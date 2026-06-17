미국-이란, 레바논 포함 모든 전선 전쟁 종식 및 해상 봉쇄 해제 합의

미국과 이란이 종전 양해각서에 전격 합의했다. 주요 내용은 레바논을 포함한 모든 전선에서의 즉각적이고 영구적인 군사 작전 종료, 상호 무력 위협 자제, 해상 봉쇄 해제, 이란에 대한 제재 종료 및 3000억 달러 규모 재건 계획 등이다. 이란은 호르무즈 해협 안전 항해 보장과 핵무기 개발 포기를 재확인했다.

미국과 이란이 종전 양해각서 (MOU)에 합의한 가운데, 미국 정부 고위 당국자가 17일 기자들을 상대로 전화 브리핑을 열고 14개에 달하는 합의문 조항을 단락별로 직접 낭독했다. 다음은 전문. 미합중국과 이란 이슬람 공화국, 그리고 현재 전쟁 중인 양쪽의 동맹국들은 본 양해각서 (MOU)에 서명함으로써 레바논 을 포함한 모든 전선에서 군사 작전의 즉각적이고 영구적인 종료를 선언한다.

또한, 향후 서로를 겨냥한 어떠한 전쟁이나 군사 작전도 개시하지 않고, 상호 무력 사용 및 위협을 자제하며, 레바논의 영토 보전과 주권을 보장할 것을 약속한다. 최종 합의는 레바논을 포함한 모든 전선에서의 영구적인 전쟁 종식과 본 조항의 기타 규정들을 확정하게 된다. 미합중국과 이란 이슬람 공화국은 상호 간 주권과 영토 보전을 존중하고, 내정 불간섭을 약속한다. 양국은 최종 합의를 60일 이내에 협상하여 달성하기로 하며, 상호 합의 하에 기한을 연장할 수 있다.

본 MOU 서명 즉시 미합중국은 해상 봉쇄를 비롯해 이란 이슬람 공화국에 대한 모든 방해 및 장애물 제거 조치에 착수하며, 30일 이내에 해상 봉쇄를 완전히 종료한다. 이 기간 동안 선박 통행량은 이란 이슬람 공화국이 복원하는 전쟁 이전의 통행량 수준에 비례하게 된다. 또한 미합중국은 최종 합의 타결 후 30일 이내에 이란 이슬람 공화국 인근에 배치된 자국 병력을 철수할 것을 약속한다. 본 MOU 서명과 동시에 이란 이슬람 공화국은 60일 동안 페르시아만에서 오만해로, 그리고 그 반대 방향으로 향하는 상선들이 통행료 없이 안전하게 운항할 수 있도록 최선의 노력을 다해 조치한다.

상선 통행은 즉시 재개되며, 기술적·군사적 장애물 제거 필요성을 고려해 30일 이내에 전쟁 전 수준으로 회복되도록 한다. 이란 이슬람 공화국은 30일 이내에 기뢰 제거 작업을 완료해야 하며, 오만 및 기타 페르시아만 연안국들과 대화를 통해 호르무즈 해협의 향후 관리 및 해상 서비스를 규정할 것이다. 미합중국은 역내 파트너들과 협력하여 이란 이슬람 공화국의 재건 및 경제 발전을 위한 최소 3000억 달러 규모의 구체적이고 상호 합의된 계획을 수립할 것을 약속한다. 이 계획의 이행 메커니즘은 60일 이내에 최종 합의의 일부로 확정되며, 관련 금융 거래에 필요한 모든 라이선스, 제재 유예 및 허가를 제공할 것이다.

미합중국은 최종 합의의 일부로서 상호 합의된 일정에 따라 유엔 안전보장이사회 결의안, 국제원자력기구(IAEA) 이사회 결의안을 비롯해 미합중국의 모든 일방적 제재(1차 및 2차)를 포함한 이란 이슬람 공화국에 대한 모든 형태의 제재를 종료할 것을 약속한다. 양국은 제재 종료 문제의 중대성을 인식하며, 이 문제에 대한 상호 합의를 도출하기 위해 협상 과정에서 이를 즉각적으로 다루겠다는 의지를 표명한다. 이란 이슬람 공화국은 핵무기를 조달하거나 개발하지 않겠다는 원칙을 재확인한다.

이번 합의는 중동 지역의 긴장 완화와 경제 활성화에 중대한 영향을 미칠 것으로 예상되며, 특히 호르무즈 해협의 안전한 항해 보장과 이란의 경제 재건이 핵심 요소로 작용할 전망이다. 미국의 제재 해제와 대규모 투자 계획은 이란 경제에 활력을 불어넣을 수 있으나, 지역 파트너 nations 간의 협력과 국제법 준수가 성공의 관건이 될 것이다





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