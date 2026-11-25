미국 미들타운 탄약공장에서 20년간 보관된 초위험 폭약 아지드화납 약 4.4톤의 폭파 제거 작업이 25일 실시되었다. 주민들의 오염 우려와 법적 분쟁 속에서도 군 당국이 작업 강행을 선택한 배경과 영향력을 살펴본다.

미국 미 육군 은 25일(현지시간) 미국 아이오와주 미들타운에 위치한 탄약공장 내 초위험 폭약인 아지드화납 의 폭파 제거 작업을 강행했다. 이 작업은 20년 넘게 벙커에 보관되어 불안정 상태에 빠진 아지드화납 약 4.4톤의 안전한 폐기를 위해 실시된 것이다. 군 당국은 폭발 위험이 시급해 지체가 불가능하다고 판단하여 법원의 허가 하에 작업을 진행 중이다.

아지드화납 폭파 제거의 기술적 배경

미 육군은 제71병기단 단장 에런 텔러 대령을 통해 벙커가 약 80년 된 노후 시설이며, 금속 방폭문 제거로 인해 폭약통이 외부 찬 공기에 더 직접 노출되었다고 밝혔다. 이로 인해 영하 기온과 결합한 아지드화납의 자연 폭발 가능성이 높아진 상황이다. 아지드화납은 열, 충격, 마찰에 매우 민감하여 군용 탄약의 뇌관이나 기폭 장치에 0.028g 수준의 극소량으로 사용되지만, 시간이 지날수록 변질되어 훨씬 더 위험한 물질로 변한다.

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작업은 현지 시간 25일 오전 9시, 한국 시각 26일 0시에 정밀하게 이루어졌다. 군은 벙커 상부가 날아갈 가능성을 대비하여 납 성분을 포집하는 차단막을 추가로 설치했다. 그러나 벙커 구조물의 노후화로 인해 폭발 시 차단막을 뚫고 유독성 납 분진 구름이 발생할 수 있다는 우려가 상존한다.

법적 논란과 관계자들의 입장

이 작업은 주민들과 환경 단체들의 강력한 반발과 함께 법적 분쟁 끝에 진행되었다. 도널드 트럼프 대통령은 법원의 승인이 있을 때까지 작업을 중단하라고 지시했으나, 제8연방순회항소법원은 23일 연방 환경보호청(EPA)의 긴급 허가에 안전 조처가 충분히 포함되어 있다며 폭파를 허용했다. 법원은 지난 19일 내려진 긴급 허가 잠정 집행 정지 조처를 해제하고 추가 집행정지 신청도 기각했다.

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군 당국은 연방 정부 내 전문가와 정부 안팎의 모든 전문가와 상의를 거쳤다고 주장하며, 애덤 텔 육군장관 대행은 실현 가능한 모든 해결책을 검토했다고 밝혔다. 텔 대행은 향후 24시간 이내에 작전을 실행해야 하며, 최우선 순위는 지역 시민들의 건강과 안전이라고 강조하면서도 국민들이 공황 상태에 빠질 필요는 없다고 강조했다.

반면 주민들은 당국의 방치에 대한 분노와 함께 유독성 분진이 주민과 가축에게 미칠 건강상 피해에 깊은 우려를 나타냈다. 특히 납은 안전한 노출 기준치가 존재하지 않으며, 어린이와 임산부에게 치명적인 위험을 초래하는 신경독성 물질이다. 납은 태아의 뇌 발달을 저해하고 영구적인 인지 및 행동 장애를 유발할 수 있어 지역 사회의 불안은 극에 달했다.

환경 오염 우려와 대응 조치

폭파로 인한 환경 오염 가능성은 수백 제곱킬로미터에 달하는 넓은 지역으로 확대될 우려가 있다. 새로 공개된 확산 예측 모델에 따르면, 저감 조처가 폭발을 완전히 차단하지 못할 경우 약 383㎢ 면적과 350여 곳의 농장이 납 분진에 노출될 수 있다. 폭파로 발생한 분진 구름은 최대 160㎞ 떨어진 미주리주 북동부까지 도달할 가능성이 있는 것으로 나타났다.

이를 대응하기 위해 미들타운 주민 363명에게는 오전 중 대피령이 사전 통보되었으며, 연방재난관리청(FEMA)은 공장 남서쪽 반경 약 8km 이내 대피 명령을 내렸다. 미국폐협회는 공장 반경 약 32km 이내 거주자들에게 추수감사절 연휴 기간 내내 창문을 닫고 실내에 머물 것을 권고했다.

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환경보호청은 아이오와, 미주리, 일리노이 등 4개 주에 이동식 실험실 4대를 투입하여 영향을 관측하고 있으며, 기상관측 기구를 띄워 상공의 기상 상태를 측정 중이다. 군과 환경보호청은 폭파 이후 시료를 채취하여 오염 수준을 확인하고 정화 계획을 수립할 예정이다. 군은 납 미립자가 외부로 유출되지 않는 배출 제로를 기대하며 작업이 완료되기를 바라고 있다.