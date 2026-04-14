미국, 이란 고위 관리 가족 영주권 박탈 및 추방… 이란 정권의 위선 논란

도널드 트럼프 행정부가 미국 내 이란 고위 관리 가족들의 영주권을 취소하고 추방하면서, 이란 정권의 반미 노선과 호화로운 생활을 병행해온 위선적인 행태가 드러났다. 이민세관집행국(ICE)은 에브카테르 전 부통령 아들, 솔레이마니 조카, 라리자니 사무총장 딸 등 연이은 영주권 박탈 및 추방 조치를 통해 이란 정권의 이중성을 비판하고 있다.

도널드 트럼프 행정부가 미국에 거주 중인 이란 고위 관리 가족들의 영주권 을 취소하고 추방 절차를 밟으면서, 이란 정권의 위선적인 행태에 대한 비판이 거세지고 있다. 이란은 반미 노선을 강력하게 표방하면서도, 정작 고위 관리들의 가족들은 미국에서 호화로운 생활을 누릴 수 있도록 지원해왔다는 사실이 드러나면서, 이중적인 태도가 국제 사회의 비난을 받고 있는 것이다.

이번 조치는 이란 내에서 미국의 영향력을 축소하려는 의도와 함께, 미국 내 이란 관리 가족들의 특혜에 대한 불만을 잠재우려는 의도가 복합적으로 작용한 것으로 풀이된다. 이민세관집행국(ICE)의 발표에 따르면, 마수메 에브카테르 전 이란 부통령의 아들인 세예드 에이사 하셰미는 영주권을 박탈당하고 구금되었으며, 그의 아내인 마리암 타흐마세비를 비롯한 가족들 역시 영주권을 빼앗긴 채 체포되었다. ICE는 하셰미 가족이 교수직을 얻고 고급 저택에 거주하며 값비싼 자동차를 몰고 명품을 소비하는 등 사치스러운 생활을 해왔다고 밝혔다.

이는 1979년 테헤란 주재 미국 대사관 인질 사태 당시 혁명 세력의 대변인이었던 에브테카르 전 부통령의 행적과 맞물려, 미국 내 반이란 활동가들의 분노를 더욱 증폭시켰다. 이들은 테러리스트의 가족에게 안전한 거처를 제공하는 것은 용납될 수 없다며 하셰미의 추방을 강력하게 요구하고 있다. 이러한 상황은 단순히 개인의 문제가 아니라, 이란 정권의 이중적인 면모를 드러내는 사건으로 해석되고 있으며, 미국과 이란 간의 외교적 긴장을 더욱 고조시키는 요인으로 작용하고 있다.

최근 몇 주 동안, 이란 고위 관리 가족들의 영주권 박탈 및 추방 조치는 연이어 발생하고 있다. 지난 3일에는 무장단체 이란혁명수비대(IRGC) 사령관 카셈 솔레이마니의 조카인 하미데 아프샤르와 그의 딸인 사리나사닷 호세이니 역시 영주권을 박탈당했다. 아프샤르 모녀는 소셜 미디어(SNS)를 통해 귀금속 장신구를 자랑하는 등 부유한 생활을 과시해왔다. 더욱이 아프샤르는 미국을 사탄이라고 비난하고 이란의 미군기지 공격을 옹호하는 발언을 해왔음에도 불구하고, 미국에 체류해왔다는 사실이 밝혀지면서, 이중적인 행태에 대한 비난 여론은 더욱 거세졌다.

더타임스오브이스라엘은 호세이니가 가슴을 드러내는 의상을 착용한 사진을 게재한 것을 두고, 이란 내 여성들의 히잡 착용에 대한 엄격한 규제와 비교하며, 이란 정권의 이율배반적인 모습을 지적했다. 또한, 이란의 군사·안보를 총괄하는 알리 라리자니 최고국가안보회의(SNSC) 사무총장의 딸인 파테메 아르데시르 라리자니와 그녀의 남편 세예드 칼란타르 모타메디 역시 법적 체류 자격을 박탈당하고 미국에서 추방되었다. 라리자니 부부는 현재 미국에 입국 금지 상태에 놓여 있다.

이처럼 트럼프 행정부의 일련의 조치는 영주권 소지자의 미국 내 위협 여부를 기준으로 판단되고 있으며, 국토안보부는 “영주권 소지자가 미국에 위협이 된다고 믿을 만한 이유가 있을 때 자격을 취소할 수 있다”고 설명했다. 이는 미국 내에서 이란 정권의 영향력을 축소하고, 반미 성향의 인물들을 제재하려는 의도로 풀이된다. 이러한 조치들은 미국과 이란 간의 관계를 더욱 악화시키고, 중동 지역의 긴장을 고조시키는 요인으로 작용할 수 있다는 우려도 제기되고 있다.

이번 사태는 이란 정권의 위선적인 면모를 드러내는 동시에, 미국 내 이란 관리 가족들의 특혜에 대한 문제를 공론화하는 계기가 되었다. 이란은 핵 개발 문제, 인권 탄압, 시리아 내전 개입 등 다양한 문제로 국제 사회의 비판을 받아왔으며, 이번 사태를 통해 이란 정권의 이중적인 태도가 다시 한번 부각되었다. 특히, 이란 내에서는 엄격한 종교적 규율이 적용되는 반면, 고위 관리들의 가족들은 서방 세계에서 호화로운 생활을 누리는 모습이 대조를 이루면서, 내부적인 불만 또한 증폭될 수 있다.

또한, 이번 조치는 미국 내 이란인 사회에도 영향을 미칠 것으로 보인다. 영주권 박탈 및 추방 조치로 인해, 이란인들은 미국 내에서의 활동에 제약을 받게 될 수 있으며, 이란 정권에 대한 비판적인 목소리가 더욱 커질 수 있다. 이러한 상황은 미국과 이란 간의 외교적 관계뿐만 아니라, 중동 지역의 정치적 지형에도 영향을 미칠 수 있다. 앞으로 미국은 이란과의 관계를 어떻게 풀어나갈 것인지, 이란은 내부적인 불만을 어떻게 해결할 것인지, 그리고 중동 지역의 긴장은 어떻게 완화될 것인지, 국제 사회의 관심이 집중되고 있다.





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