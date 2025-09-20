미국, 한국인 전문직 비자 신설 논의 활발… 조지아주 구금 사태가 촉발

미국 조지아주 한국 기업 공장 건설 현장에서 발생한 한국인 구금 사태를 계기로, 미국 하원에서 한국인을 위한 전문직 취업 비자 신설 법안이 재발의되었습니다. 이는 한미 관계에 대한 우려를 반영하며, 미국 내 한국인들의 안정적인 경제 활동 보장을 위한 노력의 일환입니다.

2025년 9월 20일, 미국 이민세관단속국(ICE)이 조지아주 내 현대자동차그룹과 LG에너지솔루션 합작 배터리 공장 건설 현장에서 일하던 한국인 직원 300여 명을 기습 단속하여 구금하는 영상을 공개하면서, 미국 내 한국인 전문직 비자 신설에 대한 논의가 더욱 활발해지고 있습니다. 이 사건은 미국 내 한국인 커뮤니티와 한국 정부를 충격에 빠뜨렸으며, 양국 관계에 대한 우려를 증폭시키는 계기가 되었습니다. 이러한 상황 속에서, 톰 수오지(민주·뉴욕) 하원 의원은 한국인을 위한 전문직 취업비자 신설 법안을 재발의하며, 미국 내 한국인들의 안정적인 경제 활동 보장을 위한 노력을 기울이고 있습니다. 수오지 의원은 지난 해에도 같은 내용의 법안을 발의했으나, 의회 내 논의 부족으로 폐기된 바 있습니다. 이번 법안은 호주 국적 전문직 종사자를 위한 E-3 비자에 한국 국적자를 추가하는 내용을 담고 있습니다.

E-3 비자는 학위가 필요한 전문직 종사자에게 발급되는 비자로, 현재는 호주 국적자에게만 해당됩니다. 호주는 2004년 미국과의 자유무역협정(FTA) 체결 이후 별도 입법을 통해 매년 1만 5천 개의 E-3 비자 쿼터를 확보하고 있습니다. 그러나 쿼터를 모두 채우지 못하는 경우가 발생하고 있습니다. 미국과 FTA를 맺은 다른 국가들인 캐나다, 멕시코, 싱가포르, 칠레 등은 전문직 취업 비자인 H-1B에 대해 국가별 쿼터를 할당받고 있지만, 한국은 FTA를 맺었음에도 불구하고 별도의 전문직 비자 쿼터를 적용받지 못하고 있는 유일한 국가입니다. 수오지 의원은 조지아주에서 발생한 한국인 구금 사태를 언급하며, 이번 법안 재발의 배경을 설명했습니다. 그는 이 사건이 '미국이 좋은 친구를 어떻게 대하는지를 시각적으로 매우 끔찍한 장면으로 보여줬다'고 비판하며, 한국인들의 미국 내 경제 활동을 돕기 위한 노력을 강조했습니다.\수오지 의원의 법안 재발의와 함께, 캘리포니아 출신 한국계 미국인인 영 김 하원 의원도 한국인 전문직 취업 비자 신설을 위한 법안 발의에 동참했습니다. 김 의원은 이미 지난 7월, 연간 최대 1만 5천 개의 한국인 전문직 취업 비자(E-4)를 발급하는 것을 골자로 하는 'H.R.4687', 일명 '파트너 위드 코리아' 법안을 발의한 바 있습니다. 수오지 의원의 법안이 호주 전용 E-3 비자에 한국을 포함하는 방식이라면, 김 의원의 법안은 아예 한국 전용 E-4 비자를 신설하는 것을 목표로 합니다. 미 의회조사국(CRS)은 조지아주에서 발생한 한국인 구금 사태가 한미 관계에 악영향을 미칠 수 있다고 분석하며, 김 의원의 법안에 대해 긍정적인 평가를 내리기도 했습니다. 이는 한국인 전문직 비자 신설에 대한 미국 의회의 긍정적인 분위기를 보여주는 중요한 지표로 해석될 수 있습니다. 이처럼, 미국 내에서 한국인 전문직 비자 신설에 대한 다양한 시도가 이루어지고 있으며, 이는 한미 관계의 중요한 현안으로 부상하고 있습니다. 이러한 움직임은 미국 내 한국 기업의 활동을 지원하고, 한국인들의 미국 내 경제적 기회를 확대하는 데 기여할 수 있을 것으로 기대됩니다. 또한, 최근 도널드 트럼프 전 대통령이 H-1B 비자 수수료를 대폭 인상하는 내용의 포고문에 서명하면서, 한미 간 비자 제도 개선 논의의 방향이 더욱 중요해지고 있습니다. 현재 논의 중인 비자 제도 개선 방안이 기존 H-1B 비자에서 한국 쿼터를 신설하는 방향으로 결론날 경우, 대미 투자 기업들은 비용 증가의 부담을 안게 될 수 있습니다. 반면, 수오지 의원 등이 발의한 법안이 통과될 경우, 비자 비용 부담 문제를 피할 수 있어, 한국 기업들의 미국 투자를 더욱 활성화하는 데 기여할 수 있을 것으로 예상됩니다.\이러한 일련의 움직임은 한미 양국 간의 우호적인 관계를 더욱 공고히 하고, 미국 내 한국인들의 권익을 보호하는 데 중요한 역할을 할 것입니다. 미국 내 한국인 커뮤니티는 물론, 한국 정부도 이번 법안 추진 과정에 적극적으로 참여하여, 한국인들의 미국 내 안정적인 경제 활동을 위한 지원을 아끼지 않아야 할 것입니다. 또한, 미국 정부는 이번 사태를 계기로 이민 정책 전반에 대한 재검토를 통해, 한국인뿐만 아니라 모든 이민자들의 인권을 존중하고 공정한 기회를 제공하는 방향으로 정책을 개선해야 할 것입니다. 이번 사태와 관련된 법안 통과는 단순히 비자 문제 해결을 넘어, 한미 양국 간의 상호 신뢰를 회복하고, 미래 지향적인 관계를 구축하는 데 기여할 수 있을 것입니다. 특히, 한미 FTA 체결 이후에도 한국이 전문직 비자에 대한 별도 쿼터를 받지 못했던 불합리한 상황을 개선하고, 한국의 경제적 위상을 고려하여 미국 내 한국인들의 경제 활동을 적극적으로 지원해야 합니다. 이번 법안 발의는 한미 관계의 새로운 전환점이 될 수 있으며, 양국 간의 협력을 통해 긍정적인 결과를 이끌어낼 수 있기를 기대합니다. 앞으로 미국 의회의 심의 과정을 통해, 한국인 전문직 비자 신설에 대한 긍정적인 결과가 도출될 수 있도록 지속적인 관심과 노력이 필요합니다. 이와 더불어, 한국 정부는 미국 정부와의 긴밀한 협력을 통해, 한국인들의 미국 내 활동을 지원하고, 양국 간의 우호적인 관계를 더욱 발전시켜 나가야 할 것입니다. 조지아주에서 발생한 사건은 단순히 한 건의 구금 사태가 아니라, 한미 관계의 미래를 위한 중요한 시험대가 될 것입니다





