미국, 정동영 장관의 '구성 핵 시설' 언급에 정보 공유 중단 '항의'

정동영 통일부 장관이 지난달 북한 핵 시설 부지로 구성시를 언급한 것에 대해 미국이 해당 발언의 근거를 미국 정보로 판단하고 한국 측에 항의하며 북한 관련 정보 공유를 부분적으로 중단한 것으로 알려졌습니다.

지난달 북한 핵 시설 부지로 구성을 언급했던 정동영 통일부 장관 의 발언에 대해 미국이 해당 발언의 근거를 미국 정보에 기반한 것으로 판단하고 한국 측에 항의한 것으로 알려졌습니다. 이에 따라 미국이 한국과의 북한 관련 정보 공유를 부분적으로 중단했다는 보도가 나왔습니다.

경향신문은 19일, 미국이 지난달 정 장관의 발언에 대한 항의 표시로 북한에 대한 위성 정보 공유를 부분적으로 중단했다고 보도했습니다. 한미 양국은 위성, 정찰기, 신호 수집 등을 통해 획득한 북한 관련 정보를 공유하고 있으며, 한국은 특히 미국의 위성 정보에 상당 부분 의존하고 있습니다.

앞서 지난달 6일 국회 외교통일위원회 전체회의에서 정 장관은 북한의 우라늄 농축 시설이 운영되는 지역으로 영변, 강선과 함께 구성(평안북도)을 지목했습니다. 정부와 국제원자력기구(IAEA)가 공식 확인한 영변, 강선을 제외하고 구성시를 추가로 언급한 것입니다.

미국 측은 정 장관 발언의 근거를 미국 측이 제공한 정보에 의한 것으로 파악하고, 외교부와 안보 부처, 정보기관 등에 항의 의사를 전달한 것으로 전해졌습니다. 미국은 감시 자산이 북한에 의해 역추적될 경우, 미국의 정보망이 약화되고 한미 간 신뢰가 훼손될 수 있다는 우려를 표한 것으로 알려졌습니다.

통일부는 정 장관 발언의 근거가 미국 정보와는 무관하다고 밝혔습니다. 통일부 관계자는 구성 언급은 국제 연구기관 보고서 등 공개 출처에 근거한 것이며, 다른 기관으로부터 구성에 관한 정보는 제공받은 바가 없다고 해명했습니다. 구성시에 우라늄 농축 시설이 있다는 평가는 2016년 과학국제안보연구소(ISIS)의 보고서 이후 언론을 통해 여러 차례 제기된 바 있습니다.

국방부 역시 우리 군은 굳건한 한미 연합방위태세를 기반으로 긴밀한 정보 공유 체계를 유지하고 있으며, 한미 간의 정보 공유와 관련된 사항에 대해서는 확인할 수 없다고 밝혔습니다.

이번 사태는 민감한 북한 핵 정보 공유에 있어서 한미 간의 소통과 신뢰 구축의 중요성을 다시 한번 부각시키고 있습니다. 북한의 핵 프로그램에 대한 정보는 국가 안보와 직결되는 만큼, 정확하고 신뢰할 수 있는 정보 공유와 함께 양국 간의 긴밀한 협력이 필수적임을 보여주는 사례입니다.

향후 이러한 정보 공유의 투명성과 신뢰도를 높이기 위한 추가적인 논의와 조치가 필요할 것으로 보입니다. 통일부의 공개 출처 기반 발언 주장은 북한 핵 시설 정보의 민감성과 함께, 정보의 출처 및 공유 방식에 대한 신중한 접근이 요구됨을 시사합니다.

이번 일을 계기로 한미 양국은 북한 핵 관련 정보 공유 체계를 점검하고, 향후 유사한 상황 발생 시 더욱 투명하고 원활한 정보 공유 방안을 마련해야 할 것입니다. 이는 단순히 정보 전달의 문제를 넘어, 양국 간의 신뢰를 유지하고 북한 비핵화라는 공동의 목표를 달성하는 데 있어 매우 중요한 부분입니다.

또한, 언론 보도의 신뢰성 문제와 더불어, 공개된 정보의 해석 및 활용에 있어서도 신중함이 요구됩니다. 관련 연구기관의 보고서 등 공개된 정보라 할지라도, 이를 바탕으로 한 정부 인사의 발언은 외교적으로 민감한 영향을 미칠 수 있기 때문입니다. 따라서, 향후 북한 핵 관련 정보에 대한 논의는 더욱 신중하고 면밀한 검토를 거쳐 이루어져야 할 것입니다.





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정동영 통일부 장관 북한 핵 시설 구성시 미국 정보 공유 중단

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