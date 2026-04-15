미국, 호르무즈 해협 봉쇄로 이란 해상 운송 완전 차단… 9척 회항

미 중부사령부는 호르무즈 해협에서 이란 관련 선박에 대한 봉쇄 조치를 시행한 지 이틀 만에 9척이 회항했다고 밝혔으며, 이란 경제의 약 90%가 해상 무역에 의존한다는 점을 들어 봉쇄의 효과를 강조했다. 그러나 이란과 무관한 선박의 통항도 여전히 제한적이어서 해상 물류 흐름이 크게 위축된 것으로 파악된다.

지난달 3일(현지시간) 호르무즈 해협 인근 아랍에미리트 푸자이라 해안에 유조선이 대기하고 있는 모습은 최근 중동 지역의 긴장 고조를 상징적으로 보여준다. 이러한 상황 속에서 미국의 대(對)이란 군사작전을 총괄하는 미 중부사령부는 15일(현지시간) 호르무즈 해협 에서 이란 관련 선박에 대한 봉쇄 조치를 시행한 지 이틀 만에 9척의 선박이 회항했다고 밝혔다. 중부사령부는 엑스(X)를 통해 "미국이 이란 항구를 드나드는 봉쇄를 시행한 지 48시간 동안 미군을 통과한 선박은 한 척도 없었다"고 강조했다. 이는 봉쇄의 실효성을 보여주는 동시에, 이란의 해상 활동에 대한 미국의 강력한 통제 의지를 드러내는 발언이다. 앞서 중부사령부는 봉쇄 첫 24시간 동안 이란 상선 6척이 미군의 지시에 따라 오만만 내 이란 항구로 되돌아갔다고 발표한 바 있다. 이와 같은 흐름을 고려할 때, 추가로 3척의 선박이 더 회항한 것으로 분석된다.

미군은 동부 시간 기준 13일 오전 10시부터 호르무즈 해협을 통과하여 이란의 항구 및 연안을 오가는 선박들에 대해 해상 봉쇄를 공식적으로 개시했다. 브래드 쿠퍼 중부사령관은 전날 밤 엑스에 올린 성명을 통해 "미군이 중동에서 해상 우위를 유지함에 따라 이란 항구에 대한 봉쇄가 전면 시행되고 있다"고 밝혔다. 그는 이란 경제의 약 90%가 해상 국제무역에 의존하고 있음을 지적하며, 미군이 봉쇄 조치 시행 36시간도 채 되지 않아 이란에 오가는 해상 경제 무역을 완전히 차단했다고 강조했다. 이는 이란 경제에 상당한 타격을 줄 수 있는 조치로, 국제 사회의 주목을 받고 있다. 하지만 이러한 봉쇄 조치가 이란과 직접적인 관련이 없는 선박들의 통항까지 정상화하지 못하고 있다는 점은 또 다른 문제로 지적된다. 전쟁 이후 호르무즈 해협을 통과하지 못한 채 해상에서 대기하고 있는 선박들이 상당수 남아 있는 것으로 파악되었다. 뉴욕타임스(NYT)는 선박 추적업체 케이플러의 해운 데이터를 인용하여 13일부터 14일까지 이틀 동안 이란과 무관한 선박의 해협 통과가 12척 이상에 그쳤다고 보도했다. 이는 이전 보도와 다소 차이를 보이는데, 앞서 미국 당국자는 봉쇄 첫 24시간 동안 이란과 연계되지 않은 중립 상선 20척 이상이 해협을 통과했다고 밝힌 바 있다. 뉴욕타임스와 월스트리트저널(WSJ)은 이러한 미국 당국자의 발언을 인용하여 보도했다. 전쟁 이전에는 호르무즈 해협을 하루 평균 약 130척의 선박이 통과했던 것으로 알려져 있다. 이러한 통계와 비교해 볼 때, 현재 시행 중인 봉쇄 조치로 인해 호르무즈 해협을 통한 해상 물류 흐름이 매우 크게 위축되었음을 알 수 있다. 이는 단순히 이란과의 무역에 국한된 문제가 아니라, 전 세계적인 공급망에도 영향을 미칠 수 있는 사안이다. 이러한 해상 봉쇄 조치는 국제 해상법 및 항해의 자유 원칙과 관련하여 논란의 여지가 있을 수 있다. 호르무즈 해협은 국제 해상 운송의 핵심 통로이며, 이곳에서의 운항 차질은 세계 경제에 즉각적인 영향을 미친다. 미국의 이번 조치는 이란의 핵 개발 프로그램 또는 역내 불안정 야기 활동에 대한 대응으로 해석될 수 있으나, 그 파급 효과는 광범위할 것으로 예상된다. 특히, 봉쇄 조치가 이란과 직접적인 관련이 없는 선박들의 통항까지 방해하는 상황은 국제 사회의 우려를 더욱 증폭시키고 있다. 선박 추적 데이터에서 나타나는 통과 선박 수의 차이는 상황의 복잡성을 시사하며, 실제 해상 물류 차질 규모를 정확히 파악하는 데 어려움을 줄 수 있다. 향후 이란과의 관계, 중동 지역의 안보 상황, 그리고 국제 사회의 외교적 노력에 따라 호르무즈 해협의 통행 상황은 달라질 수 있으며, 이는 글로벌 해운 및 물류 시장에도 지속적인 영향을 미칠 것이다. 국제 사회는 이 지역의 긴장 완화와 함께 항해의 자유가 보장될 수 있도록 외교적 노력을 기울여야 할 것이다.





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호르무즈 해협 이란 미국 해상 봉쇄 물류

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