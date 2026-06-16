미국-이란, 양해각서 전자 서명…3천억 달러 재건 기금 논의

미국과 이란이 종전 및 후속 협상 틀을 담은 양해각서에 전자 서명했다. 이란이 합의를 이행할 경우 대규모 투자펀드 조성과 제재 해제가 이뤄질 예정이다. 전문 공개 전 양측의 엇갈린 주장이 계속되고 있다.

15일(현지시각) 프랑스 에비앙레뱅에서 열린 주요 7개국(G7) 정상회의 기간 중 미국과 이란이 종전 및 후속 협상의 틀을 담은 양해각서 (MOU)에 전자 서명을 했다고 제이디 밴스 미국 부통령이 주요 언론과의 인터뷰에서 확인했다.

미국 측 서명자로는 도널드 트럼프 대통령과 밴스 부통령이 참여했으며, 이란 측에서는 모하마드 바게르 갈리바프 의회 의장이 서명했다. 양해각서에는 이란이 합의 사항을 이행할 경우 전후 재건을 위한 대규모 투자펀드 조성을 허용하는 방안이 포함된 것으로 알려졌다. 미 행정부는 정확한 합의 문구를 공개하지 않았지만, 이번 합의를 기점으로 이란의 이행 성과에 따라 단계적으로 제재를 해제하고 동결자금 접근을 허용하기로 했다고 밝혔다. 최종 핵 합의가 이뤄질 경우 이란 재건을 위한 대규모 기금 조성도 가능하다는 입장이다.

밴스 부통령은 기금이 약 3천억 달러 규모라고 언급하면서, 이란이 합의 의무를 이행해야 한다고 강조했다. 그는 기금이 걸프 연안국들이 자금을 대는 방식이며, 미국은 걸프 국가들의 이란 재건 투자에 열려 있다고 설명했다. 파이낸셜타임스는 유럽과 한국·일본 등 아시아, 미국 기업들이 투자에 관심을 보이고 있다고 보도했다. 그러나 양해각서 전문이 공개되지 않은 가운데, 양측은 서로가 승리했다며 엇갈린 주장을 내놓고 있다.

이란 반관영 메르 통신은 이란의 동결자산 중 120억 달러가 실무 협상 시작 전 해제될 것이라고 보도했지만, 미국 정부는 이 내용이 부정확하다며 부인했다. 트럼프 대통령은 소셜미디어를 통해 미국이 이란에 3억 달러를 준다는 주장은 가짜뉴스라고 반박했고, 로이터 통신이 보도한 UAE의 100억 달러 반환 보도도 아랍에미리트 정부에 의해 부인됐다. 밴스 부통령은 이번주 19일 스위스 뷔르겐슈톡에서 열리는 공식 서명식 전후해 양해각서 전문을 공개하겠다고 밝혔다. 양국은 19일 공식 서명식을 개최한 뒤 60일간의 후속 협상을 통해 이란 핵 문제 등을 논의할 예정이며, 첫 실무 회담도 예정돼 있다.

미 온라인 매체 액시오스는 밴스 부통령, 스티브 윗코프 중동 특사, 트럼프 대통령의 사위 재러드 쿠슈너, 그리고 갈리바프 이란 의회 의장과 아바스 아라그치 외교장관이 실무 회담에 참석한다고 보도했다. 이번 합의를 둘러싼 논란은 공식 양해각서 전문이 공개돼야 해소될 것으로 보인다





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