미국-이란 106일 전쟁의 종식과 글로벌 질서의 거대한 전환점

미국과 이란이 극적인 종전 합의에 도달하며 중동의 무력 충돌은 멈췄으나, 핵 문제 해결의 지연과 국제 동맹의 균열, 새로운 전쟁 양상의 등장과 경제적 불확실성이라는 복합적인 과제가 남았습니다.

도널드 트럼프 미국 대통령이 이란과의 종전 합의 사실을 공식 발표하면서, 지난 2월 28일부터 시작되어 전 세계의 긴장을 고조시켰던 이란 전쟁이 106일 만에 막을 내리게 되었습니다. 이번 합의는 전쟁의 장기화로 인해 미국과 이란 양국 모두 정치적, 경제적 부담이 임계점에 도달했다는 분석이 지배적입니다.

특히 중동 지역의 전쟁 중단과 더불어 세계 에너지 물류의 핵심인 호르무즈 해협의 재개방 소식이 전해지자, 불안감에 떨던 글로벌 금융 및 에너지 시장은 비로소 안도하는 분위기를 보이고 있습니다. 구체적인 합의 양해각서 초안에 따르면, 양측은 우선 60일간의 휴전을 실시하며, 30일 이내에 호르무즈 해협의 재개방과 이란에 대한 해상 봉쇄 해제를 완료하기로 했습니다. 또한 이 휴전 기간을 활용해 이란의 최대 난제인 핵 문제를 본격적으로 협상할 예정이며, 이란의 동결 자금 240억 달러 중 절반을 협상 개시 전에 우선 지급하는 파격적인 조건이 포함되었습니다.

하지만 이러한 극적인 타결에도 불구하고, 트럼프 대통령이 전쟁의 명분으로 내세웠던 이란 핵 문제가 근본적으로 해결되지 않은 채 뒤로 밀려났다는 점에서 이를 두고 상처뿐인 영광이라는 냉혹한 평가가 나오고 있습니다. 이번 합의는 과거 트럼프 대통령이 파기했던 2015년 이란 핵합의보다 협상 기간은 짧았던 반면, 이란의 협상력은 오히려 강화된 상태에서 이루어졌기에 향후 본 협상 과정에서 상당한 난항이 예상됩니다.

특히 호르무즈 해협의 통행료 문제나 이스라엘이 강력하게 제기해온 이란의 미사일 프로그램 등이 이번 합의안에서 제외되어 있어, 실질적인 평화 정착까지는 험난한 여정이 될 것이라는 전망이 우세합니다. 이에 따라 미국 내 여야 정치권에서는 이번 합의를 사실상의 항복 문서라고 비난하거나, 언제든 깨질 수 있는 일시적이고 취약한 휴전에 불과하다는 우려 섞인 반응을 내놓고 있습니다. 이번 106일간의 전쟁은 단순한 양국 간의 충돌을 넘어 주변국들의 분열과 국제 질서의 재편 과정을 적나라하게 드러냈습니다. 특히 80년간 공고하게 유지되었던 미국과 유럽의 대서양 동맹 질서에 심각한 균열이 발생했습니다.

유럽 국가들은 미국의 이란 전쟁을 불법 전쟁으로 규정하며 미국의 지원 요청을 외면했고, 이에 트럼프 행정부가 유럽 주둔 미군 감축이라는 강수로 대응하면서 동맹 관계는 최악의 국면을 맞이했습니다. 중동 지역 역시 미국에 대한 불신이 깊어지면서 사우디아라비아를 중심으로 파키스탄, 튀르키예 등이 참여하는 중동판 나토 창설을 추진하며 각자도생의 길을 모색하고 있습니다. 반면 이란으로부터 큰 피해를 입은 아랍에미리트와 이스라엘은 독자적인 강경 대응 태세를 유지하며 지역 내 긴장감을 높이고 있습니다.

이러한 혼란 속에서 중국은 미국의 억지력이 약화된 틈을 타 영향력을 확대했으며, 우크라이나는 실전에서 입증된 드론 기술력을 바탕으로 사우디, 카타르 등과 방위 협정을 맺으며 안보 제공국으로서 새로운 외교 전략을 펼치고 있습니다. 외교적 관점에서는 파키스탄과 카타르의 중재 역할이 결정적이었습니다. 셰바즈 샤리프 파키스탄 총리는 오는 19일 스위스에서 공식 서명식이 열릴 예정임을 발표하며, 수개월 동안 양측의 대화 채널을 유지하며 중재안을 제시한 성과를 강조했습니다. 특히 카타르는 테헤란에서 진행된 17시간의 집중 협상을 통해 최종 합의를 끌어내는 해결사 역할을 수행했습니다.

서명 장소로 거론되는 스위스 제네바는 1979년 단교 이후 양국의 이익대표국 역할을 해온 상징성과 유엔 사무소가 밀집한 경호상의 이점 덕분에 최적의 장소로 꼽힙니다. 그러나 이번 합의가 이란의 고농축 우라늄 비축량 희석을 허용하고 현재의 핵 프로그램 상태를 일정 기간 유지하는 트럼프식 비핵화 모델을 제시했다는 점에서, 북한의 김정은 위원장이 이를 교본 삼아 비핵화가 아닌 핵 군축 협상을 요구하며 핵보유국 지위를 굳히려 할 가능성이 커졌다는 우려가 제기됩니다. 군사적으로 이번 전쟁은 전통적인 화력전의 시대가 가고 가성비와 AI가 지배하는 새로운 전장의 시작을 알렸습니다.

이란은 1대당 수만 달러에 불과한 샤헤드 드론을 대량 투입해 수백만 달러에 달하는 패트리엇 미사일을 소모시키는 비대칭 전략을 구사했습니다. 이에 미국은 하루 5억 달러라는 막대한 전쟁 비용 부담을 느끼며 저가 소모형 루카스 드론을 투입하고, 마이븐 스마트 시스템과 같은 AI를 활용해 공습 속도를 극대화했습니다. 하지만 AI의 빠른 속도는 치명적인 오판이라는 부작용을 낳았고, 낡은 좌표 정보로 인해 이란의 여학교에서 170여 명이 사망하는 비극이 발생하며 기술 만능주의의 한계를 드러냈습니다.

경제적으로는 호르무즈 해협의 운항 재개 전망에 따라 코스피가 급등하고 환율이 하락하는 등 금융시장이 일시적인 안정세를 찾았습니다. 하지만 고물가, 고금리, 고환율이라는 3고 현상은 이미 뉴노멀로 자리 잡았습니다. 파괴된 정유시설 복구 문제와 물류 병목 현상으로 유가가 전쟁 전 수준으로 회복되기는 어려우며, 이는 생산자물가 상승과 금리 인상 압박으로 이어지고 있습니다. 전문가들은 이러한 경제적 리스크가 장기화될 가능성이 큰 만큼, 단기적으로는 물가 안정에 집중하고 장기적으로는 규제, 연금, 교육, 노동 분야의 구조개혁을 통해 잠재성장률을 끌어올려야 한다고 제언하고 있습니다





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미국-이란 합의 호르무즈 해협 핵군축 AI 전쟁 글로벌 경제

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