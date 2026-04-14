미국, 호르무즈 해협 봉쇄 시작… 이란, '새로운 전투 방식'으로 맞대응

미국이 호르무즈 해협을 봉쇄하며 이란에 대한 압박을 강화했습니다. 이란은 이에 맞서 새로운 전투 방식을 예고하며 긴장감이 고조되고 있습니다. 국제법 준수, 이란의 반격, 기뢰 제거 등 다양한 난제들이 봉쇄 작전의 성공을 좌우할 것으로 보입니다.

미국이 13일(현지 시각) 10여 척의 군함을 투입하여 호르무즈 해협 을 중심으로 한 이란 해상 봉쇄를 시작했습니다. 이란은 이에 대해 “새로운 전투 방식을 선보이겠다”며 강경한 입장을 밝혀, 양측 간의 충돌 가능성이 커지고 있습니다. 이번 봉쇄 작전은 이란의 원유 수출을 차단하고 호르무즈 해협 통행료 징수를 막아 이란의 자금 흐름을 압박하려는 의도로 풀이됩니다. 또한, 이란이 해협에 설치한 기뢰를 제거하려는 목적도 포함되어 있습니다.

월스트리트저널 보도에 따르면, 미군은 호르무즈 해협 인근에 15척 이상의 군함을 배치했으며, 항공모함 에이브러햄 링컨함을 작전 기지로 활용할 예정입니다. 링컨함 주변에는 8척의 미사일 구축함이 배치되어 석유 운반선을 감시하고, 이란의 미사일과 드론을 요격하는 역할을 수행합니다. 기뢰 제거를 위해 구축함 두 척이 이미 해협에 진입했으며, 헬리콥터 탑재가 가능한 강습상륙함도 배치되어 상선 나포 및 검문 작전에 투입될 수 있습니다. 미 중부사령부는 상선 선원들에게 봉쇄 구역 진입 시 ‘차단·회항·나포’하겠다는 경고를 보냈습니다. 하지만 나포 선박 처리 방안은 아직 불확실한 상황입니다.

해상 봉쇄 작전의 성공적인 수행을 위해서는 국제법 준수가 중요합니다. '뉴포트 해전법'에 따라, 봉쇄는 합법적인 경우에 한하여 선박에 경고를 보내고, 모든 선박에 공정하게 적용되어야 하며, 민간인 피해를 최소화해야 합니다. 퇴역 미 해군 제독 제임스 스타브리디스는 CNN과의 인터뷰에서 페르시아만 내부에 최소 6척의 구축함이 필요하며, 아랍에미리트 및 사우디아라비아 해군의 지원도 필요하다고 언급했습니다. 봉쇄해야 할 해역이 넓고, 작전에 필요한 군함의 수가 많다는 점은 상당한 부담으로 작용할 수 있습니다.

이란의 반격 가능성 또한 간과할 수 없는 문제입니다. 이란은 미사일 탑재 쾌속정, 수상 및 공중 드론, 휴대용 대공 미사일 등을 이용한 반격 능력을 보유하고 있습니다. 이란 이슬람혁명수비대 대변인은 미군의 봉쇄 조치에 대해 “적들이 상상할 수 없는 역량들을 공개할 것”이라며 “감당하기 힘든 새로운 전투 방식을 선보일 것”이라고 경고했습니다. 도널드 트럼프 전 미국 대통령이 이란의 봉쇄망 접근 시 “즉각 제거”하겠다고 경고한 상황에서, 양측 간의 군사적 충돌 가능성은 더욱 높아지고 있습니다. 또한, 이란이 설치한 기뢰 제거 작업도 쉽지 않을 것으로 보입니다. 이란은 접촉 기뢰, 정전기 기뢰, 소음 기뢰 등 다양한 종류의 기뢰를 보유하고 있으며, 일부 복합 지뢰는 대응하기 특히 어려울 수 있습니다.

이번 미 해상 봉쇄 작전은 이란의 경제적 압박과 군사적 긴장을 고조시키는 동시에, 중동 지역의 안보 불안을 심화시킬 수 있습니다. 양측의 강경한 입장과 군사적 대비는 예측 불가능한 결과를 초래할 수 있으며, 국제 사회의 지속적인 관심과 노력이 요구됩니다. 특히, 21일까지 남아있는 휴전 기간 동안의 상황 변화에 주목해야 합니다. 이란의 반격과 미군의 대응, 그리고 기뢰 제거 작전의 진행 상황 등, 다양한 변수들이 이번 사태의 향방을 결정할 것입니다. 국제 유가 및 해운 물류에도 상당한 영향을 미칠 것으로 예상됩니다. 추가적으로, 관련 국가들의 외교적 노력과 중재 시도 역시 중요한 요소로 작용할 수 있습니다. 이번 사태는 단순히 군사적 충돌뿐 아니라, 중동 지역의 정치적 역학 관계, 국제 유가 변동, 그리고 세계 경제에 미치는 영향 등 다각적인 측면에서 분석해야 할 필요가 있습니다





hanitweet / 🏆 12. in KR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

호르무즈 해협 미국 이란 봉쇄 군사적 긴장

United States Latest News, United States Headlines