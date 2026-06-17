미국-이란 종전 MOU 초안 공개…원유 수출 허용과 재건금 지원 포함

미국과 이란 간의 종전 양해각서 초안이 공개됐습니다. 핵심 내용은 이란 원유 수출 허용과 3000억 달러 규모의 재건금 지원입니다. 양국은 19일 서명식 후 60일간 핵 협상에 들어갑니다.

미국과 이란 간의 종전 양해각서 (MOU) 초안이 공개되면서 국제 사회의 주목을 받고 있다. 블룸버그 통신은 17일 현지 시간으로 해당 초안의 14개 항을 입수해 보도했으며, 이란 원유 수출 허용과 재건금 지원이 핵심 내용으로 포함된 것으로 알려졌다.

양국은 오는 19일 스위스 뷔르겐슈토크에서 MOU 서명식을 개최하고, 이후 60일 동안 핵 문제를 포함한 본격적인 협상에 돌입할 예정이다. 이번 MOU는 그동안 중동 지역을 뒤흔들었던 미-이란 간 갈등을 종식시키는 중요한 전환점이 될 것으로 평가된다. 특히 호르무즈 해협에서의 군사적 긴장 완화와 이란에 대한 경제 제재 해제가 주요 골자로, 양국이 상호 이익을 도모하기 위한 발판을 마련했다는 분석이 나온다. 블룸버그가 공개한 초안에 따르면, 미국은 MOU 체결 즉시 이란에 대한 해상 봉쇄를 해제하고 30일 이내에 이란 주변 지역에 배치된 미군을 철수하기로 약속했다.

이에 맞서 이란은 체결과 동시에 호르무즈 해협의 기뢰 제거 등 필요한 조치를 취해야 하며, 페르시아 만과 오만 해를 오가는 상선 운항을 30일 이내에 전쟁 이전 수준으로 회복시켜야 한다. 또한 미국은 MOU 서명 직후 이란의 원유 수출을 허용하며, 이란 경제에 숨통을 틔워줄 중요한 조치를 취하기로 했다. 여기에 전날 언론을 통해 보도된 3000억 달러 규모의 이란 재건금 조달 보장 내용도 포함되어, 이란의 경제 재건에 대한 국제 사회의 지원 의지가 확인됐다. 이란에 대한 동결 자산은 협상 진전 상황을 고려하여 단계적으로 해제될 예정이다.

핵 문제와 관련된 약속은 비교적 모호한 수준에 머물러 있다. 초안에는 이란이 핵무기를 제조하지 않을 것을 재확인한다는 내용이 명시됐지만, 농축 우라늄 처리 문제와 이란의 핵 수요를 포함한 상호 합의된 모든 핵 관련 사안은 향후 최종 협상에서 다루기로 했다. 이는 핵 협상의 구체적인 내용을 추후로 미루면서도, 기본적인 비확산 원칙을 재확인하는 전략으로 풀이된다. 한편, 종전 협상을 가로막았던 이스라엘과 레바논 간 갈등과 관련해 초안 제1조에는 미국과 이란, 그리고 각 동맹 세력이 서명과 동시에 레바논을 포함한 모든 전선에서 전쟁을 즉각적이고 영구적으로 종식할 것을 선언한다는 내용이 담겼다.

추후 최종 합의가 이루어질 경우 유엔 안전보장이사회 결의 및 국제원자력기구 이사회 결의, 미국의 1차 및 2차 제재를 포함한 이란에 대한 모든 제재를 해제하기로 약속했다. 트럼프 행정부는 이번 MOU에 대해 미국 납세자의 돈은 한 푼도 이란에 들어가지 않는다고 강조하고 있지만, 이미 퍼주기 논란이 일고 있다. 우선 MOU 서명 직후 이란의 원유 및 석유 제품 판매를 허용하는 내용이 논란의 중심에 있다. 직접적인 현금 지원은 아니지만, 석유 수출길이 열리면 이란 입장에서 상당한 규모의 현금을 확보할 수 있기 때문이다.

미국은 1979년 이란의 이슬람 혁명 이후 이란산 원유 수입을 금지했으며, 이후 핵 개발 문제가 본격화된 2012년부터 이란의 원유 수출을 직접 차단했다. 2015년 오바마 전 정부의 핵합의인 JCPOA 포괄적 공동행동계획을 계기로 원유 수출 제재가 일부 해제됐지만, 2018년 트럼프 대통령의 JCPOA 탈퇴 선언과 함께 제재가 복원됐다. 이번 MOU로 다시 제재가 완화되면 이란은 경제 회복의 발판을 마련할 것으로 예상된다. 또한, 이란 재건을 위한 3000억 달러 규모의 기금 조성안도 퍼주기 논란에 불을 붙였다.

로이터 통신에 따르면 해당 기금은 미국 정부 자금이 아닌 민간 투자 방식으로 조성되며, 이미 1500억 달러 이상의 출자가 약정된 상태다. 출자를 약속한 기업으로 한국을 비롯해 일본, 싱가포르, 말레이시아, 미국 등의 기업이 거론되면서, 결과적으로 미국이 동맹과의 상의 없이 전쟁을 일으키고 전후 막대한 비용 부담을 동맹국들이 나눠 지는 구조라는 비판이 제기된다. 미국 보수 진영도 이번 MOU가 이란의 위협을 끝내지도 완화시키지도 않으며, 오히려 고착시키고 증폭시킬 뿐이라는 비판을 쏟아내고 있다. 한 매체는 이를 참사에 비유하기도 했다.

다만 도널드 트럼프 대통령은 MOU가 최종안이 아니며, 마음에 들지 않으면 이란의 머리 위에 폭탄을 투하할 것이라고 경고했다. 이러한 발언은 협상의 불확실성을 높이고 있으며, 향후 협상 과정에서 추가적인 갈등이 발생할 가능성을 시사한다. 전 세계는 이번 MOU가 실제로 이행되고 중동에 평화가 정착될지 주목하고 있다





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미국 이란 양해각서 종전 원유 수출

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