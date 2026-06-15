미국, 앤트로픽 AI모델 외국인 접근 전면 차단…AI 전략 자산화 신호

미국 정부가 앤트로픽의 최신 AI모델에 대해 외국인 접근을 전면 제한하면서 AI를 군사 전략 자산으로 활용하려는 움직임이 본격화되고 있다. 국가 안보와 사이버 공격 위협, 중국 견제 등 복합적 이유가 작용했다.

최근 미국 정부가 앤트로픽(Anthropic)의 최신 인공지능 (AI) 모델에 대한 외국인 접속을 전면 제한하면서 AI 기술이 국가 안보와 직결된 전략 자산으로 취급되기 시작했다는 분석이 나오고 있다.

앤트로픽은 지난 12일 홈페이지 공지를 통해 미국 정부의 수출 통제 지침에 따라 모든 외국인의 페이블(Fable) 5와 미토스(Mythos) 5 접근을 전면 중단한다고 밝혔다. 이 조치는 미국 내에 체류 중인 외국인 앤트로픽 직원에게도 적용되어, AI 모델에 대한 접근 권한이 국적과 거주지에 따라 엄격히 차단되는 사례가 발생했다. 미토스 5는 소프트웨어 취약점을 자동으로 탐지하고 이를 실제 공격 코드로 전환할 수 있는 고성능 AI 모델로, 출시 직후부터 사이버 보안 위협에 대한 우려가 제기되어 왔다.

미국 정부는 주요 부처와 민간 기업을 총동원해 미토스가 유발할 수 있는 사이버 위협에 대비하는 논의를 시작했으며, 앤트로픽도 위험성을 고려하여 프로젝트 글래스윙(Project Glasswing)을 통해 소수 기업과 우방국에만 제한적으로 모델을 제공해 왔다. 이후 성능을 제한하고 안전 수칙을 적용한 미토스 5(전문가용)와 페이블 5(일반인용)가 지난 9일 일반에 공개되었지만, 불과 며칠 만에 접근 제한 조치가 시행된 것이다. 이번 조치의 배경에는 국가 안보 위협과 중국 견제라는 복합적 요인이 자리 잡고 있다.

월스트리트저널(WSJ)은 앤디 재시 아마존 CEO가 앤트로픽 AI 모델이 사이버 공격에 악용될 가능성을 보고받고 이를 정부에 전달했다고 보도했다. 안전 장치가 적용되었음에도 불구하고 사용자가 교묘한 질문으로 이를 무력화하는 탈옥(jailbreaking) 기법이 가능하기 때문이다. 앤트로픽 역시 공지를 통해 미국 정부가 페이블 5의 안전 장치를 우회하는 탈옥 기법을 인지하여 통제 조치를 취한 것으로 보인다고 설명했다. 또한 중국 AI 개발사가 미국산 AI 모델의 학습 결과를 추출하여 자사 모델을 학습시키는 증류(distillation) 공격을 차단하려는 의도도 있는 것으로 분석된다.

이번 사례는 특정 국가가 AI를 전략 자산으로 활용하는 방식을 보여주는 상징적 사건으로 평가된다. 미국 정부는 1990년대 웹브라우저 넷스케이프의 데이터 암호화 기술을 군사용 무기로 분류해 수출을 금지한 전례가 있으며, 지난해에는 반도체 설계 자동화(EDA) 소프트웨어의 중국 수출을 막았다. AI 모델도 유사한 방식으로 군사용 무기로 분류될 경우 우방국에만 제한적으로 접근권이 제공될 수 있다. 이러한 흐름 속에서 한국을 포함한 여러 국가는 자체 AI 모델 개발의 중요성이 커지고 있다.

과학기술정보통신부는 앤트로픽과 직접 소통하며 미국 정부의 입장을 확인 중이라고 밝혔으며, IT 업계에서는 소버린 AI(주권 AI) 전략이 재조명되고 있다. 최근에는 빅테크의 AI 모델을 조합해 사용하는 오케스트레이션(조율) 전략이 주목받았지만, 국가 안보 차원에서 독자적인 기초 모델 개발이 필요하다는 목소리가 높아지고 있다.

국가인공지능전략위원회 글로벌협력 분과위원인 백서인 한양대 교수는 AI 성능이 더 발전해 핵무기처럼 인식되면 핵확산방지조약(NPT)과 유사한 국제 규제 기구가 생길 수 있으며, 한국이 의사 결정권을 가지려면 독자적인 파운데이션 모델 성능을 더욱 향상시켜야 한다고 강조했다





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인공지능 국가안보 사이버보안 수출통제 소버린AI

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