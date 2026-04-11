미국, 호르무즈 해협 기뢰 제거 작전 개시…이란 반발 속 긴장 고조

미국이 호르무즈 해협에서 이란이 설치한 기뢰 제거 작전을 시작하며 해상 긴장이 고조되고 있다. 이란은 미국의 해협 통과를 부인하며 반발하고 있으며, 상선 통행량 급감과 트럼프 전 대통령의 발언 등으로 상황은 더욱 복잡해지고 있다. 47년 만에 열린 미-이란 회담에서 호르무즈 해협과 제재 문제를 놓고 의견 충돌이 발생, 평화적 해결을 위한 국제사회의 노력이 요구된다.

미국과 이란 간의 긴장이 고조되는 가운데, 호르무즈 해협 을 둘러싼 군사적 긴장감과 외교적 노력이 동시에 진행되고 있다. 미국은 이란 혁명수비대(IRGC)가 설치한 기뢰 제거 작전에 공식 착수하며, 해상 안전을 확보하고 자유로운 상업 흐름을 장려하려는 의지를 강력하게 드러냈다. 미 해군 유도미사일 구축함 2척이 호르무즈 해협 을 통과하여 페르시아만으로 진입했으며, 이는 지난 2월 말 개전 이후 처음 있는 일이다. 미 중부사령부(CENTCOM)는 이번 작전이 기뢰 제거를 위한 광범위한 임무의 일환이며, 추가 전력을 투입하여 작업 속도를 높일 계획이라고 밝혔다. 이러한 미국의 움직임은 이란의 반발을 불러일으켰다. 이란 국영 방송은 미 군함의 해협 진입 시도를 자국군의 경고로 무산되었다고 주장하며, 미국의 해협 통과 주장을 전면 부인했다. 이란은 사전 조율 없이 진입하는 선박에 대해 30분 내 공격을 가할 것이라고 위협하며, 긴장감을 더욱 고조시켰다.

그러나 미국은 이란으로부터 어떠한 경고도 받지 않았으며, 문제없이 해협 통과를 완료했다고 밝혔다.\호르무즈 해협은 세계 석유 수송의 중요한 통로로서, 이 지역의 긴장은 국제 유가 및 세계 경제에 큰 영향을 미칠 수 있다. 현재 호르무즈 해협의 상선 통행량은 평시 대비 10% 미만으로 급감하며, 사실상 해상 교통이 마비된 상태다. 이는 이란 혁명수비대가 해협을 지나는 선박에 막대한 통행료를 요구하는 ‘테헤란 톨게이트’ 운영과 기뢰 부설에 따른 위험 때문으로 분석된다. 500~700척에 달하는 대형 선박들이 페르시아만에 발이 묶여 있으며, 이는 세계 경제에 심각한 타격을 줄 수 있는 상황이다. 특히 이란이 부설한 기뢰의 정확한 위치를 파악하지 못하고, 제거 기술도 부족한 상황은 해협의 안전을 위협하는 심각한 문제로 지적된다. 이러한 상황은 단기간 내에 해협의 안전을 확보하고, 상업적 통행을 재개하는 것을 어렵게 만들고 있다. 국제 사회는 호르무즈 해협의 안전과 안정적인 석유 수송을 위해 적극적인 외교적 노력을 기울이고 있으며, 관련 당사국들의 건설적인 대화와 협력을 촉구하고 있다.\이와 더불어, 트럼프 전 대통령의 발언 또한 주목을 받고 있다. 트럼프는 소셜미디어를 통해 미국이 호르무즈 해협 정리 작업을 시작했다고 밝히며, 동맹국들의 소극적인 태도를 비판했다. 그는 이란의 기뢰 부설함이 모두 침몰했으며, 미국으로 석유와 가스를 수송하기 위한 유조선들이 오고 있다고 주장했다. 이러한 발언은 미국의 호르무즈 해협 문제 개입에 대한 의지를 강조하는 동시에, 이란에 대한 강경한 입장을 시사한다. 한편, 파키스탄 이슬라마바드에서 미-이란 대표단 간의 평화협상이 진행되었지만, 호르무즈 해협 상황은 여전히 불안정한 상태를 유지하고 있다. 47년 만에 열린 미-이란 회담에서는 호르무즈 해협 문제와 경제 제재를 놓고 정면충돌이 발생했다는 보도가 있었다. 양국 간의 의견 차이가 좁혀지지 않고 있으며, 향후 협상의 진전 여부는 불확실한 상황이다. 국제 사회는 미-이란 간의 갈등이 악화되지 않고, 평화적인 해결책을 찾을 수 있도록 지속적인 관심과 노력을 기울여야 할 것이다





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호르무즈 해협 미국 이란 기뢰 군사 긴장

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