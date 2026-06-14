미국-이란, 106일 만에 종전 합의…호르무즈 해협 안정 찾나

미국과 이란이 106일간의 전쟁을 끝내고 종전 협상을 타결했다. 호르무즈 해협 봉쇄와 핵 문제를 둘러싼 갈등이 파키스탄 중재로 해결 국면에 접어들었다.

미국과 이란이 14일(현지시간) 전쟁 발발 106일 만에 종전 협상을 타결했다. 미국과 이스라엘의 선제 타격으로 시작된 이번 전쟁은 이란 최고지도자 아야톨라 알리 하메네이 등 정권 수뇌부가 대거 제거되면서 조기 종결되는 듯했지만, 이란이 호르무즈 해협 봉쇄와 중동 전역에 대한 보복 공격에 나서면서 '강 대 강' 대치 국면으로 전환됐다.

종전 협상을 놓고 기 싸움을 벌이며 거친 언사와 무력을 주고받던 양국은 지난 4월 초 2주 휴전에 합의한 이후에도 두 달 넘게 호르무즈 해협 재개방과 이란 내 고농축 우라늄 등 핵심 쟁점을 두고 이견을 좀처럼 좁히지 못했다. 하지만 파키스탄의 중재와 국제사회의 압박 속에서 결국 평화협상이 타결됐다. 이번 전쟁은 도널드 트럼프 미국 대통령의 소셜미디어 발언으로 시작됐다. 2월 20일 트럼프는 트루스소셜에 '이란 내 중대 전투 시작'을 발표했고, 이후 3월 1일에는 '역사상 가장 사악한 사람 중 한 명 사망'이라며 이란 최고지도자 하메네이의 사망을 알렸다.

이에 이란 혁명수비대는 호르무즈 해협 봉쇄를 선언하고, 미군은 180명이 탑승한 이란 해군 호위함을 어뢰로 격침하며 대응했다. 국제유가는 배럴당 100달러를 돌파했고, 양측은 군사적 충돌을 반복했다. 3월 12일 이란 새 최고지도자 모즈타바 하메네이는 취임 성명에서 호르무즈 해협 봉쇄를 지속하겠다고 밝혔고, 트럼프는 이란 원유 수출 허브인 하르그섬 공격을 감행했다. 이후 이란은 미국의 동맹국 항구를 출입하는 모든 선박의 통행을 금지하고, 해협 통행료 규정을 승인하는 등 강경 대응을 이어갔다. 4월 들어 협상 분위기가 조성됐다.

트럼프는 4월 1일 이란의 휴전 요청을 언급했지만 동시에 '석기시대로 되돌려 놓겠다'는 위협을 가했다. 이후 파키스탄 셰바즈 샤리프 총리의 중재로 2주 휴전이 성사됐으나, 협상은 진전을 보지 못했다. 5월에는 미국의 '해방 프로젝트'로 교전이 재개됐고, 6월 초에는 이란의 드론과 미군 헬리콥터 격추 등 충돌이 이어졌다. 그러나 6월 14일 파키스탄 총리가 엑스를 통해 양측의 평화협상 타결을 발표했고, 이란 외무부도 전쟁 종식과 종전 양해각서 체결 방침을 밝혔다. 비록 핵 문제 등 난제가 남아있지만, 이번 협상 타결로 중동의 불확실성이 일부 해소될 것으로 기대된다





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미국 이란 종전 호르무즈 해협 중동

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