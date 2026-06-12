미국-이란, 전쟁 종식 양해각서 잠정 합의…핵 포기·경제 보상 맞교환

미국과 이란이 전쟁을 종식하는 양해각서에 잠정 합의했다. 이란의 핵 프로그램 해체와 핵 물질 폐기를 대가로 미국이 경제적 보상과 해상 봉쇄 해제 등을 제공하는 내용이며, 기술적 협상과 검증을 거쳐 최종 타결될 예정이다. 양측은 호르무즈 해협 개방과 미군 철수, 재건 지원 등도 논의했다.

미국과 이란이 전쟁 종식을 위한 양해각서 (MOU)에 잠정 합의한 것으로 알려졌다. 이번 합의는 이란의 핵 프로그램 포기와 미국의 경제적 보상을 맞교환하는 내용을 담고 있으며, 기술적 협상을 거쳐 최종 타결될 예정이다.

미국 고위 당국자는 MOU 서명 후 60일간 이란 핵 시설 해체와 핵 물질 폐기 과정을 협상하고, 검증을 통해 이행이 확인되면 단계적 보상을 제공할 것이라고 설명했다. 또한 호르무즈 해협의 즉각적 개방과 미국의 대이란 해상 봉쇄 해제도 포함됐다. 테러 단체 지원 금지와 관련해 이란은 자위권을 포기하는 것이 아니며, 의무 불이행 시 이스라엘의 대응이 예상된다고 당국자는 덧붙였다. 트럼프 대통령은 이번 주말이나 월요일 중 서명이 가능할 것이라고 전망했고, 파키스탄 중재자도 최종 합의문에 도달했다고 발표했다.

이란 측에서도 타결이 임박했다고 확인했으며, 갈리바프 의회 의장과 아라그치 외무장관 모두 합의의 중요성을 강조했다. 한편 이란 메흐르 통신은 MOU의 상세 내용을 보도했는데, 14개 항목에는 모든 전선에서의 즉각적이고 영구적인 전쟁 중단, 미국의 이란 내정 불간섭 및 주권 존중 약속, 30일 내 해상 봉쇄 완전 해제, 이란 주변 미군 철수, 호르무즈 해협 통행 재개, 제재 유예 및 이란의 금융자산 접근 보장, 최소 3천억 달러 규모의 재건 계획 등이 포함됐다. 또한 핵무기 제조 포기 재확인 및 60일간의 추가 협상 관련 조항도 담겼다.

미국 측 설명과 이란 매체 보도 간에는 일부 차이가 있는데, 메흐르 통신은 미군 철수와 전후 재건 지원을 강조한 반면 미국 당국자는 핵 프로그램 해체와 '성과 기반' 보상, 테러 단체 지원 금지를 중점적으로 언급했다. 이러한 차이는 양측이 각각의 국내 여론과 동맹 세력을 의식해 유리한 방향으로 해석한 결과로 보인다. 전체적으로 이번 합의는 이란 핵 문제 해결과 중동 평화 구축, 해상 통행 안보 복원 등 복잡한 이슈들을 포괄하며, 검증과 단계적 이행을 전제로 하고 있어 실제 실행 과정에서 추가 협상이 필요할 것으로 예상된다





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