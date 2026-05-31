미국-이란, 호르무즈 해협 통제권 둘러싼 최종 협상 타결 임박

미국과 이란이 전쟁 종료 협정 체결을 앞두고 호르무즈 해협 통제 문제를 둘러싸고 첨예한 대립을 벌이고 있다. 도널드 트럼프 대통령이 기존 합의안에 더 강력한 조건을 요구하며 서명을 거부한 것으로 알려져 협상이 추가 시간을 필요로 하게 되었다. 미국은 국제 공동 이용을 주장하는 반면, 이란은 독자적 관리 기관을 설립하고 통과 수수료 부과를 추진하며 주권을 주장하고 있다. 군사적 긴장도 지속되어 미국의 미사일 공격과 이란의 경고가 이어지고 있다.

오만 무산다에서 30일(현지시간) 드론으로 촬영한 호르무즈 해협 의 모습. 로이터/연합 미국과 이란이 전쟁 종료 협상의 최종 단계에서 호르무즈 해협 통제권 을 둘러싸고 충돌하고 있다. 워싱턴이 더 강력한 조건을 제시한 것으로 알려지면서, 해협의 운명이 결정되기까지 추가 시간이 필요할 전망이다.

현지시간 30일 미국 뉴욕타임스(NYT) 보도에 따르면, 도널드 트럼프 대통령은 기존에 논의된 전쟁 종료 양해각서(MOU)에 서명을 거부하고 더 강력한 조건을 요구했다. 다 Officials는 NYT에 "트럼프 대통령은 잠재적 합의의 조항을 강화하고 해당 변경사항을 이란 측으로 되돌려 보냈다"고 전했다. 변경사항은 아직 공식 발표되지 않았으나, 이란 핵 문제와 호르무즈 해협과 관련이 있다는 보고가 나왔다.

미국 온라인 매체 액시오스는 관리들을 인용해 "미국이 이란에 보유된 농축 우라늄 재고를 확보하는 시기와 방법에 대한 더 구체적인 세부사항"과 "트럼프 대통령이 호르무즈 해협 재개방 관련 문구 변경도 원한다"고 보도했다. 이(source)는 이란의 답변에 "3일"이 소요될 것이라고 전했다. 미국과 이란은 호르무즈 해협을 두고 대립하고 있다. 워싱턴은 호르무즈 해협이 어느 국가 소유도 아니므로 전쟁 이전처럼 모든 국가의 자유 이용이 가능해야 한다고 주장하는 반면, 테헤란은 전쟁 중과 이후 모두 통제권을 포기하지 않을 것이라고 주장한다.

이란은 최근 페르시아만 해협청(PGSA)을 설립하고 선박당 최대 200만 달러(약 30억 원)의 통과 수수료 징수를 추진하고 있다. 이에 미국은 호르무즈 해협 통과를 목적으로 이란과의 협상 또는 거래를 금지하는 조치를 취했다. 재무부 해외자산통제실(OFAC)은 최근 페르시아만 해협청과 협력하는 모든 개인 및 기업을 특별 지정 국민(SDN) 목록에 추가했다. 또한 미국인이 호르무즈 해협 통과를 목적으로 이란과의 어떤 합의도 금지한다고 발표했다.

트럼프 대통령은 "호르무즈 해협의 완전 재개방이 모든 합의의 최우선 전제조건"이라고 강조하기도 했다. 호르무즈 해협이 협상 테이블에 오르면서, 분석가들은 이란이 쉽게 포기하지 않을 것으로 보고 있다. 전쟁 발발 이후 이란은 호르무즈 해협에 대한 장악을 흔들리는 것이 글로벌 경제와 물류에 타격을 줄 수 있음을 이미 인정했다. 또한 이란과의 관계 및 기타 고려사항을 고려해 해협 통과를 선택적으로 승인하며 통제를 행사해 왔다.

일부 평가에서는 테헤란이 통과 수수료를 통해 전후 재건에 필요한 자금을 조달하려는 것으로 보고 있다. 알 자지라의 사설에서 런던 킹스 칼리지 연구원 호세인 데라크샨은 호르무즈 해협 폐쇄가 "오랫동안 의심받아온 대량살상무기보다 더 강력한 대량살상무기 잠재력을 가진 무기"로 부상했다고 평가했다. 한편, 해협 내 군사 충돌은 계속되고 있다. 미국 중부사령부(CENTCOM)는 이날 이란 항구로 향하는 감비아 선적 상선에 미사일을 발사했다고 밝혔다.

미국 군대는 또한 25일과 27일 호르무즈 해협 근처에서 군사 시설 및 기타 목표물을 타격하는 공습을 단행했다. 30일 이란 합동작전사령부는 "호르무즈 해협 관리는 이란 군대가 완전한 권한으로 수행한다. 통제를 준수하지 않는 외국 상선과 군함은 공격 대상으로 간주될 것"이라는 경고 성명을 발표했다





kyunghyang / 🏆 14. in KR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

미국 이란 호르무즈 해협 협상 통제권 트럼프

United States Latest News, United States Headlines