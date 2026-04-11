미국-이란, 파키스탄서 전쟁 종식 위한 47년 만의 최고위급 회담

미국과 이란이 11일 파키스탄 이슬라마바드에서 전쟁 종식을 위한 회담을 시작했습니다. 47년 만에 열리는 최고위급 회담으로, 핵 문제 및 외교 관계 정상화 논의가 예상됩니다. 양국은 휴전 합의 후 신속하게 회담을 개최하며, 파키스탄이 중재 역할을 수행합니다.

JD 밴스 미국 부통령(왼쪽)과 모하마드 바게르 갈리바프 이란 의회 의장. AP=연합뉴스 미국과 이란 대표단이 11일(현지시간) 파키스탄 수도 이슬라마바드에서 전쟁 종식 을 위한 회담을 시작했습니다. 양국 대표단은 2시간가량 대화를 나눈 후 휴식을 위해 회담을 잠시 중단한 상태입니다. IRNA 등 이란 매체들은 파키스탄 시간 기준 이날 오후 5시 30분경 “이란과 미국 측 협상이 이슬라마바드에서 시작되었다”고 보도했습니다. 회담 장소는 이슬라마바드의 5성급 세레나 호텔로 알려졌습니다. 미국 대표단은 JD 밴스 부통령이 이끌었으며, 도널드 트럼프 대통령의 맏사위 재러드 쿠슈너, 스티브 윗코프 중동 특사 등이 함께 참석했습니다. 이란 매체는 미국 대표단의 규모를 경호 인력 등을 포함해 약 300명으로 추산했습니다. 이란 측에서는 모하마드 바게르 갈리바프 의회 의장, 아바스 아라그치 외무장관 등이 대표로 나섰으며, 이란 전체 대표단의 규모는 약 70명으로 전해졌습니다.

AP 통신 등은 이번 회담이 파키스탄이 중재자 역할을 하는 가운데 미국과 이란이 직접 대면하는 3자 회담 형식으로 진행되었다고 보도했습니다. 알자지라 방송 역시 “소식통에 따르면 파키스탄 중재자가 동석한 가운데 양측이 직접 협상에 임하고 있다”며 “극적인 진전”이라고 평가했습니다. 이는 1979년 양국 외교 관계가 단절된 이후 47년 만에 성사된 최고위급 회담이며, 또한 지난 2015년 이란 핵협상 타결 이후 처음으로 열리는 양국 간의 공식적인 대면 협상이기도 합니다. 이번 회담은 지난 7일 양국이 2주간의 휴전에 전격 합의한 지 불과 나흘 만에 개최되었습니다. 앞서 미국은 이란 측에 15개 항의 종전안을 제시했고, 이에 대해 이란은 10개 항의 요구를 역제안했습니다. 회담이 시작된 후, 이란 국영 IRIB 방송은 “회담이 전문가 단계로 접어들었다”고 보도하며, 이란 대표단의 경제, 군사, 법률, 핵 부문 위원들이 협상에 투입되었다고 전했습니다. 로이터 통신은 양국 대표단이 2시간가량 대화를 나눈 후 휴식을 위해 회담을 잠시 중단했다고 보도했습니다. 미국 CNN 방송은 협상에 정통한 소식통을 인용하여 “협상에 며칠이 걸릴 것”이라고 전망했습니다. 반면, 이란 타스님 통신은 “현재 계획으로는 회담이 열린다면 하루 동안 열릴 가능성이 높다”고 보도했습니다.\이번 회담은 양국 간의 오랜 갈등을 해결하고 전쟁을 종식시키기 위한 중요한 시도로 평가됩니다. 1979년 이후 단절되었던 외교 관계를 정상화하고, 핵 문제 등 복잡한 현안에 대한 논의를 시작하는 계기가 될 수 있다는 점에서 국제 사회의 관심이 집중되고 있습니다. 특히, 파키스탄의 중재 역할과 휴전 합의 이후의 빠른 회담 진행은 긍정적인 신호로 해석될 수 있습니다. 회담의 구체적인 내용과 결과에 따라 중동 지역의 정세에 큰 변화가 있을 수 있으며, 국제 외교 무대에 새로운 국면을 열 수 있을 것으로 기대됩니다. 양국은 서로의 입장을 조율하고 합의점을 찾기 위해 노력할 것이며, 이는 향후 외교 관계 개선과 평화 정착에 기여할 것입니다.\회담에서 논의될 주요 의제는 종전 조건, 경제 제재 해제, 핵 문제, 그리고 양국 간의 관계 정상화 등일 것으로 예상됩니다. 미국은 이란의 핵 개발 프로그램에 대한 우려를 표명하며, 핵 합의의 완전한 이행을 요구할 것으로 보입니다. 이란은 경제 제재 해제와 국제 사회로의 완전한 복귀를 목표로 할 것이며, 상호 간의 신뢰 구축을 위한 구체적인 방안을 모색할 것입니다. 또한, 테러 지원, 인권 문제 등 양국 간의 오랜 갈등 요인에 대한 논의도 이루어질 가능성이 있습니다. 이번 회담은 양국뿐만 아니라 중동 지역 전체의 안정을 위한 중요한 전환점이 될 수 있습니다. 긍정적인 결과가 도출된다면, 지역 내 긴장 완화와 평화로운 공존을 위한 발판을 마련할 수 있을 것입니다. 그러나, 협상 과정에서 예상치 못한 난관에 직면할 수도 있으며, 팽팽한 입장 차이로 인해 합의에 이르지 못할 가능성도 존재합니다. 국제 사회는 회담의 진행 상황을 예의 주시하며, 양국 간의 건설적인 대화를 촉구하고 있습니다





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