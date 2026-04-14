미국, 호르무즈 해협 '역봉쇄' 개시... 항행의 자유 흔들리나

미국이 호르무즈 해협에서 이란에 대한 '역봉쇄' 작전을 시작하며, 항행의 자유 원칙에 대한 의문이 제기되고 있습니다. 이는 국제 해상 질서에 변화를 가져올 수 있으며, 해상 운송에 의존하는 한국 경제에 부정적인 영향을 미칠 수 있다는 우려를 낳습니다. 미국은 동맹국의 지원을 받을 계획이며, 중국의 유사한 조치 가능성도 제기되고 있습니다.

도널드 트럼프 대통령은 13일(현지시간) 백악관에서 기자들과 만나, 미국 해군의 대이란 해상 봉쇄가 오전 10시 정각부터 시작되었다고 공식적으로 확인했습니다. 그는 또한 다른 국가들이 봉쇄를 지원하는지에 대한 질문에, 다른 나라들이 그렇게 할 것이며, 솔직히 미국은 다른 나라들이 필요하지는 않지만, 그들이 서비스 제공을 제안했다고 언급했습니다. 트럼프 대통령은 이를 허용할 것이며, 아마 다음 날 그 국가 명단을 공개할 것이라고 밝혔습니다.

이 소식은 미국의 '항행의 자유' 수호를 자처했던 미국이 이제 자유를 단속하기 시작했음을 보여줍니다. 이는 도널드 트럼프 미 대통령이 호르무즈 해협에서 시작한 '역봉쇄' 작전 때문입니다. 이러한 미국의 '변심'은 국제 규범이 아닌 힘의 논리에 따라 해상 질서가 변화할 경우, 수출입의 대부분을 해상 운송에 의존하는 한국에게 치명적인 영향을 미칠 수 있다는 우려를 불러일으킵니다.

미국의 이번 작전을 지원하기 위해 항공모함 1척과 구축함 11척을 포함하여 최소 15~16척의 군함을 배치한 것으로 알려졌습니다. 미국은 이란으로 가거나 이란에서 출발하는 모든 선박, 이란에 통행료를 지불한 선박 등 국적과 관계없이 단속할 계획입니다. 트럼프 대통령은 전날 34척의 선박이 호르무즈 해협을 통과했다고 주장하며, 미국의 압박이 호르무즈 해협을 다시 여는 효과를 보고 있다고 밝혔습니다. 하지만 이는 항행의 자유라는 기본 원칙을 뒤집는 행위로 해석될 수 있습니다.

배타적 경제수역(EEZ) 내 항행의 자유와 무해통항권 보호는 이미 국제사회에서 확립된 규범이며, 미국 역시 이를 존중해 왔습니다. 미국은 그동안 이러한 원칙을 대중 압박에 적극적으로 활용해 왔는데, 2015년부터 남중국해에서 진행 중인 ‘항행의 자유 작전’(FONOP)이 대표적인 예시입니다. 2016년 헤이그 상설중재재판소(PCA)가 남중국해 90% 상당 해역에 대한 중국의 영유권 주장이 법적 근거가 없다고 판결했음에도, 중국은 이를 무시하고 인공섬 건설 등을 지속했습니다. 이에 미국은 남중국해에서 항행과 상공 비행의 자유가 보장되어야 한다며 중국의 국제법 위반을 지적해 왔습니다. 2018년에는 미 구축함이 중국 측이 영해로 주장하는 황옌다오(스카버러 암초) 주변 해역에 진입했을 때, 미7함대는 “국제법이 허용하는 한 어디서든 항행하고 작전할 권리가 있다”고 반박하며 항행의 자유를 강조했습니다.

이러한 미국의 행보와 달리, 이란의 호르무즈 해협 봉쇄에 대한 미국의 '역봉쇄'는 기존의 무해통항권 보호 원칙을 뒤집는 것으로 보입니다. 미국은 “이란을 경유하지 않는 선박들에 대해서는 호르무즈에서의 항행의 자유를 방해하지 않을 것”이라는 입장을 밝혔지만, 자의적인 판단에 따라 통항권을 제한하는 것은 항행의 자유를 침해하는 것이라는 비판이 제기됩니다. 박인휘 이화여대 국제대학원장은 호르무즈 역봉쇄 작전이 이란에 대한 일종의 제재로 볼 수 있으며, 이에 필요한 법적 절차가 선행되지 않았다고 지적했습니다. 또한 이는 항행의 자유에 대한 미국의 양면적 태도를 보여주는 지표가 될 수 있다고 평가했습니다.

이러한 미국의 조치는 향후 중국이 비슷한 해양 검문에 나서는 선례가 될 수 있다는 우려를 낳습니다. 중국 역시 특정 국가의 불법적 활동이 의심된다는 명목으로 남중국해나 대만 해협에서 선박 운항을 제한할 가능성이 있습니다. 미국이 만들어낸 국제 규범의 균열을 중국이 활용하여 호르무즈 해협 역봉쇄 논리를 남중국해로 확대할 수 있다는 분석도 제기됩니다. 특히 중국의 해양 굴기를 억제하기 위해 미국이 '제1도련선' 전략에 집중하려는 기조와 맞물려, 중국이 오판할 가능성이 커질 수 있다는 우려가 나옵니다. 영국 이코노미스트는 최근 중국이 남중국해 시사군도에서 암초 준설작업을 진행하고 있으며, 대형 군사 공군기지와 유사한 시설을 건설하고 있다고 보도했습니다. 이 매체는 미국의 침묵을 지적하며, 시사군도가 '제1도련선' 밖에 위치하고 있다는 점을 강조했습니다.

강대국들이 힘으로 지배하는 '중세식 바다 질서'는 수출입 물동량의 99.7%를 해상 운송에 의존하는 한국에 큰 타격을 줄 수 있습니다. 남중국해, 대만 해협 등 한반도 인근에 충돌 위험 지역(플래시 포인트)이 존재한다는 점도 한국이 원치 않는 분쟁에 휘말릴 위험을 키웁니다. 김재천 서강대 국제대학원 교수는 법치주의가 아닌 힘의 논리가 우선시될 경우 한국은 끊임없이 시험대에 오를 것이라며, 유사한 상황에 놓인 국가들과 협력하여 대응책을 마련하는 등 민첩하게 대처해야 한다고 강조했습니다.





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