미국, 필리핀에 AI 핵심 산업 특구 조성…'팍스 실리카' 첫 프로젝트 본격화

미국과 필리핀이 루손섬에 경제안보구역을 조성해 인공지능 공급망을 구축하는 '팍스 실리카' 첫 프로젝트가 착수했다. 냉전기 미군 기지 부지를 활용한 이 구역은 중국 의존도 탈피를 목표로 하지만, 미국의 예측 불가능한 정책과 동맹국 신뢰 훼손 등 난제가 적지않다.

지난달 18일 필리핀 루손섬 뉴클라크시에서 열린 ' 팍스 실리카 부지' 표지판 제막 행사에는 미국 국무부 경제담당 차관 제이컵 헬버그와 필리핀 정부 및 기업 관계자들이 참석했다. 이 프로젝트는 미국과 필리핀 이 루손 경제회랑 내 16.2㎢ 부지에 경제안보구역(ESZ)을 조성해 인공지능에 필수적인 핵심 광물과 반도체 부품을 생산하는 것을 골자로 한다.

필리핀은 부지를 2년간 무상 제공하고 미국은 최대 99년까지 사용 기간을 갱신할 수 있다. 이 부지는 냉전 시기 미 클라크 공군기지 터로 전략적 요충지이며, 미국은 이 구역을 통해 중국 의존도를 줄이고 AI 공급망을 직접 통제하려는 구상이다. 헬버그 차관은 핵심 투입재의 90%를 한 나라에 의존하는 것은 '인질망'이라며 중국과의 공급망 분리를 목표로 하고 있음을 밝혔다.

'팍스 실리카'는 미국이 지난해 12월 발표한 구상으로, 반도체 소재 실리카와 평화를 뜻하는 팍스를 결합한 말이다. 인공지능 시대를 이끌 기술 공급망에서 미국 주도 협력체를 구축해 중국의 영향력을 약화시키려는 전략이다. 초기 7개국에서 현재 15개국으로 확대되었고, 대만은 비서명 파트너로 참여한다. 미국은 1조 달러 규모 다국적 컨소시엄 투자를 계획 중이며, 한국과 일본은 반도체 제조, 이스라엘과 영국은 칩 설계, 오스트레일리아는 핵심 광물 등 각국의 비교우위를 활용한 협력을 기대하고 있다.

그러나 팍스 실리카의 지속가능성에는 의문이 제기된다. 미국은 과거 오바마 행정부의 TPP와 바이든 행정부의 IPEF 등 다자 협의체를 정권 교체마다 폐기하거나 축소해왔다. 트럼프 행정부는 양자 협상을 선호하며 불 예측적인 정책을 보이고, 보조금 약속을 뒤집거나 고율 관세를 부과하는 등 동맹국 신뢰를 훼손했다. 유럽연합은 기술 규제 자율성 훼손 우려로 참여를 미뤄왔으나 최근 독일 등에서 필요성이 제기되고 있다.

중국은 미국의 압박에 희토류 수출 통제와 반도체 자립 전략으로 맞대응하며 글로벌 공급망에서 입지를 오히려 강화했다. 애틀랜틱카운슬의 트리샤 레이 부국장은 신뢰 구축이 핵심 과제이며, 3년을 넘어 지속적 가치를 보여줘야 한다고 지적한다. 결국 미국의 잠재력은 원천 기술과 자본력에 있지만, 예측 불가능한 정책이 실현을 가로막는 걸림돌이 될 수 있다





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