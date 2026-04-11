미국, 이란 종전협상 당일 호르무즈 해협 기뢰 제거 작전 개시…협상력 약화 시도

미국이 이란과의 종전협상 개시일에 맞춰 호르무즈 해협에서 기뢰 제거 작전을 시작했습니다. 이는 이란의 협상력을 떨어뜨리고 동맹국들의 해상 수송로를 보호하려는 의도로 풀이됩니다. 미 해군 유도미사일 구축함 2척이 투입되었으며, 트럼프 대통령은 이 작전이 동맹국들을 위한 것이라고 밝혔습니다.

이란과의 종전협상 개시일에 맞춰 미국이 호르무즈 해협 에서 기뢰 제거 작전을 전개했습니다. 이는 협상 과정에서 이란의 영향력을 약화시키려는 의도로 풀이되며, 호르무즈 해협 의 안전을 확보하고 동맹국 들의 해상 수송 로를 보호하려는 목적도 포함되어 있습니다. 미국 중부사령부는 11일 성명을 통해 기뢰 제거 여건 조성을 시작했으며, 유도미사일 구축함 2척을 호르무즈 해협 에 투입했다고 밝혔습니다. 이번 작전은 이란의 기뢰를 완전히 제거하기 위한 광범위한 임무의 일환으로, 미 군함이 호르무즈 해협 을 통과한 것은 이란에 대한 군사 작전 개시 이후 처음입니다. 중부사령관은 새로운 항로 개척을 통해 해운업계와 안전한 항로를 공유하고 자유로운 상업적 흐름을 촉진하겠다고 밝혔습니다.\이번 작전은 이란과의 사전 협의 없이 진행되었으며, 공해상에서의 항행의 자유를 확보하는 데 중점을 두고 있습니다. 미국은 이란이 협상에서 호르무즈 해협 봉쇄를 활용하려는 시도를 차단하려는 의도로 보입니다.

하지만 기뢰 제거 작전의 성공에도 불구하고, 이란은 여전히 미사일 등을 통해 해협을 통과하는 선박을 공격할 수 있습니다. 따라서 미국의 기뢰 제거 작전은 이란의 해협 통제권을 완전히 무력화하는 데는 한계가 있을 수 있습니다. 반면, 미국은 기뢰 제거 후 동맹국들의 군사적 지원을 이끌어내어 이란의 해협 통제권을 약화시키려는 전략을 구사할 수 있습니다. 도널드 트럼프 대통령은 소셜미디어를 통해 호르무즈 해협 '정리 작업'을 시작했다고 밝히며, 작전의 배경이 동맹국들의 해상 수송로 보호에 있다고 강조했습니다. 그는 '그들(이란)에게 유일하게 남은 건 선박이 기뢰에 부딪힐 수 있다는 위협뿐인데 그들의 기뢰부설함 28척 모두 바다에 가라앉아 있다'고 언급하며, 기뢰 제거 작전의 목표를 분명히 했습니다. 특히 동맹국을 위한 작전이라는 언급은 호르무즈 해협 관리에 대한 동맹국의 참여를 간접적으로 촉구하는 의미로 해석됩니다.\이번 작전은 이란과의 종전협상이라는 중요한 시점에서 이루어졌다는 점이 주목할 만합니다. 미국은 협상력을 높이기 위해 군사적 압박을 가하는 동시에, 호르무즈 해협의 안전을 확보하고 동맹국들의 이익을 보호하려는 의지를 드러냈습니다. 이러한 미국의 행보는 이란과의 협상 전략의 일환이며, 중동 지역의 긴장 완화와 해상 안전 확보라는 두 가지 목표를 동시에 추구하려는 것으로 보입니다. 또한, 미국은 동맹국들과의 협력을 강화하여 중동 지역에서의 영향력을 유지하고, 국제 해상 수송의 안정성을 확보하려는 의도도 가지고 있습니다. 이번 기뢰 제거 작전의 결과와 이란과의 협상 과정이 어떻게 전개될지 귀추가 주목됩니다. 특히 이란의 반발과 대응, 그리고 동맹국들의 참여 여부가 중요한 변수가 될 것입니다. 미국의 이러한 조치가 중동 지역의 안보 환경에 어떤 영향을 미칠지, 그리고 이란과의 관계에 어떤 변화를 가져올지 면밀히 지켜볼 필요가 있습니다





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