미국-이란, 47년 만에 최고위급 회담… 전쟁 종식 논의 돌입

미국과 이란 대표단이 파키스탄에서 전쟁 종식을 위한 회담을 시작했습니다. 1979년 외교 관계 단절 이후 47년 만의 최고위급 회담으로, 2015년 핵협상 타결 후 첫 공식 대면 협상입니다. 양측은 휴전을 합의한 지 4일 만에 회담을 가졌으며, 종전안과 요구안을 제시했습니다.

JD 밴스 미국 부통령(왼쪽)과 모하마드 바게르 갈리바프 이란 의회 의장 간의 만남은 역사적인 순간을 예고했습니다. 11일(현지시간) 파키스탄 수도 이슬라마바드에서 미국과 이란 대표단이 전쟁 종식 을 위한 회담을 시작했습니다. 이 회담은 1979년 양국 외교 관계 가 단절된 이후 47년 만에 성사된 최고위급 회담이며, 2015년 이란 핵협상 타결 이후 처음으로 열리는 양국 공식 대면 협상이기도 합니다. 회담 장소는 이슬라마바드의 5성급 세레나 호텔로, 양국 대표단은 2시간가량의 대화 후 휴식을 위해 잠시 회담을 중단했습니다. 미국 측 대표단은 JD 밴스 부통령이 이끌었으며, 도널드 트럼프 전 대통령의 맏사위 재러드 쿠슈너, 스티브 윗코프 중동 특사 등이 동행했습니다. 이란 측에서는 모하마드 바게르 갈리바프 의회 의장, 아바스 아라그치 외무장관 등이 참석했습니다.

이번 회담에는 파키스탄 중재자가 동석한 가운데 미국과 이란이 직접 대면하는 3자 회담 형식으로 진행되었으며, 알자지라 방송은 이번 회담을 '극적인 진전'이라고 평가했습니다. 이란 매체는 미국 대표단의 규모를 경호 인력 등을 포함해 약 300명으로 보도했고, 이란 전체 대표단은 약 70명으로 전해졌습니다. 회담이 시작된 후 이란 국영 IRIB 방송은 '회담이 전문가 단계로 접어들었다'며 이란 대표단의 경제, 군사, 법률, 핵 부문 위원들이 협상장에 투입되었다고 보도했습니다. 로이터 통신은 양국 대표단이 2시간가량 대화 후 휴식을 위해 잠시 회담을 멈췄다고 전했으며, CNN 방송은 협상에 정통한 소식통을 인용해 '협상에 며칠이 걸릴 것'이라고 예상했습니다. 반면, 이란 타스님 통신은 '현재 계획으로는 회담이 열린다면 하루 동안 열릴 가능성이 높다'고 보도했습니다. 이번 회담은 지난 7일 양국이 2주 간의 휴전에 전격 합의한 지 불과 나흘 만에 열린 것으로, 미국은 이란에 15개항의 종전안을 제시했고, 이란은 10개항의 요구를 역제안했습니다.\이번 회담의 배경에는 양국 간의 오랜 갈등과 긴장이 자리하고 있습니다. 1979년 이란 이슬람 혁명 이후 미국과 이란은 외교 관계를 단절했고, 이후 핵 개발 문제, 중동 지역에서의 영향력 다툼 등으로 끊임없이 대립해왔습니다. 특히, 이란 핵 합의(JCPOA) 탈퇴 이후 미국의 제재 강화와 이란의 핵 개발 가속화는 양국 간의 긴장을 더욱 고조시켰습니다. 이러한 상황 속에서 이번 회담은 전쟁 종식을 위한 중요한 첫걸음으로 평가받고 있습니다. 회담의 주요 의제는 종전 조건, 양국 간의 관계 정상화 방안, 그리고 핵 문제 해결 등이 될 것으로 예상됩니다. 전문가들은 이번 회담이 성공적인 결과를 이끌어내기 위해서는 양측의 진지한 자세와 상호 양보가 필수적이라고 강조합니다. 특히, 핵 문제와 관련해서는 이란의 핵 개발 제한과 미국의 제재 완화 사이의 균형점을 찾는 것이 중요한 과제가 될 것입니다. 또한, 중동 지역에서의 양국의 영향력 다툼을 어떻게 조율할 것인지도 중요한 논의 대상이 될 것입니다. 이번 회담의 결과는 단순히 양국 관계뿐만 아니라 중동 지역 전체의 안보 상황에도 큰 영향을 미칠 수 있습니다.\회담의 성공 여부는 여러 요인에 달려 있습니다. 우선, 양국 대표단의 협상 의지가 중요합니다. 서로의 입장을 이해하고, 합의점을 찾기 위한 노력이 필요합니다. 둘째, 파키스탄의 역할이 중요합니다. 중재자로서 양국 간의 가교 역할을 얼마나 잘 수행하느냐에 따라 회담의 성패가 갈릴 수 있습니다. 셋째, 국제사회의 지지와 관심이 필요합니다. 이번 회담의 결과가 중동 지역의 평화와 안정을 가져오는 데 기여할 수 있도록 국제사회가 적극적으로 지지하고 지원해야 합니다. 회담이 며칠이 걸릴지, 하루 안에 끝날지 예측하기는 어렵지만, 양측의 협상 태도와 구체적인 제안들이 중요한 변수가 될 것입니다. 회담 결과에 따라 양국 관계가 개선될 가능성이 있지만, 험난한 과정이 예상됩니다. 이번 회담은 양국 간의 관계 개선을 위한 중요한 분기점이 될 수 있으며, 중동 지역의 평화와 안정을 위한 초석을 다지는 기회가 될 수 있습니다





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