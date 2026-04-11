미국-이란, 파키스탄서 종전 협상 시작…이스라엘 레바논 공습 쟁점

미국과 이란이 파키스탄에서 종전 협상을 시작하며, 이스라엘의 레바논 공습 문제가 주요 쟁점으로 떠올랐습니다. 양국은 동결 자산 해제 및 이스라엘-레바논 간 휴전 문제를 논의할 예정입니다.

미국과 이란이 파키스탄 에서 종전 협상 을 시작했다는 소식이 외신들을 통해 일제히 보도되었습니다. 이 소식은 미국과 이란 대표단이 파키스탄 정부와 함께 직접 대면 협상을 진행하고 있다는 내용을 담고 있습니다. 현재 저는 호르무즈 해협 인근에 위치한 오만 무스카트에 있으며, 약 한 시간 전쯤 미국과 이란의 협상이 시작되었다는 소식을 접했습니다. 이란 매체들을 중심으로 현지 시각 오후 5시 30분경에 미국과 이란의 종전 협상 이 시작되었다는 보도가 나왔습니다. 로이터 통신은 파키스탄 소식통을 인용하여, 이번 회담이 3자 '대면' 형식으로 진행되고 있다고 전했습니다. 미국 측에서는 JD 밴스 부통령, 스티브 윗코프 중동 특사, 그리고 재러드 쿠슈너가, 이란 측에서는 모하마드 바케르 갈리바프 국회의장과 아바스 아라그치 외무장관이, 파키스탄 측에서는 아심 무니르 육군 참모총장이 참석한 것으로 알려졌습니다.

만약 밴스 부통령과 갈리바프 의장이 실제로 마주 앉아 회담을 진행했다면, 이는 1979년 이란 이슬람 혁명 이후 양국 간에 이루어진 최고위급 공식 회담으로 기록될 것입니다. 양측은 본격적인 협상에 앞서 파키스탄을 통해 간접적인 조율 과정을 거쳤습니다. 현지 시각 오후 1시에 이란 협상단이 파키스탄 샤리프 총리와 면담을 가졌습니다. 미국 대표단은 밴스 부통령의 지휘 아래 경호 및 의전 인력을 포함하여 약 300명 규모로 구성되었으며, 이란 대표단은 전문가 고문, 언론 담당자, 그리고 외교·안보팀을 포함하여 71명으로 구성되어, 양측 모두 대규모 협상단을 꾸린 것으로 확인되었습니다. 양측은 파키스탄과의 회담을 통해 최종적인 종전협상 방식과 의제 등을 조율한 것으로 보입니다.\이번 종전 협상에서 중요한 쟁점 중 하나인 이란의 동결 자산 해제와 관련하여, 미국이 합의했다는 보도가 나오고 있습니다. 로이터 통신은 이란 고위 관계자를 인용하여 미국이 카타르 등 해외에 동결된 이란 자산 해제에 합의했다고 보도했습니다. 해당 관계자는 미국의 동결 자산 해제가 호르무즈 해협의 안전한 통항을 보장하는 것과 직접적으로 연관되어 있다고 주장했습니다. 또한 이란은 이를 긍정적인 신호로 여기며, 지속 가능한 평화 협정에 대한 진지한 의지를 보여주는 것으로 평가했습니다. 그러나 이 보도가 나온 지 한 시간 만에 백악관 당국자는 해당 보도가 사실무근이라고 부인했습니다. 현재 본 회담이 진행 중인 상황에서, 이란 국영방송에서 다시 한번 동결 자산 해제에 대한 합의가 이루어졌다는 보도가 나와 주목받고 있습니다. 이 매체는 이와 더불어 이스라엘의 레바논 공격 등 휴전 위반 문제에 대해서도 논의할 예정이라고 전했습니다. 이번 종전 협상의 가장 큰 난관으로 꼽히는 이스라엘의 레바논 공습 문제와 관련하여, 양측이 회담을 진행하기로 합의했습니다. 이스라엘과 레바논 정부의 첫 대면 협상은 오는 14일 미국 워싱턴에서 열릴 예정입니다. 이스라엘과 레바논 양국 주미 대사가 협상단을 이끌며, 중재국인 미국에서는 주레바논 대사가 참여할 예정입니다. 하지만 이스라엘은 무장 단체 헤즈볼라와의 휴전 논의는 없을 것이라고 밝혔고, 헤즈볼라 역시 협상에 참여하지 않겠다는 입장을 고수하고 있어, 해결해야 할 난관이 많습니다. 이스라엘은 최근에도 레바논을 공습하여 10명이 사망했으며, 헤즈볼라는 드론과 미사일 등을 이용하여 이스라엘 군기지를 공격하는 등 긴장이 고조되고 있습니다. 이번 협상이 성공적인 결과를 이끌어낼 수 있을지는 양측의 진정한 의지와 현실적인 문제 해결 능력에 달려 있습니다.\이번 협상은 단순히 두 국가 간의 갈등 해결을 넘어, 중동 지역 전체의 안정을 위한 중요한 발걸음이 될 수 있습니다. 종전 협상이 성공적으로 마무리된다면, 양국 간의 관계 개선은 물론, 지역 내 다른 국가들과의 관계에도 긍정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 그러나 이란의 핵 개발 문제, 미국의 대이란 제재 등 해결해야 할 난제들이 산적해 있으며, 이스라엘과 헤즈볼라 간의 갈등 역시 협상의 성공을 위협하는 요소입니다. 협상 과정에서 예상치 못한 변수들이 발생할 가능성도 있으며, 이에 대한 철저한 대비가 필요합니다. 양측은 서로의 입장을 존중하고, 상호 이익을 위한 합의점을 찾기 위해 노력해야 합니다. 파키스탄을 비롯한 중재국의 역할도 매우 중요하며, 공정하고 객관적인 입장에서 협상을 지원해야 합니다. 이번 종전 협상은 중동 지역의 평화와 안정을 위한 중요한 시험대가 될 것이며, 전 세계의 이목이 집중되고 있습니다. 협상 결과에 따라 중동 지역의 지정학적 구도가 크게 변화할 수 있으며, 국제 사회의 역할도 더욱 중요해질 것입니다. 이번 협상이 긍정적인 결과를 맺어, 중동 지역에 지속 가능한 평화가 정착되기를 기대합니다. 종전 협상의 과정과 결과는 향후 국제 관계에도 중요한 선례로 남을 것이며, 다른 지역의 갈등 해결에도 시사점을 제공할 것입니다. 따라서 협상 과정을 면밀히 주시하고, 긍정적인 방향으로의 발전을 적극적으로 지지해야 합니다





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