미국, 호르무즈 해협 ‘프로젝트 프리덤’ 방어적·일시적 작전…한국 참여 촉구

피트 헤그세스 미국 국방장관은 호르무즈 해협 선박 호송 작전 ‘프로젝트 프리덤’이 방어적이고 일시적인 성격이며, 한국을 포함한 관련 국가들의 참여를 촉구했습니다. 이란의 상선 공격 시 보복 경고도 발했습니다.

피트 헤그세스 미국 국방장관은 미군이 호르무즈 해협 에서 시작한 선박 호송 작전 ‘ 프로젝트 프리덤 ’이 방어적이고 일시적인 성격의 작전임을 강조했습니다. 그는 한국 해운사 선박에서 발생한 화재 사건을 언급하며 한국을 포함한 관련 국가들이 호르무즈 해협 의 안전 재개방에 적극적으로 동참할 것을 촉구했습니다.

이러한 발언은 미 국방부에서 댄 케인 미 합참의장과 함께 진행된 미·이란 전쟁 관련 기자회견에서 나왔습니다. 헤그세스 장관은 ‘프로젝트 프리덤’ 작전이 이란에 대한 공격 작전인 ‘에픽 퓨리’와는 완전히 별개이며, 오직 이란의 공격으로부터 무고한 상선을 보호하는 데 목표를 두고 있다고 명확히 했습니다. 그는 미군이 이란 영해나 영공에 진입할 필요가 없으며, 미국은 전쟁을 원하지 않는다는 점을 강조했습니다. 현재 호르무즈 해협을 통과하기 위해 대기 중인 수백 척의 선박에 대해, 미 중부사령부와 동맹국들이 선박, 해운 회사, 보험사와 긴밀하게 소통하고 있다고 설명했습니다.

또한, 이란이 호르무즈 해협 내 상선을 공격할 경우 단호하게 보복할 것이라는 경고 메시지를 전달하며, 도널드 트럼프 대통령이 이 문제에 대해 매우 명확한 입장을 가지고 있다고 덧붙였습니다. 헤그세스 장관은 이란을 ‘명백한 침략자’로 규정하며, 호르무즈 해협에서 오랫동안 선박들을 괴롭혀 왔다고 비판했습니다. 헤그세스 장관은 호르무즈 해협의 재개방을 위해 국제사회의 참여를 촉구하며, 미국은 세계가 적절한 시기에 책임을 맡아줄 것으로 기대하고 있으며, 곧 책임을 이양할 것이라고 밝혔습니다. 특히 한국, 일본, 호주, 유럽 국가들의 참여 필요성을 강조했습니다.

트럼프 대통령이 소셜 미디어에 올린 게시글에 대한 질문에 대해서는, 각국이 자국 선박 보호에 대한 책임을 져야 한다는 점을 강조하며 한국을 언급했습니다. 트럼프 대통령은 이란이 ‘프로젝트 프리덤’ 작전과 관련된 한국 화물선 등 무관한 국가들을 향해 발포했다는 점을 지적하며, 한국이 이 작전에 합류할 때가 되었다고 주장했습니다. 헤그세스 장관은 이러한 상황을 고려하여 한국을 포함한 관련 국가들이 호르무즈 해협의 안전 확보를 위해 적극적으로 협력해 줄 것을 요청했습니다.

이 작전은 단순히 미국의 일방적인 군사적 개입이 아닌, 국제사회의 공동 노력을 통해 호르무즈 해협의 안정과 해상 교통의 자유를 보장하는 데 목적을 두고 있습니다. 미국은 동맹국들과의 긴밀한 협력을 통해 이란의 도발적인 행동에 대응하고, 지역의 평화와 안정을 유지하기 위해 최선을 다할 것입니다. 또한, 외교적인 해결책을 모색하는 동시에, 어떠한 위협에도 단호하게 대처할 준비가 되어 있음을 분명히 했습니다





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