미국, 이란 전쟁 지원 거부국 나토 배제 검토… 나토 내부 균열 현실화 우려

미국 국방부가 이란 전쟁에서 군사 지원을 거부한 스페인을 나토에서 배제하는 방안을 검토하고 있다는 보도가 나왔다. 나토는 회원국 제명 규정이 없다고 반박했지만, 미국의 영향력 행사 가능성이 제기되면서 나토 내부 균열에 대한 우려가 커지고 있다.

북대서양조약기구(나토) 내부에서 미국과 일부 회원국 간의 갈등이 심화되는 양상이다. 최근 로이터 통신은 미국 국방부 내부 이메일을 인용하여 미국이 이란 전쟁 관련 군사 지원 을 거부한 스페인 을 나토에서 배제하는 방안을 검토하고 있다고 보도했다.

이 이메일에는 스페인뿐만 아니라 영국의 포클랜드섬 영유권에 대한 미국 입장 재검토 내용도 포함되어 있으며, ‘까다로운’ 국가들을 나토 내 주요 직위에서 배제하는 방안까지 논의된 것으로 알려졌다. 미국 당국자는 나토의 근간인 접근·주둔·항행(ABO) 권한을 근거로 이러한 논의가 이루어졌다고 설명했다. 스페인은 지난달 미군 공동기지 사용 불허 및 미 군용기의 영공 통과 전면 불허 조치를 취했으며, 키어 스타머 영국 총리 또한 미국의 호르무즈해협 역봉쇄에 대한 비판적인 입장을 표명하며 군사 지원을 거부했다.

이러한 상황은 도널드 트럼프 대통령이 이란의 호르무즈해협 봉쇄에 맞서 유럽 동맹국에 군사 지원을 요청했으나 거부당한 후, 나토 탈퇴까지 고려하고 있다는 발언과 맞물려 나토의 위기감을 고조시키고 있다. 나토 측은 즉각적으로 이러한 보도에 대해 반박하며 회원국을 제명하거나 자격을 정지하는 규정이 존재하지 않는다고 밝혔다. 나토 창설 조약은 자발적인 탈퇴는 허용하지만, 강제적인 배제 장치는 두고 있지 않다. 페드로 산체스 스페인 총리 또한 관련 보도를 일축하며 공식적인 문서와 미국 정부의 공식 입장을 기준으로 판단하겠다고 밝혔다.

그러나 미국 국방부가 내부적으로라도 스페인 등 비협조적인 나토 동맹국들을 배제하는 방안을 검토하고 있다는 사실은 나토 내부의 균열이 현실화될 가능성을 시사한다. 나토는 규정상 회원국을 제명할 수 없지만, 나토를 실질적으로 주도하는 미국의 군사적, 외교적 영향력을 통해 특정 국가를 사실상 배제하거나 차등 대우하는 것은 충분히 가능하다. 이러한 상황은 동맹이 형식적으로는 유지되더라도 실질적인 결속력이 약화되는 ‘내부 다층화’를 초래할 수 있다는 우려를 낳고 있다.

특히 트럼프 대통령의 보호무역주의적 성향과 ‘미국 우선주의’ 외교 정책은 동맹국과의 관계를 더욱 악화시키고 나토의 미래에 대한 불확실성을 증폭시키고 있다. 이번 사태는 나토의 존재 이유와 역할에 대한 근본적인 질문을 던지고 있다. 나토는 냉전 시대 소련의 위협에 대응하기 위해 창설되었지만, 냉전 종식 이후 새로운 안보 환경에 적응하기 위해 노력해왔다. 그러나 최근 들어 테러, 사이버 공격, 기후 변화 등 새로운 안보 위협이 등장하면서 나토의 역할은 더욱 복잡해지고 있다.

또한 미국과 유럽 국가 간의 가치관 차이와 전략적 이해관계 불일치 또한 나토의 결속력을 약화시키는 요인으로 작용하고 있다. 이번 이란 전쟁 관련 갈등은 이러한 복합적인 요인들이 표면화된 결과로 해석될 수 있다. 나토가 이러한 위기를 극복하고 미래에도 유효한 동맹으로 남기 위해서는 회원국 간의 신뢰 회복과 공동의 가치에 대한 재확인, 그리고 새로운 안보 위협에 대한 공동 대응 체제 구축이 시급하다. 또한 미국의 리더십 변화와 유럽 국가들의 안보 역량 강화 또한 나토의 미래를 결정하는 중요한 변수가 될 것이다





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