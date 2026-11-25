미국이 한국 등 주요 14개 경제권에 대한 과잉생산 관세 부과를 공식 예고했습니다. 한국은 지난해 합의에 따라 최대 15% 관세율을 유지하며, 기존 관세와 합산된 세율이 적용됩니다.

미국 무역대표부 (USTR)는 25일 한국을 포함한 세계 14개 경제권을 대상으로 새로운 ' 과잉생산 관세' 부과를 예고했습니다. 이번 관세 조치는 기존에 적용되던 강제노동 관련 관세와는 별도로 부과되며, 각국과 체결된 기존 무역 합의의 관세 상한선을 준수하기로 했습니다.

한국에 적용될 관세 상한선은 지난해 한국과 미국 간 합의를 그대로 유지하여 최대 15%로 결정되었습니다. 미국은 이 같은 합의 관세율을 준수함으로써, 다른 대상국들에 비해 한국에게 상대적으로 낮은 관세 부담을 안기는 방침입니다.

Also read 한화그룹 김승연 회장, 5개사서 248억 보수 받아 1위...산정 근거 투명성 논란

대상국별 관세 상한 및 세율 구조

미국 무역대표부가 제시한 이번 과잉생산 관세의 상한선은 국가별 상이하게 적용됩니다. 한국, 대만, 인도, 인도네시아 등에게는 최고 25%의 관세가, 일본, 유럽연합(EU), 스위스, 싱가포르에는 최고 20%의 관세가 각각 예고되었습니다.

중국에 대해서는 20%의 과잉생산 관세가 제시되었으며, 이는 트럼프 행정부 제1기 때 부과된 25%의 기존 관세율에 중첩됩니다. 미 당국자는 향후 미·중 간 무역 협상이 결렬될 경우, 중국산 제품에 대한 전체 관세율이 40%까지 높아질 수 있다고 밝힌 바 있습니다.

Advertisement

미 정부 고위 당국자는 로이터 통신과의 인터뷰에서 한국, 일본, 대만, 유럽연합의 전체 관세율은 초기 단계에서 총 15%를 넘지 않을 것이라고 확인했습니다. 이는 과잉생산 관세와 기존 강제노동 관세 등을 합산한 결과이며, 기존 12.5%의 강제노동 관세가 적용되던 한국의 세율이 2.5%p 인상된 15%가 되는 것을 의미합니다.

과잉생산 관세의 법적 근거 및 목적

이번 과잉생산 관세는 지난 7월 미국이 60개 경제권을 상대로 강제노동 제품 유통 차단을 이유로 부과한 10%에서 12.5%의 관세와는 별개의 제도입니다. 이번 조치는 지난 2월 연방대법원이 상호관세 체제를 무효화하면서 이를 다른 법적 근거를 통해 사실상 복원하려는 것으로 해석됩니다.

무역대표부는 1974년 무역법 301조에 근거하여 16개 경제권의 산업 과잉생산 문제를 조사해 왔습니다. 이 법안은 불공정 무역 관행에 대해 미 정부의 보복 조처를 허용하며, 외국 정부의 보조금과 산업 지원 정책이 과잉 설비 확충과 저가 상품 수출로 이어져 미국 제조업에 피해를 준다고 주장합니다.

애초 조사 대상에 포함되었던 멕시코와 노르웨이에 대해서는 이날 발표된 관세 목록에서 제외되었습니다. 미국은 무역 협정을 체결한 국가들에 대해서는 합의를 통해 정해진 관세율을 준수하기로 약속하여, 한국과 같은 동맹국들에게는 추가 부담을 최소화했습니다.

Advertisement

한국 관세율 및 향후 시행 절차

한국은 지난해 도널드 트럼프 전 미국 대통령으로부터 25%의 상호 관세율을 통보받았으나, 3500억달러 규모의 대미 투자를 약속하며 관세율을 15%로 낮추는 데 합의한 바 있습니다. 이번 과잉생산 관세 발표에서도 이 합의된 15%의 상한선이 그대로 유지됨에 따라 한국의 부담은 다른 대상국들보다 낮게 설정되었습니다.

당연히 이날 발표된 관세가 즉시 각국에 부과되는 것은 아닙니다. 대상국들은 최종 관세율이 확정되기 전에 공청회와 공개 의견수렴, 비공개 협상 등의 절차를 거쳐 의견을 제시할 기회를 갖게 됩니다. 무역대표부는 3월부터 새 관세 부과를 염두에 두고 조사를 진행해 왔습니다.

이러한 법적 및 행정적 절차를 거쳐 이르면 내년 1월 새로운 관세 정책이 시행될 것으로 전망됩니다. 이번 조치는 단순한 관세 인상을 넘어, 미국의 산업 보호 전략과 글로벌 공급망 재편에 있어 핵심적인 전환점이 될 것입니다.