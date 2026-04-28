미국, 한국 네트워크 사용료 정책, 또다시 무역 장벽으로 지목

미국 무역대표부(USTR)가 한국의 네트워크 사용료 부과 정책을 대표적인 무역 장벽으로 지목하며 불만을 표출했습니다. 통신사와 빅테크 간의 입장 차이가 좁혀지지 않아 해결이 쉽지 않을 것으로 예상됩니다.

도널드 트럼프 행정부 시절부터 지속적으로 제기되어 온 한국의 네트워크 사용료 정책이 미국과의 무역 갈등의 불씨로 남아있습니다. 최근 미국 무역대표부( USTR )는 소셜 미디어 플랫폼을 통해 한국의 네트워크 사용료 부과 방식이 글로벌 스탠다드와 어긋난다고 비판하며, 다른 국가들은 인터넷 서비스 제공에 따른 트래픽 전송 비용을 기업에 부과하지 않는다는 점을 강조했습니다.

이는 USTR이 매년 발표하는 국가별 무역장벽(NTE) 보고서에 꾸준히 포함되는 내용으로, 단순한 불만을 넘어 무역 장벽으로 간주하고 있다는 의미를 내포하고 있습니다. 특히 USTR은 올해 NTE 보고서에서도 네트워크 사용료 정책을 플랫폼 규제 법안, 위치 기반 데이터 국외 반출 제한 등과 함께 서비스 분야의 디지털 장벽 사례로 명시하며 문제점을 지적했습니다. 한국 이동통신사들은 네트워크 사용료 부과의 정당성을 주장하며, 국내외 기업 간의 형평성을 맞추기 위한 불가피한 조치라고 설명합니다.

넷플릭스, 유튜브와 같은 미국의 대형 콘텐츠 사업자들이 막대한 트래픽을 발생시키고 수익을 창출하면서도 네트워크 사용료 납부를 거부하는 상황에 대한 불만이 큽니다. 반면, 네이버나 카카오와 같은 국내 플랫폼 사업자들은 이미 네트워크 사용료를 부담하고 있습니다. 통신사들은 네트워크 사용료를 통해 통신망 유지보수 비용을 충당하고, 더 나은 서비스 제공을 위한 투자를 진행하고 있다고 강조합니다. 그러나 USTR과 빅테크 기업들은 이미 인터넷 접속료를 지불하고 있는데, 네트워크 사용료를 추가로 부과하는 것은 이중 과금에 해당하며, 이는 인터넷 개방성을 훼손하는 행위라고 반박합니다.

또한, 트래픽 사용량이 많다는 이유로 서비스에 차등을 두는 것은 공정한 경쟁을 저해할 수 있다는 우려도 제기하고 있습니다. 이 문제는 단순히 기업 간의 분쟁을 넘어 국가 간의 이해관계가 얽혀 있어 해결이 쉽지 않을 것으로 예상됩니다. USTR은 한국이 네트워크 사용료 부과를 요구하는 유일한 국가라고 주장하지만, 실제로는 유럽연합(EU)에서도 초대형 플랫폼의 통신망 투자 비용 분담에 대한 논의가 진행 중입니다. EU는 '공정 기여'라는 개념을 통해 플랫폼 사업자들에게 네트워크 인프라 구축 및 유지에 대한 책임을 분담하도록 하는 방안을 검토하고 있습니다.

ICT 업계 관계자들은 미국의 빅테크 기업들이 세금 축소를 통해 비용을 절감하면서 네트워크 사용료 또한 거부하는 것은 모순적인 행위라고 지적합니다. 이들은 빅테크 기업들이 무임승차하려는 의도를 가지고 있으며, 기업 차원을 넘어 국가적인 차원의 협상이 필요하다고 강조합니다. 네트워크 사용료 문제는 디지털 경제의 중요한 쟁점 중 하나로 부상했으며, 앞으로도 지속적인 논의와 합의를 통해 해결책을 모색해야 할 것입니다. 특히, 한국은 디지털 강국으로서의 위상을 유지하고, 글로벌 디지털 경제에서 경쟁력을 확보하기 위해 합리적인 네트워크 사용료 정책을 마련하는 것이 중요합니다. 또한, 미국과의 무역 갈등을 완화하고, 상호 이해를 증진하기 위한 노력이 필요합니다





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