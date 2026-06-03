미국, 한국 포함 60개국에 강제노동 상품 수입 금지 조치 미흡해 추가 관세 부과 추진

미국 무역대표부(USTR)가 한국을 포함한 60개 경제권이 강제노동으로 생산된 상품의 수입을 금지하거나 이를 효과적으로 차단하지 못하고 있다는 조사 결과를 발표하고, 무역법 301조에 따른 추가 관세 부과 절차를 착수했다. 한국은 최대 12.5%의 추가 관세 부과 대상에 포함됐다.

미국 무역대표부 ( USTR )가 한국을 포함한 60개 경제권이 강제노동 으로 생산된 상품의 수입을 금지하거나 이를 효과적으로 차단하지 못하고 있다는 조사 결과를 발표하고, 무역법 301조 에 따른 추가 관세 부과 절차를 착수했다.

이 조치는 USTR이 지난 3월 12일 강제노동 생산품 수입 문제와 관련해 60개 경제권을 대상으로 무역법 301조 조사를 개시한 지 약 3개월 만에 나온 것이다. 한국은 최대 12.5%의 추가 관세 부과 대상에 포함됐다. USTR은 보고서에서 강제노동 생산품 수입 금지 조치가 미흡한 국가들에 대해 강제노동 근절이라는 보편적 목표를 훼손하고, 강제노동을 활용하는 기업들이 더 낮은 비용으로 상품을 생산하도록 해 시장 환경을 왜곡하며, 강제노동을 사용하지 않는 기업들의 수익성을 저해한다는 점을 지적했다.

제이미슨 그리어 USTR 대표도 이날 성명에서 미국의 가장 중요한 교역 상대국들이 강제노동 상품 수입 문제를 해결하지 못하는 것은 용납할 수 없으며, 이는 미국 노동자들이 불공정한 운동장에서 경쟁하도록 만드는 구조라고 비판했다. 이번 조치는 USTR이 지난 3월 12일 강제노동 생산품 수입 문제와 관련해 60개 경제권을 대상으로 무역법 301조 조사를 개시한 지 약 3개월 만에 나온 것이다. 무역법 301조는 외국 정부의 부당·불합리·차별적 무역 관행이 미국 상거래에 부담을 준다고 판단될 경우 미국 정부가 관세나 수입 제한 등 보복 조처를 할 수 있도록 한 통상법이다.

USTR은 오는 6월 22일까지 청문회 참가 신청을 받고, 7월 6일까지 서면 의견을 접수할 예정이다. 이어 7월 7일 공개 청문회를 개최한 뒤 최종 조치 여부를 결정할 계획이다. 청와대는 USTR의 고율 추가 관세 부과 추진과 관련해 향후 예정된 의견서 제출 및 공청회 등에 적극 대응하면서 현재 진행 중인 과잉생산 301조 조사 등을 종합적으로 감안해 기존 한·미 관세합의에 따른 이익균형이 훼손되지 않도록 최선을 다할 것임을 밝혔다





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미국 무역대표부 USTR 강제노동 추가 관세 무역법 301조 한국

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