미국-이란, 파키스탄 이슬라마바드에서 종전 협상 개시: 47년 만의 대면

미국과 이란 대표단이 파키스탄 이슬라마바드에서 종전 협상을 시작했다. 1979년 외교 관계 단절 이후 47년 만의 최고위급 대면으로, 호르무즈 해협 문제를 중심으로 논의가 진행되었다. 파키스탄의 중재 하에 협상이 진행되었으며, 양측은 긍정적인 평가를 내렸다. 협상 결과와 향후 진행 상황에 귀추가 주목된다.

미국과 이란 대표단이 파키스탄 이슬라마바드에서 종전 협상에 돌입했다. 1979년 외교 관계 단절 이후 양측 최고위급의 대면은 47년 만이며, 2015년 이란 핵협상 타결 이후 첫 공식 대면이 이루어졌다. 이번 협상은 파키스탄 의 중재 하에 진행되었으며, 호르무즈 해협 문제를 최대 쟁점으로 논의했다. 협상에는 JD 밴스 미국 부통령과 모하마드 바게르 갈리바프 이란 의회 의장 등 양측 고위급 인사가 참여했다.\협상은 이슬라마바드의 5성급 세레나 호텔에서 진행되었으며, 미국 측은 밴스 부통령을 비롯해 300명 규모의 대표단을 파견했다. 이란 측은 70명의 협상단을 구성하여 회담에 임했다. 파키스탄 의 샤리프 총리가 협상에 함께 참여하여 중재 역할을 수행했다. 백악관 당국자는 3자 회담이 진행 중이며 미국 전문가 팀이 워싱턴에서 지원하고 있다고 밝혔다. 알자지라 방송은 파키스탄 중재 하에 양측이 직접 협상에 임하고 있다며 긍정적인 평가를 내렸다.

협상에서는 호르무즈 해협 관리 문제를 두고 심도 있는 논의가 이루어졌다. 미국은 15개항의 종전안을, 이란은 10개항의 요구를 제시하며 의견 차이를 좁히려는 노력을 보였다. 이란 측은 호르무즈 해협 통제 권리 인정, 전쟁 피해 배상, 해외 동결 자산 해제, 중동 전역에서의 교전 중단을 '레드라인'으로 제시했다.\파이낸셜타임스는 호르무즈 해협 통제권 협상이 교착 상태에 빠졌으며, 이란이 미국과의 공동 통제를 거부하고 단독 통행료 부과 입장을 고수했다고 보도했다. IRIB는 미국이 지나치게 강경한 태도를 보이고 있다고 비판했다. 양측은 잠시 휴식을 가진 후 협상을 재개했으나, 5시간여 만에 다시 중단되었다. IRIB는 3라운드 회담에서 성과가 나올 것이라고 전망했다. CNN은 협상이 며칠이 걸릴 것으로 예상했으며, 메흐르 통신은 회담이 하루 이상 지속되지 않을 가능성도 있다고 전했다. 협상과 함께 미군은 호르무즈 해협에서 기뢰 제거 작업을 시작하며 압박을 가했다. 미 해군 유도미사일 구축함 2척이 호르무즈 해협을 통과했다. 이번 협상을 통해 양국 간의 오랜 갈등을 해소하고 평화를 구축할 수 있을지 귀추가 주목된다. 양측의 협상 태도와 파키스탄의 중재 역할, 그리고 호르무즈 해협 문제의 해결 여부가 협상의 성패를 가르는 중요한 요소가 될 것으로 보인다





joongangilbo / 🏆 11. in KR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

미국 이란 종전협상 호르무즈해협 파키스탄

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

미국-이란, 파키스탄서 47년 만의 최고위급 휴전 회담 시작미국과 이란이 파키스탄 이슬라마바드에서 전쟁 종식을 위한 역사적인 휴전 회담을 시작했다. 1979년 이슬람 혁명 이후 단절된 양국 관계에서 47년 만의 최고위급 회담이며, 2015년 핵 합의 이후 첫 직접 회담이다. 회담은 긍정적인 분위기 속에서 진행 중이며, 양측은 호르무즈 통제권, 전쟁 피해 배상, 동결 자산 해제, 중동 교전 중단 등 핵심 쟁점을 논의하고 있다.

Read more »

미국-이란, 47년 만에 최고위급 회담… 전쟁 종식 논의 돌입미국과 이란 대표단이 파키스탄에서 전쟁 종식을 위한 회담을 시작했습니다. 1979년 외교 관계 단절 이후 47년 만의 최고위급 회담으로, 2015년 핵협상 타결 후 첫 공식 대면 협상입니다. 양측은 휴전을 합의한 지 4일 만에 회담을 가졌으며, 종전안과 요구안을 제시했습니다.

Read more »

미국-이란, 파키스탄서 전쟁 종식 위한 47년 만의 최고위급 회담미국과 이란이 11일 파키스탄 이슬라마바드에서 전쟁 종식을 위한 회담을 시작했습니다. 47년 만에 열리는 최고위급 회담으로, 핵 문제 및 외교 관계 정상화 논의가 예상됩니다. 양국은 휴전 합의 후 신속하게 회담을 개최하며, 파키스탄이 중재 역할을 수행합니다.

Read more »