미국-이란, 호르무즈 해협서 제한적 군사충돌…레바논도 관련 폭음

미국과 이란이 호르무즈 해협에서 유조선 공격과 드론 격추를 비롯해 상호 군사행동을 이어하며 긴장이 고조되고 있다. 쿠웨이트와 바레인의 미군기지도 이란의 미사일 공격을 받았으나 미군 인명피해는 보고되지 않았다. 한편 이스라엘과 레바논의 휴전 합의가 헤즈볼라의 거부로 무력화되며 레바논 남부에서도 폭격이 발생했다.

미국과 이란 양국이 중동 지역에서 벌어지고 있는 군사적 긴장이 새로운 국면으로 접어들었다. 6일 현지시간, 호르무즈 해협 일대에서 이란의 유조선 공격 시도와 미국의 방어 및 원점 타격, 그리고 이란의 주변국 미군기지 보복 공격이 이어졌다.

이로 인해 공식적 휴전 상태는 유지되고 있으나, 사실상 제한적인 군사행동이 반복되고 있어 상황이 크게 예의주시되고 있다. 이날 충돌의 발단은 이란이 호르무즈 해협을 통과하려는 유조선에 대한 무단 발포로 시작된 것으로 보인다. 이란 이슬람혁명수비대(IRGC)는 성명을 통해 자국의 허가 없이 해협을 통과하려 한 유조선 4척에 발포했다고 주장했으며, 이에 대한 미국의 대응이 이어졌다. 미국 군사 당국인 중부사령부는 트위터를 통해 혁명수비대의 발사체 공격을 일부 확인하며, 이란이 호르무즈 해협을 향해 발사한 자폭형 공격 드론 4기를 미군이 격추했다고 밝혔다.

미군은 드론 격추 이후 추가적인 해상 위협을 방어하기 위해 이란의 해안 감시 레이더 기지 두 곳(고루크와 게슘섬 소재)을 타격했다. 몇 시간 뒤 이란은 쿠웨이트와 바레인에 주둔하는 미군 기지를 향해 탄도미사일 7발을 발사했다고 중부사령부는 전했다. 이에 대해 쿠웨이트 국영 KUNA 통신은 쿠웨이트 방공망이 미사일과 드론 공격을 요격했으며, 시민들이 들은 폭발음은 이 과정에서 발생한 것이라고 보도했다. 바레인 내무부 역시 공습경보 사이렌을 발령하는 등 긴급 대응에 들어갔다.

현재까지 미군 인명 피해는 보고되지 않았으며, 미국 중부사령부는 이를 공식 확인했다. 또한 이란이 주장한 바레인의 미국 해군 제5함대 사령부 타격에 대해서는 사실이 아니라고 단호히 부인했다. 미국 정부는 이번 군사행동이 휴전을 유지하는 가운데 자위적 목적으로 수행된 것이라는 입장을 견지하고 있다. 그러나 이러한 상호 공격과 반격이 이어지는 양상은 지역 내 불안정성을 심화시키고 있다.

한편, 같은 날 레바논 남부에서는 미국이 중재한 이스라엘과 레바논 정부 간 휴전 합의가 무력화되는 상황 속에서 폭음이 들렸다. 이스라엘은 헤즈볼라가 휴전안을 거부한 지 하루 만에 레바논 남부를 맹폭했고, 헤즈볼라도 로켓과 드론 공격을 이어가고 있다. 이로 인해 휴전안은 사실상 좌초 위기에 놓인 것으로 분석되며, 이스라엘-헤즈볼라 간 직접 충돌 확대 가능성이 커지고 있다. 미국-이란 간 호르무즈 해협 사태와 레바논 남부의 상황은 별도로 보이지만, 이란과 연계된 무장정파 헤즈볼라의 존재로 인해 지역 전체가 복잡한 긴장 국면에 휘말리고 있다





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