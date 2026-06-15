미국-이란, 레바논 종전 양해각서 타결... 이스라엘 반발

이란 외무부 대변인이 미국과의 양해각서 체결을 공식 확인하며 레바논 종전이 핵심 조건이라고 강조했다. 이스라엘은 합의에 반발하며 철수 불가 입장을 밝혔다.

15일 레바논 남부의 한 마을에서 미국과 이란 간의 종전 양해각서 타결 발표 뒤 한 여성이 아이들과 함께 집으로 돌아가고 있다. 이란 외무부 대변인 이스마일 바가에이는 이번 양해각서 체결의 핵심 요소가 레바논 의 종전이라고 강조하며, 이스라엘 정권이 협상 타결을 방해하려 시도했다고 비난했다.

바가에이는 정례 언론 브리핑에서 양해각서 타결을 공식 확인하고, 이번 합의가 매우 의미 있는 돌파구이며 레바논을 포함한 모든 전선에서 전쟁을 종식시키기 위한 것이라고 밝혔다. 그는 미국과 이란의 종전 양해각서에서 휴전과 레바논에서의 전쟁 종식은 절대 떼어 놓을 수 없는 핵심 조건이라며, 이란이 레바논 상황을 면밀히 주시하고 약속이 지켜지도록 모든 가용한 수단을 쓰겠다고 말했다. 바가에는 이스라엘이 합의 막바지에 레바논에 강공을 퍼부으며 협상을 방해하려 했으나, 이란 측이 이스라엘의 악의를 이란과 레바논의 이익을 확보할 기회로 전환시켰다고 주장했다.

일부 언론이 양해각서에 이스라엘군의 레바논 영토 철수나 종전 조건이 명시되었는지 묻자, 바가에는 합의문 본문에 레바논이라는 단어가 정확히 세 번 언급되어 있다고 확인하면서, 문구 자체로 합의의 내용이 지극히 명확하다고 설명했다. 이번 합의는 단순한 적대행위 중단을 넘어 레바논의 주권 보장 등 광범위한 의무를 포괄하고 있음을 시사한다. 그러나 종전 합의에 반대해 온 이스라엘 측은 강경한 입장을 고수하고 있다.

이스라엘 국방장관 이스라엘 카츠는 앞으로 어떤 압력이 있더라도 레바논에서 철수하지 않을 것이라고 밝혔으며, 국가안보장관 이타마르 벤그비르도 트럼프 합의는 우리를 구속하지 않는다며 합의를 따를 뜻이 없음을 분명히 했다. 이에 따라 이스라엘군이 친이란 무장정파 헤즈볼라를 겨냥한 레바논 공습을 멈출지는 미지수다. 이날 레바논 군은 이스라엘이 점령 중인 지역으로 돌아가려는 피난민들에게 당분간 귀향을 늦추고 정세 변화를 지켜보라고 당부했다. 이번 양해각서 타결은 미국과 이란 간의 외교적 노력의 결과로, 중동 정세에 큰 영향을 미칠 것으로 예상된다.

국제 사회는 이 합의가 레바논의 안정과 평화에 기여할지 주목하고 있다. 한편, 이란과 미국 간의 양해각서는 이란의 핵 협상과도 연계되어 있다는 분석이 나온다. 일각에서는 이번 합의가 이란에 대한 제재 완화로 이어질 수 있다는 전망도 제기된다. 하지만 이스라엘의 반발과 헤즈볼라의 움직임 등 변수가 많아 실제 종전까지는 시간이 걸릴 것으로 보인다.

바가에이 대변인은 이란이 모든 가용한 수단을 동원해 레바논에서의 약속 이행을 감시하겠다고 밝혀, 이란의 적극적인 역할을 예고했다. 앞으로 레바논의 상황은 미국, 이란, 이스라엘 간의 복잡한 이해관계 속에서 전개될 것으로 전망된다. 이번 양해각서가 단순한 휴전 협정을 넘어 레바논의 주권과 안정을 보장하는 포괄적 합의로 이어질지 귀추가 주목된다





hanitweet / 🏆 12. in KR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

미국 이란 레바논 종전 양해각서

United States Latest News, United States Headlines