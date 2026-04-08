미국-이란 종전 협상, 첫 대면 회담 11일 이슬라마바드서 개최

미국과 이란 간 종전을 위한 첫 대면 협상이 11일 파키스탄에서 열릴 예정이다. 백악관은 휴전 합의 이후 호르무즈 해협 재개방 및 고농축 우라늄 처리 방안 등을 논의할 계획이며, 양국 간 입장 차이를 좁히는 것이 관건이다. 트럼프 전 대통령의 합작 통행료 징수 방안 언급과 이란의 수정된 협상안 제시 등 다양한 변수들이 협상에 영향을 미칠 것으로 예상된다.

캐롤라인 레빗 미국 백악관 대변인이 8일(현지시간) 워싱턴 DC 백악관에서 정례 브리핑을 통해 미국과 이란 간 종전을 위한 첫 대면 협상이 오는 11일(현지시간) 파키스탄 수도 이슬라마바드에서 열린다고 발표했다. 레빗 대변인은 이날 브리핑에서 트럼프 전 대통령이 JD 밴스 부통령, 스티브 위트코프 중동 특사, 재러드 쿠슈너를 포함한 협상단을 이슬라마바드로 파견하여 이번 주말에 협상을 진행할 것이라고 밝혔다. 그녀는 또한 첫 회담이 현지 시간 토요일 오전에 열릴 예정이며, 대면 회담에 대한 기대를 드러냈다. 이는 지난 2월 28일 이란 전쟁 발발 이후 양국 간 첫 대면 회담으로, 2주간 상호 공격 중단 및 호르무즈 해협 재개방을 조건으로 휴전에 합의한 데 따른 것이다. 레빗 대변인은 밴스 부통령의 역할에 대해 “부통령은 처음부터 매우 중요하고 핵심적인 역할을 해 왔다”며 “그는 대통령의 오른팔이자 미국 부통령이다. 모든 논의에 참여해 왔다”고 강조했다.

또한, “휴전은 매우 취약한 상태이며 시간이 걸릴 수 있다”고 언급하며, 휴전의 지속적인 안정화를 위한 노력을 시사했다. \이번 협상의 주요 쟁점 중 하나인 호르무즈 해협 관련, 레빗 대변인은 이란 측이 이스라엘의 헤즈볼라 공격에 대한 반발로 해협을 재차 차단했다는 보도에 대해 “거짓”이라고 일축했다. 그녀는 오히려 호르무즈 해협의 선박 통행량이 증가했다는 사실을 언급하며, 이란 측의 상반된 행태를 지적했다. 트럼프 전 대통령이 호르무즈 해협 통행 선박에 미국과 이란이 합작으로 통행료를 부과하는 방안을 언급한 것과 관련해서는 “논의 사안”이라고 언급하며, 향후 2주간 지속적인 논의를 거칠 것이라고 밝혔다. 레빗 대변인은 대통령의 최우선 과제는 통행료 부과 여부와 관계없이 호르무즈 해협의 완전한 재개방이라고 강조했다. 트럼프 전 대통령은 앞서 소셜미디어 글을 통해 호르무즈 해협 통행량 증가를 지원하며 막대한 수익 창출을 기대한다고 밝힌 바 있다. 이러한 상황 속에서 미국과 이란의 합작 통행료 징수 방안이 종전 협상에서 논의될 수 있다는 전망이 나온다. 레빗 대변인은 호르무즈 해협 재개방 감시 및 지원과 관련하여 “상황을 면밀히 주시하며, 가능한 모든 방법으로 도움을 줄 것”이라면서도, 이란의 이행을 전적으로 기대한다고 밝혔다. 그녀는 휴전이 해협의 안전한 재개통을 전제로 한다는 점을 분명히 했다.\레빗 대변인은 협상 계획에 대한 부정확한 보도를 바로잡기 위해 나섰다. 특히, 미국이 이란의 10개 항목 협상안을 수용할 것이라는 허위 보도에 대해 “사실과 다르다”고 강조하며, 이는 “근본적으로 진지하지 않고, 받아들일 수 없으며, 완전히 폐기돼야 할 계획”이라고 일축했다. 그녀는 트럼프 전 대통령과 협상팀이 이란 측의 수정된 새로운 계획을 미국의 15개 항목 제안과 조율할 수 있는 실행 가능한 기반으로 판단했다고 밝혔다. 레빗 대변인은 또한 트럼프 전 대통령의 레드라인, 즉 이란 우라늄 농축 중단 조건은 변함없으며, 이란 측 요구사항을 그대로 수용할 것이라는 생각은 터무니없는 일이라고 못 박았다. 종전 협상의 핵심 쟁점이 될 것으로 예상되는 이란 고농축 우라늄 회수 방안과 관련해서는, 이란 측이 미국에 우라늄을 넘겨줄 의사를 보냈다고 밝히며, 이는 대통령과 협상단의 최우선 과제라고 강조했다. 이번 협상은 복잡한 국제 정세 속에서 진행되는 만큼, 앞으로의 전개에 귀추가 주목된다





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미국 이란 종전 협상 호르무즈 해협

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