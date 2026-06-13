미국, 앤트로픽 AI 모델 외국인 접근 제한…타 기업 확대는 없어

미국 행정부가 앤트로픽의 AI 모델에 대한 외국인 사용 제한 조치를 내렸으나 다른 AI 기업으로는 확대하지 않을 방침이다. 이 조치는 앤트로픽의 ' mitos5'와 'fable5' 모델의 안전장치 우회 가능성에 대한 우려에서 비롯되었으며, 앤트로픽은 이를 부인했다. 아마존의 제보로 정부가 조치를 취했고, 백악관이 최종 승인했다. 전문가들은 AI 통제와 정치화를 경계하며 백악관의 앤트로픽에 대한 반감이 작용했을 가능성을 제기했다.

미국 행정부 가 인공지능(AI) 기업 앤트로픽 의 최신 모델에 부과한 외국인 사용 제한 조치를 다른 AI 기업으로 확대할 계획은 없는 것으로 확인되었다. 이 조치는 앤트로픽 의 ' mitos5'와 ' fable5 ' 모델에 대해 외국 기관 및 개인의 접근을 차단하는 수출 통제 지침을 포함한다.

앤트로픽은 정부 지침 준수를 위해 일시적으로 모든 사용자의 접근을 중단했으며, 이 조치가 'fable5'의 안전장치를 우회할 수 있다는 주장에 기반한 것이지만, 앤트로픽은 이를 '오해'라고 반박했다. 데이비드 색스 대통령과학기술자문위원회 공동위원장은 엑스(X)를 통해 앤트로픽과 미국 정부의 신뢰할 수 있는 파트너가 안전장치를 우회하는 방법을 발견했으며, 관리자들이 앤트로픽 CEO 다리오 아모데이에게 우회 방법 수정이나 모델 배포 중단을 요구했지만 거절당했다고 밝혔다.

그는 이 우회 방법이 사이버 무기 작동을 가능하게 할 수 있음에도 이를 '심각하지 않다'고 판단하는 것은 이해하기 어렵다며, 앤트로픽의 대응이 안전한 AI 연구 커뮤니티라는 브랜드 평판과 어긋난다고 비판했다. 앤드리 재시 아마존 CEO는 자사 연구원들이 'fable5' 모델의 사이버 공격 활용 가능성에 대한 우회로를 발견해 정부에 알렸고, 이에 따라 정부가 차단 지침을 내렸다고 월스트리트저널이 보도했다. 도널드 트럼프 대통령이 이 조치를 최종 승인한 것으로 백악관 고위 관계자가 확인했으며, 아마존은 앤트로픽에 130억 달러를 투자한 핵심 투자자로서 추가 200억 달러 투자도 약속한 상태다.

아마존은 정부가 잠재적 보안 위험에 대해 자문하는 것은 드문 일이 아니라고 밝히면서도 구체적 논의 내용은 공유하지 않는다고 덧붙였다. 싱크탱크 R스트리트 연구소의 애덤 티어러 선임연구원은 미국 내 AI의 정치화와 첨단 컴퓨팅 통제권 집중을 우려했고, 케이트 코런 전략국제문제연구소 부실장은 안보상 우려를 인정하면서도 백악관의 앤트로픽에 대한 반감이 결정에 영향을 미쳤을 수 있다고 분석했다. 색스 위원장은 이번 조치를 과거 전쟁부-앤트로픽 갈등과 연결하려는 시도는 잘못되었다고 주장했다





yonhaptweet / 🏆 17. in KR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

AI 앤트로픽 수출통제 미국 행정부 Fable5 M和技术 사이버보안

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

“AI와 일하라”…삼성전자 이어 SK하이닉스도 챗GPT 도입 검토반도체 업계의 양대 산맥인 삼성전자와 SK하이닉스가 외부 생성 인공지능(AI)을 업무 현장에 전면 도입하며 ‘AX(AI 전환)’ 속도전에 돌입했다. 지금까지 기술·정보 유출 우려로 외부 AI 활용을 제한해 왔지만, 글로벌 빅테크(대형 기술기업)의 최신 AI 모델을 업무 전반에 과감히 접목해 일하는 방식을 근본부터 바꾸려는 움직임으로 풀이된다. 이어 '국가핵심기술과 관련없는 영역부터 외부 AI를 단계적으로 도입하고 활용 범위를 확대할 계획'이라며 'AI 시대에는 누가 더 많이 아는가보다 누가 더 빨리 배우고 변화하는지가 중요하다.

Read more »

AI 반도체 가치사슬이 상승장 주도, AI 투자 둔화 우려에 대한 노무라증권의 견해와 원·달러 환율 전망일본 노무라증권은 인공지능(AI) 반도체 가치사슬이 상승장 주도하며, 국내 증시 상승세가 이어질 것이라고 전망했다. 정창원 노무라 아시아 리서치 공동대표는 AI가 촉발한 메모리 수요 증가에 주목하며, AI가 견인하는 메모리 수요는 향후 5년간 1만, 2만배 늘 것으로 예상된다고 밝혔다. 또한, AI 투자 둔화 우려에 대해 선을 그으며, AI 인프라 투자 지속을 기정사실로 보고 있다고 설명했다. 원·달러 환율은 당분간 높은 수준을 유지할 것으로 전망했다. 박정우 이코노미스트는 원·달러 환율이 올해 3분기까지 1500원 안팎에서 움직이다 연말 1470원, 내년에는 1420원 수준까지 하락할 것으로 예상했다. 다만, 미국 연방준비제도가 추가 긴축에 나설 경우 원화 약세 압력은 더욱 커질 수 있다고 진단했다.

Read more »

중국산 AI 봇물에 가격전쟁…챗GPT 더 싸질까(서울=연합뉴스) 김태균 기자=저렴한 중국산 인공지능(AI)이 확산하며 AI 업계 전반에 가격 전쟁의 불이 붙었다고 월스트리트저널(WSJ)이...

Read more »

젠슨 황의 '삼소 회동'에서 'AI 팩토리' 로드맵까지…엔비디아 한국 전략의 이모저모엔비디아 CEO 젠슨 황의 이례적인 4박5일 한국 방문은 HBM 공급망 다각화, AI 팩토리 건설, 피지컬 AI 확장 등 글로벌 AI 인프라 전략의 축소판이었다. 국내 최고 경영진들과의 '깐부 동맹' 과시와 동시에 삼성과의 협상 창구를 열어두는 양면 전술, 한국의 전력·제조 인프라를 활용한 'AI 팩토리' 구상, 그리고 로봇·자율주행 등 실물 AI 파트너십까지. 동시에 독점력 강화에 대한 우려와 국가 데이터 주권 문제를 양면에서 보여준 방한이었다.

Read more »

저커버그, AI 전환 과정에서 실수 인정…메타, 직원 AI 사용 제한 나서마크 저커버그 메타 CEO가 AI 전환 과정에서 실수를 저질렀다고 시인하며, AI 사용 제한과 비용 절감 조치를 취하고 있음. 메타는 내부 직원의 AI 사용으로 인한 막대한 지출 위기를 경고하며 토큰 사용량 제한을 도입. 앤드루 보스워스 CTO는 AI 도구의 적절한 사용을 강조.

Read more »

애플, 제미나이 품고 시리 대수술…AI 승부수 통할까(서울=연합뉴스) 박형빈 기자=애플이 인공지능(AI) 음성비서 '시리'의 대대적인 개편에 나서며 AI 스마트폰 경쟁에 다시 승부수를 던졌다.

Read more »