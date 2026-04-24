미국, 이란과 파키스탄에서 협상 재개… 핵 문제 해결 실마리 찾을까

트럼프 행정부가 이란과의 외교적 해법 모색을 위해 파키스탄으로 협상팀을 파견합니다. 이란 핵 프로그램과 호르무즈 해협 안정화가 핵심 의제가 될 것으로 예상됩니다.

도널드 트럼프 미국 행정부가 이란과의 외교적 해법 모색을 위해 파키스탄 을 협상 장소로 선택하고, 협상팀을 파견할 예정입니다. 이번 협상은 양국 관계의 중요한 전환점이 될 수 있으며, 이란 핵 문제 해결의 실마리를 제공할 수 있을지 주목됩니다.

캐럴라인 레빗 백악관 대변인은 스티브 윗코프 특사와 재러드 쿠슈너가 이끄는 미국 협상팀이 이르면 27일 파키스탄 이슬라마바드에서 아바스 아라그치 이란 외무장관이 이끄는 이란 대표단과 회담을 가질 것이라고 밝혔습니다. 특히 이란 측에서 먼저 대면 협상을 요청했다는 점은 긍정적인 신호로 해석될 수 있습니다. 트럼프 대통령은 외교적 해결 가능성을 열어두고 있으며, 이번 회담이 생산적인 결과로 이어지기를 기대하고 있습니다. 액시오스는 미국과 이란이 각각 파키스탄과 양자 회담을 진행한 후, 이르면 27일 양국 간 직접 회담이 개최될 가능성이 있다고 보도했습니다.

이번 협상에는 1차 협상을 주도했던 제이디 밴스 부통령은 직접 참여하지 않고 미국에 남아 상황을 관리할 예정입니다. 다만, 협상 진전 상황에 따라 밴스 부통령이 파키스탄으로 이동할 가능성도 열려 있습니다. 대통령과 국무장관을 비롯한 핵심 안보 라인도 워싱턴에서 협상 상황을 실시간으로 보고받으며 긴밀하게 협력할 것입니다. 액시오스는 밴스 부통령의 이란 측 대응 인물인 모하마드 바게르 갈리바프 이란 의회 의장이 이번 파키스탄행에 불참한 것이 밴스 부통령이 협상에 직접 참여하지 않은 진짜 이유일 수 있다고 분석했습니다.

갈리바프 의장은 지난 1차 협상 이후 이란 내부의 권력 다툼에 불만을 품고 사임까지 고려했던 것으로 알려져, 그의 불참은 협상에 변수로 작용할 수 있습니다. 밴스 부통령의 비서실장 등 핵심 참모진은 윗코프 특사, 쿠슈너와 함께 파키스탄으로 동행하여 협상을 지원할 예정입니다. 외교적 노력과 더불어 미국은 이란에 대한 군사적, 경제적 압박 수위를 높이고 있습니다. 피트 헤그세스 국방장관은 며칠 내에 두 번째 항공모함이 중동에 도착하여 호르무즈 해협 봉쇄 작전에 합류할 것이라고 경고하며, 이란이 합리적인 선택을 할 것을 촉구했습니다.

미국이 3척의 항공모함을 동시에 중동 지역에 배치하는 것은 2003년 이후 처음 있는 일로, 이란에 대한 강력한 경고 메시지로 해석됩니다. 한편, 아바스 아라그치 이란 외무장관은 파키스탄 이슬라마바드, 오만, 러시아를 순방하며 지역 정세와 전쟁 상황에 대한 협의를 진행할 예정입니다. 이란 국영 이르나 통신은 아라그치 장관의 이번 순방이 지역 안정을 위한 외교적 노력을 강화하기 위한 것이라고 보도했습니다. 이번 회담의 핵심 의제는 이란 핵 프로그램과 호르무즈 해협의 안정화가 될 것으로 예상됩니다.

미국은 특히 이란의 농축 우라늄 이전과 핵무기 개발 및 보유 포기를 협상의 핵심 조건으로 제시하며, 이란이 핵무기를 절대 보유하지 못하도록 하는 것을 최종 목표로 설정하고 있습니다. 레빗 대변인은 현재 상황이 군사적 충돌 가능성에서 외교적 해결 모색 단계로 전환되었다고 강조했습니다. 이번 협상이 성공적으로 마무리될 경우, 중동 지역의 긴장 완화와 국제 안보에 긍정적인 영향을 미칠 수 있을 것으로 기대됩니다. 하지만 이란 내부의 정치적 상황과 미국의 강경한 입장으로 인해 협상이 난항을 겪을 가능성도 배제할 수 없습니다. 따라서 양측의 유연한 자세와 건설적인 대화 노력이 중요할 것입니다





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