있다. 이스라엘은 공식적으로 인정하지는 않으나 약 100기의 핵무기를 보유한 것으로 추정되며, 이는 이란에 실존적 위협이 된다. 이러한 맥락에서 파키스탄이 중재자로 나선 것은 이란이 이스라엘의 핵 위협에 대응할 수 있는 간접적인 방어막을 기대했기 때문일 수 있다. 결국 진정한 평화를 위해서는 모든 중동 국가가 NPT에 가입하고 핵시설을 IAEA 감시 하에 두는 '중동 비핵지대' 설립과 더불어, 분쟁의 뿌리인 팔레스타인 국가 인정이라는 근본적인 정치적 해결책이 병행되어야 할 것이다





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