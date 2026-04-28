미국, 호르무즈 해협 통과 이란 통행료 지불 금지…제재 강화

미국 재무부가 호르무즈 해협 통과 시 이란에 통행료를 지불하는 행위를 금지하고, 이란과의 거래에 대한 제재를 강화했습니다. 이란 원유 수입처인 중국 정유소와 그림자 금융 네트워크도 제재 대상에 포함되었습니다.

호르무즈 해협 을 둘러싼 국제 정세가 더욱 복잡해지고 있습니다. 미국 트럼프 행정부는 이란과의 긴장 고조 속에서 호르무즈 해협 통과 시 이란 측에 통행료 를 지불하는 행위에 대해 강력한 경고를 발령했습니다.

이는 사실상 이란 전쟁으로 인해 통항이 어려워진 호르무즈 해협을 이용하는 선박들에게 이란에 자금을 제공하는 것을 금지하는 조치로 해석됩니다. 미 재무부 해외자산통제국(OFAC)은 공식적으로 이란에 통행료를 지불하는 것이 미국인에게는 금지되며, 미국 시민권이 없는 개인이나 단체도 미국의 제재 대상이 될 수 있다고 밝혔습니다. 이러한 제재는 미국 금융기관뿐만 아니라 미국이 소유하거나 통제하는 해외 법인에도 적용될 수 있습니다. OFAC은 호르무즈 해협의 안전한 통과를 위해 이란 정부 또는 이슬람혁명수비대(IRGC)에 직간접적으로 자금을 제공하는 모든 행위를 금지했습니다.

이는 단순히 통행료 지불뿐만 아니라, 이란 측에 어떤 형태로든 금전적 지원을 제공하는 것을 포함합니다. 또한, OFAC은 이란 원유 수출의 주요 수입처인 중국 산둥성 소재의 소규모 민간 정유소(티팟 정유소)와의 거래 역시 금지하며, 외국 기관도 제재 대상이 될 수 있다는 경고를 발령했습니다. 중국은 이란 원유 수출량의 약 90%를 차지하며, 대부분의 물량이 티팟 정유소를 통해 유입되는 것으로 알려져 있습니다. 이러한 조치는 이란의 주요 자금줄을 차단하고, 이란의 경제적 활동을 위축시키려는 미국의 의도로 풀이됩니다.

더 나아가, OFAC은 이란의 그림자 금융 구조와 관련된 35개 단체 및 개인을 제재 대상으로 지정하며, 이들이 수백억 달러 규모의 자금 이동을 통해 이란의 테러 지원 및 제재 회피 활동을 도왔다고 밝혔습니다. 스콧 베선트 미국 재무장관은 이란의 그림자 금융 시스템이 세계 무역을 교란하고 중동 지역의 폭력을 조장하는 데 핵심적인 역할을 한다고 비판하며, 이러한 네트워크를 용이하게 하거나 관여하는 금융기관은 심각한 대가를 치르게 될 것이라고 경고했습니다. 또한, 베선트 장관은 최근 국제선 운항을 재개한 이란 항공사와 거래하는 기업 역시 미국의 2차 제재(세컨더리 보이콧) 대상이 될 수 있다고 밝혔습니다.

이는 이란 항공사에 연료, 기내식, 기타 서비스를 제공하는 기업들에게도 제재 위험이 있다는 것을 의미합니다. 베선트 장관은 각국 정부에 자국 관할권 내 기업들이 이란 항공기와 거래하지 않도록 주의를 촉구하며, 미국의 제재 정책에 대한 국제적인 협력을 강조했습니다. 이러한 미국의 강력한 제재 조치는 이란과의 외교적 해결 가능성을 더욱 낮추고, 중동 지역의 긴장을 고조시킬 수 있다는 우려를 낳고 있습니다. 특히, 호르무즈 해협은 전 세계 석유 공급의 중요한 통로이기 때문에, 이 지역의 불안정은 국제 에너지 시장에도 큰 영향을 미칠 수 있습니다





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