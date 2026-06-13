미국, 2026 월드컵 개막전서 파라과이에 4-1 대승…포체티노 감독 첫 승리

2026 북중미 월드컵 공동 개최국 미국이 조별리그 첫 경기에서 파라과이를 4-1로 대파하고 기분 좋은 출발을 했다. 폴라린 발로건의 멀티골과 조반니 레이나의 쐐기골로 승리를 굳힌 미국은 96년 만에 월드컵에서 파라과이에 다시 한 번 대승을 거뒀다.

2026 북중미 월드컵 공동 개최국 미국이 조별리그 첫 경기에서 파라과이 를 상대로 대승을 거뒀다. 미국은 13일(한국시간) 미국 로스앤젤레스 스타디움에서 열린 대회 조별리그 D조 1차전 파라과이 와의 경기에서 4-1로 승리했다.

압도적인 경기력을 선보인 미국은 단단한 수비를 자랑한 파라과이를 무너뜨렸다. 이는 1930년 1회 월드컵에서 미국이 파라과이를 3-0으로 이긴 이래 96년 만의 재회에서도 대승을 거둔 의미 있는 결과다. 경기 시작 전반 7분 크리스천 풀리식이 드리블로 파라과이 수비 두 명을 돌파했고, 웨스턴 맥케니가 슈팅을 시도한 공이 파라과이 수비수 다미안 보바디야에 맞고 골문 안으로 들어가면서 자책골이 기록됐다. 이는 대회 첫 자책골이었다.

이후 전반 28분 폴라린 발로건의 득점이 오프사이드로 무효화됐지만, 3분 후 풀리식의 패스를 받은 발로건이 다시 한 번 골망을 흔들며 2-0으로 달아났다. 발로건은 전반 추가시간 5분 왼발 슈팅으로 멀티골을 완성하며 대회 첫 멀티골의 주인공이 됐다. 파라과이는 후반 28분 마우리시오가 훌리오 세사르 엔시소의 패스를 받아 만회골을 넣었지만, 추가적인 득점에는 실패했다. 미국은 후반 추가시간 7분 조반니 레이나의 오른발 아웃프런트 킥으로 쐐기골을 넣어 4-1 승리를 굳혔다.

나이지리아계 부모를 둔 미국 영국 나이지리아 삼중국적인 발로건의 활약이 두드러졌다. 미국 대표팀을 이끄는 마우리시오 포체티노 감독은 토트넘에서 손흥민과 함께 챔피언스리그 준우승을 이끈 경력이 있으며, 이번 첫 월드컵 경기에서 승리를 거두며 기쁨을 누렸다. 이번 미국 개막전에는 블랙핑크의 리사 등이 공연하는 등 화려한 행사가 펼쳐졌다





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