미국, 이란산 원유 제재 유예 연장 않기로…국제 유가 안정화 및 대이란 압박 강화

미국 재무부가 이란 전쟁으로 인한 국제 유가 급등세에 대응하기 위해 시행했던 이란산 원유 제재 유예 조치를 더 이상 연장하지 않기로 결정했다. 스콧 베선트 재무장관은 이란산 및 러시아산 원유에 대한 일반 면허 갱신을 거부하며, 이로 인해 국제 유가 안정화와 함께 이란에 대한 경제적 압박을 강화하겠다는 방침을 밝혔다. 이번 결정은 특히 중국의 에너지 수입에 영향을 미칠 것으로 예상되며, 향후 국제 에너지 시장의 변동성과 지정학적 긴장 고조 가능성에 대한 우려가 제기되고 있다.

미국 재무부 가 이란 전쟁 발발로 인한 국제 유가 급등세에 대응하기 위해 시행했던 이란산 원유 제재 유예 조치를 연장하지 않기로 결정했다. 스콧 베선트 미국 재무장관은 15일(현지시간) 워싱턴 백악관에서 열린 브리핑에서 이 같은 방침을 공식적으로 밝혔다. 그는 러시아산 원유에 대한 일반 면허 역시 갱신하지 않을 것이라고 덧붙였다. 일반 면허는 제재 대상 국가의 석유 제품 구매를 일시적으로 허용하는 제도다.

당초 미국은 이란과 러시아산 원유에 대해 제재를 가하고 있었으나, 중동 지역의 전쟁 발발로 인한 연료 수급난 심화에 따라 지난달 한시적으로 제재를 완화한 바 있다. 베선트 장관은 3월 11일 이전에 해상으로 운송되던 원유는 이미 모두 소진되었다고 설명하며, 이는 이전 제재 유예 조치의 종료 시점을 명확히 하는 발언이었다. 실제로 미국은 지난달 20일, 3월 11일 이전에 선적된 이란산 원유에 대한 제재를 30일간 유예한다고 발표했었다.

당시 이란과 러시아산 원유에 대한 제재 완화 조치는 여야 모두로부터 비판의 대상이 되었다. 이는 우크라이나 침공을 지속 중인 러시아에 전쟁 자금을 지원하는 행위로 비칠 수 있다는 우려 때문이었다. 베선트 장관은 러시아가 이러한 일시적 제재 완화를 통해 얻을 수 있는 이득을 최대 20억 달러(약 3조 원)로 추정했으나, 정확한 규모는 알 수 없다고 밝혔다. 다만, 그는 국제 유가가 배럴당 150달러까지 치솟았던 과거 상황을 언급하며, 당시 러시아는 훨씬 더 많은 수익을 올렸을 것이라고 강조했다. 해당 원유가 중국으로 향하고 있었음을 지적하며, 미국의 제재 완화 조치가 유가 안정에 기여했다고 정당화했다.

또한, 베선트 장관은 호르무즈 해협에서의 이란 선박 봉쇄 조치가 중국에 상당한 영향을 미칠 것이라고 전망했다. 그는 중국이 이란산 원유의 90% 이상을 수입해왔으며, 이는 중국 전체 에너지 수요의 약 8%를 차지한다고 설명했다. 따라서 해협 봉쇄로 인해 중국의 이란산 원유 구매가 중단될 것으로 예상했다. 중국의 두 개 은행이 재무부로부터 서한을 받았다는 사실을 공개하며, 이란과의 자금 거래 내역을 입증하지 못할 경우 2차 제재(제삼자 제재)를 가할 수 있다고 경고했다. 2차 제재는 제재 대상과 거래한 제삼자에게도 제재를 부과하는 강력한 조치다.

베선트 장관은 현재 갤런당 4달러(약 5,900원)를 넘어서고 있는 미국 내 휘발유 가격의 인하 시점에 대해 낙관적인 전망을 내놓았다. 그는 6월 20일부터 9월 20일 사이에 휘발유 가격이 다시 갤런당 3달러(약 4,430원) 수준으로 낮아질 것이라고 예상했다. 더불어 세계은행(WB) 및 국제통화기금(IMF) 연차총회 기간에 중동 국가 재무장관들과 만나고 있다고 밝히며, 이들 국가 재무장관들이 호르무즈 해협이 개방되면 일주일 이내에 석유 수송을 재개할 수 있다고 말했다고 전했다. 이를 통해 국제 유가가 조만간 안정세를 되찾을 것으로 내다봤다.

전날 베선트 장관은 이란에 대한 ‘경제적 분노 작전’을 발표했음을 상기시키며, 1년 이상 이란 정부의 자금 유입을 차단하고 이란 이슬람혁명수비대(IRGC)의 자금원을 추적하는 등 최대 압박을 지속해왔다고 강조했다. 그는 이란의 치명적인 실수 중 하나로 걸프협력회의(GCC) 회원국들을 공격한 것을 꼽으며, 이로 인해 해당 국가들이 자금 흐름의 투명성을 높이거나 자국 은행 시스템에 대한 조사를 강화할 의지를 보이고 있다고 주장했다. 베선트 장관은 기업 및 타 국가들에게 이란산 원유 구매 또는 이란 자금의 자국 은행 보유 시 2차 제재를 부과할 것임을 통보했다고 밝혔다. 그는 이란이 군사 작전에서 목격한 것과 동등한 수준의 금융적 타격을 받을 것임을 인지해야 한다고 강조했다.

미 재무부 해외자산통제국(OFAC)은 ‘경제적 분노 작전’의 일환으로, 이란 전쟁 와중에 미국에 의해 제거된 알리 샴카니(이란 국가안보회의 사무총장 겸 최고지도자 군사고문)의 아들인 모하마드 후세인 샴카니의 네트워크에 연루된 개인, 기업, 선박에 대한 제재를 단행했다. OFAC은 샴카니가 이란 국민을 희생시키면서 이란 정권 최상층부와 연결된 가문을 부유하게 만드는 수십억 달러 규모의 이란·러시아 석유 판매 제국을 운영하고 있다고 지적했다. 이번 제재는 트럼프 행정부가 이란에 대한 최대 압박 캠페인을 재개한 이후 가장 큰 규모의 단일 조치라고 덧붙였다.

이처럼 미국은 이란산 원유 제재 유예 연장 거부를 통해 국제 유가 안정화와 더불어 이란의 핵 프로그램 및 지역 불안정 야기 행위에 대한 압박 수위를 높여가고 있다. 이번 결정은 국제 에너지 시장에 상당한 파장을 불러일으킬 것으로 예상되며, 특히 중국의 에너지 안보에도 영향을 미칠 전망이다. 향후 미국 정부의 추가적인 제재 및 외교적 노력에 귀추가 주목된다





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