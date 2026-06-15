미국-이란, 106일 만에 종전 합의…경제적 부담과 여론 악화로 한계 직면

미국과 이란이 106일간의 전쟁을 끝내고 종전에 합의한 배경에는 양측 모두 경제적 충격과 정치적 부담이 컸던 것으로 분석된다. 미국은 유가 상승으로 인한 인플레이션 재점화와 중간선거를 앞둔 지지율 하락에, 이란은 경제 제재와 전쟁 비용으로 인한 국가 부도 위기에 시달렸다.

미국과 이란이 106일 만에 사실상 종전에 합의한 것은 경제적 충격과 여론 악화, 승부를 가리기 힘든 소모전 상황을 더 이상 버티기 어려웠기 때문인 것으로 분석된다. 미국 입장에서는 유가 급등으로 인한 인플레이션 재점화와 11월 중간선거 를 앞둔 지지율 추락이 결정타로 작용했다.

도널드 트럼프 대통령은 개전 초 이란 핵 능력 제거와 정권 교체를 목표로 내세웠으나, 약속했던 신속한 승리가 이루어지지 않고 장기전으로 접어들면서 정치적 부담이 커졌다. 여론조사에서 지지율이 34~35% 대에 머물렀고, 휘발유 가격 상승과 금리 문제가 일반 유권자에게 직접적인 고통으로 다가왔다. 반면 이란은 이미 오랜 기간 제재로 어려움을 겪고 있는 상황에서 전쟁 비용이 더해지며 경제적 한계에 직면했다. 4월 초 미국의 해상 봉쇄로 원유 수출이 차단되면서 수입원이 막혔고, 이는 사실상 국가 부도 직전으로 치닫게 했다.

이란은 정권 유지와 호르무즈해협 봉쇄라는 비대칭 수단으로 버텼으나, 장기화된 전쟁이 경제를 완전히 파괴할 위험에 처하게 했다. 전쟁 초기 미국과 이스라엘은 2월 28일 개전 이후 12시간 동안 약 900차례의 공습을 가했지만 이란의 핵 시설과 군사 능력을 완전히 제거하지는 못했다. 오히려 세계 해상 원유 물동량의 20%를 차지하는 호르무즈해협이 위협받으며 국제 유가가 불안정해졌고, 이는 미국 경제에 부정적 영향을 미쳤다. 이란은 최고지도자를 잃는 손실을 입었음에도 정권을 유지했고, 차단 위협으로 미국을 압박하는 카드를 쥐었다.

이로 인해 전쟁 개시 약 40일 후 첫 휴전 합의가 이루어졌으나, 60일 이상 지속된 휴전 기간에도 불구하고 충돌은 반복되었다. 미국은 이란에 핵 완전 포기와 농축 우라늄 전량 반출을 요구하는 사실상 항복 선언을 원했지만, 이란은 제재 해제와 동결 자산 반환을 우선시하며 맞섰다. 양측의 요구는 평행선을 그었고, 협상은 진전을 보지 못했다. 이 과정에서 이스라엘은 레바논의 친이란 무장세력 헤즈볼라를 겨냥해 공격을 이어가며 협상 판을 흔들었다.

미국과 이란 모두가 전쟁의 경제적·정치적 대가를 감당하기 어려운 상황에서, 타결 임박 시점에는 이스라엘의 추가 공습으로 협상 결렬 위기가 고조되자 양측은 서둘러 합의안을 만들기로 했다. 트럼프 대통령은 6월 14일 자신의 생일을 피해 합의 발표 시각을 늦추려는 이란과 기싸움을 벌였고, 시차 덕분에 미국 시간으로는 14일, 이란 시간으로는 15일에 합의가 공식 발표되었다. 트럼프 대통령은 G7 정상회의에서 전쟁 종식 성과를 과시하려 했고, 워싱턴포스트는 그가 개전 전날 상황으로 돌아가 자축하고 있다고 비판했다.

이번 합의는 군사적 승패가 명확하지 않은 상태에서 경제적 한계와 정치적 부담이 양측을 협상 테이블로 끌어내린 결과로 평가된다





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미국 이란 종전 합의 호르무즈해협 트럼프 중간선거 제재 원유 경제

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