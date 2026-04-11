미국, 이란과 첫 대면 협상 개시 맞춰 호르무즈 해협 기뢰 제거 작전 돌입…이란, 강력 반발

미국이 이란과의 첫 대면 협상 개시와 함께 호르무즈 해협 기뢰 제거 작전에 착수했습니다. 이란은 이에 대해 강력하게 반발하며 해협 통행에 대한 주도권을 주장하고 있습니다. 양국 간의 갈등이 심화되는 가운데, 호르무즈 해협의 미래와 중동 지역의 안보 및 경제에 미치는 영향에 대한 국제사회의 관심이 집중되고 있습니다.

지난 11일(현지시간) 호르무즈 해협 에서 발생한 상황과 관련된 일련의 사건들이 국제적인 이목을 집중시키고 있습니다. 미국은 이란과의 첫 대면 협상 개시에 맞춰 호르무즈 해협 의 기뢰 제거 작전에 착수했다고 밝혔습니다. 이는 휴전 이후에도 해협 통행을 제한하는 이란의 조치가 의도적인 봉쇄가 아닌, 설치된 기뢰의 위치를 제대로 파악하지 못했기 때문일 수 있다는 분석에 따른 것으로 보입니다.

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미 중부사령부는 성명을 통해 USS 프랭크 E. 피터슨함과 USS 마이클 머피함이 호르무즈 해협을 통과하여 아라비아만에서 이란이 설치한 기뢰를 완전히 제거하기 위한 광범위한 임무를 수행하고 있다고 발표했습니다. 또한 수중 드론을 포함한 추가 미군 병력이 며칠 내 기뢰 제거 작업에 합류할 예정이라고 밝히며, 자유로운 상거래 흐름을 장려하기 위해 해양 업계와 안전 항로를 공유할 것이라고 밝혔습니다.<\/p>

이러한 미군의 움직임에 대해 이란 측은 강하게 반발하며, 호르무즈 해협의 통행에 대한 주도권은 이란 이슬람 공화국 군대에 있다고 주장했습니다. 이란은 미국의 호르무즈 해협 공동 관리 제안을 거부하고, 단독으로 해협을 통제하면서 통행료를 부과하겠다는 입장을 고수하고 있는 것으로 알려졌습니다. 호르무즈 해협은 국제 해상 통로이자 세계 및 지역 경제 번영을 뒷받침하는 필수 무역 통로로서, 그 중요성은 매우 큽니다.<\/p>

이러한 상황 속에서 미국은 기뢰 제거 작전을 통해 해협의 안전을 확보하고, 자유로운 통행을 보장하려는 의지를 강력하게 드러내고 있습니다. 미국은 기뢰 제거를 위해 일본에 주둔하고 있던 어벤저급 소해함인 USS 파이오니어와 USS 치프를 미 중부사령부 관할 구역으로 불러들였으며, 중동 지역에는 잠수 요원과 무인 시스템을 결합하여 기뢰 제거 작전을 수행할 수 있는 미 해군의 폭발물 처리(EOD) 부대를 배치했습니다.<\/p>

그러나, 이란은 미국의 이러한 작전에 대해 강력하게 반발하며, 호르무즈 해협을 통과하려는 군함에 대해 강력한 대응을 하겠다는 입장을 밝혔습니다. 이란 이슬람혁명수비대(IRGC)는 호르무즈 해협을 통과하려는 군함은 강력한 대응에 직면할 것이라고 경고하며, 비군사적 선박의 통행만을 허용하겠다는 입장을 강조했습니다. 이러한 이란의 입장은 호르무즈 해협을 둘러싼 미국과의 갈등을 더욱 심화시킬 수 있으며, 향후 협상 과정에 큰 영향을 미칠 것으로 예상됩니다.<\/p>

호르무즈 해협을 둘러싼 긴장감이 고조되는 가운데, 미국과 이란의 관계는 매우 중요한 기로에 놓여 있습니다. 미국은 이란과의 첫 대면 협상을 통해 호르무즈 해협의 문제 해결을 모색하고 있지만, 양측의 입장 차이는 여전히 큽니다. 특히, 호르무즈 해협의 통제권을 두고 미국과 이란은 팽팽하게 대립하고 있으며, 이는 협상의 가장 큰 걸림돌로 작용할 것으로 보입니다.<\/p>

이러한 상황 속에서, 양국 간의 협상 결과는 호르무즈 해협의 미래뿐만 아니라 중동 지역의 안보와 경제에도 큰 영향을 미칠 것입니다. 미국의 기뢰 제거 작전이 성공적으로 진행될 수 있을지, 이란이 미국의 제안을 받아들일지, 그리고 양국이 호르무즈 해협의 문제를 어떻게 해결해 나갈지에 대한 국제사회의 관심이 집중되고 있습니다. 트럼프 대통령은 호르무즈 해협 정비 과정을 시작한다고 언급하며, 향후 이 문제에 대한 미국의 강력한 의지를 시사했습니다.<\/p>

호르무즈 해협은 세계 석유 수송의 중요한 통로이며, 이 지역의 안정은 세계 경제에 매우 중요합니다. 따라서, 이 문제의 해결을 위한 국제사회의 적극적인 노력과 중재가 필요하며, 양국의 건설적인 협상을 통해 평화적인 해결책을 모색해야 할 것입니다.<\/p>





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