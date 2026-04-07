미국, 이란 압박 수위 높여… 추가 제재 가능성 시사

제이디 밴스 부통령이 이란에 대한 추가 제재 가능성을 언급하며, 핵 협상 및 중동 지역 긴장 고조. 하르그섬 공습과 스토킹 살인 사건을 통해 사회적 불안감 증폭.

제이디 밴스 미국 부통령은 이란에 대한 미국의 강경한 입장을 다시 한번 천명하며, 이란이 미국의 요구에 응답하지 않을 경우 사용할 수 있는 추가적인 수단이 있음을 시사했습니다. 로이터 통신 등 보도에 따르면 밴스 부통령은 헝가리 부다페스트에서 열린 기자회견에서 “우리는 지금까지 쓰지 않았던 수단이 있다는 사실을 이란도 알아야 한다”고 강조했습니다. 그는 “이란의 답을 기다리고 있으며, 공은 이란 코트에 있다”고 말하며, 최종 시한까지 이란으로부터 답변을 받을 수 있을 것이라고 확신한다고 밝혔습니다. 앞서 도널드 트럼프 대통령은 종전을 위한 협상 최종 마감 시한을 구체적으로 언급하며, 이란에 대한 압박 수위를 높였습니다. 특히, 미국과 이스라엘은 이란의 핵심 석유 수출 기지인 하르그섬 을 공습하여 긴장감을 고조시켰습니다. 이러한 공습은 미국이 최종 시한까지 협상이 이뤄지지 않을 경우 에너지 기반시설을 타격할 것이라고 경고한 데 따른 것으로, 우려를 낳았습니다.

그러나 밴스 부통령은 하르그섬 공습이 미국의 기존 전략 변경을 의미하는 것은 아니라고 선을 그었습니다. 그는 “우리는 하르그섬 내 일부 군사 목표물을 타격할 계획이었고, 계획대로 수행된 것으로 믿는다”고 설명하며, 에너지 및 기반시설 타격은 이란이 미국의 제안을 수용하거나 최종 입장을 정할 때까지 유보될 것이라고 밝혔습니다. 로이터 통신은 미 정부 관계자를 인용해 이번 공격이 석유 기반시설이 아닌 군사 목표물을 노린 것이며, 석유 기반시설에는 피해가 없다고 보도했습니다. 익명을 요구한 이 관계자는 이번 공습 중 일부가 과거에 이미 타격했던 지점들을 재겨냥한 것이라고 설명했습니다. 미국과 이스라엘은 지난달 13일에도 하르그섬의 군사시설을 공격한 바 있으며, 이란에 대한 군사적 압박을 지속적으로 가하고 있습니다. 밴스 부통령은 트럼프 행정부가 최종 협상 마감 시한 전까지 이란 측의 답변을 받아낼 수 있을 것으로 확신하며, 현재 트럼프 대통령은 이란에 핵무기 포기와 핵심 석유 수송로인 호르무즈해협의 재개방을 강력하게 요구하고 있습니다. 이번 사태는 이란과의 핵 협상 및 중동 지역의 긴장 고조와 관련된 중요한 시사점을 던져주고 있습니다. 특히, 미국과 이란 간의 갈등은 단순히 양국 관계를 넘어 중동 지역의 안보와 국제 유가에까지 영향을 미칠 수 있습니다. 협상 결과에 따라 중동 정세는 물론이고, 세계 경제에도 큰 파장이 예상됩니다. 또한, 이번 사건은 스토킹 살인 사건과 대비되어 시민들의 불안감을 더욱 증폭시키고 있습니다. 남양주와 창원에서 발생한 스토킹 살인 사건은 경찰의 상담에도 불구하고 막지 못했다는 점에서 심각성을 더하고 있습니다. 이는 사회 전반의 안전망 구축과 관련된 문제점을 드러내며, 스토킹 범죄에 대한 더욱 강력한 대응책 마련을 촉구하고 있습니다. 이처럼 국제 정세의 불안정성과 사회적 불안이 동시에 증폭되면서, 국민들의 우려와 불안감이 커지고 있습니다. 정부는 이와 같은 복합적인 문제에 대한 다각적인 대책 마련에 힘써야 할 것입니다. 미국은 이란과의 협상을 긍정적으로 보고 있으며, 긍정적인 결과가 나올 가능성도 제기되고 있습니다. 이러한 상황 속에서, 이란의 대응과 협상 결과에 전 세계의 이목이 집중되고 있습니다





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