미국, 쿠팡 문제 해결 압박…한미 안보 협력 조건부 제시

미국 정부가 쿠팡 관련 문제 해결을 한국 정부에 요구하며 한미 안보 협력에 영향을 미칠 수 있다는 입장을 밝혀 논란이 일고 있습니다. 쿠팡 산재 피해 유가족들은 쿠팡의 책임을 묻는 민사 소송에 돌입했습니다.

쿠팡의 산재 피해 유가족들과 공공운수노조 쿠팡물류센터지회 관계자들이 22일 서울 송파구 쿠팡 본사 앞에서 고 최성낙 씨의 사망에 대한 쿠팡의 책임을 묻는 민사 소송 돌입을 알리는 기자회견을 개최했다.

이들은 쿠팡의 안전 관리 소홀과 과도한 업무 강도가 최 씨의 죽음에 직접적인 영향을 미쳤다고 주장하며, 쿠팡 측에 진상 규명과 책임 있는 사과, 그리고 피해 보상을 요구했다. 유가족들은 쿠팡이 산재 사고를 은폐하고 책임을 회피하려는 시도를 지속적으로 해왔다고 비판하며, 법적 투쟁을 통해 반드시 진실을 밝히고 정의를 실현할 것을 다짐했다. 한편, 미국 정부가 김범석 쿠팡Inc 이사회 의장의 법적 안전을 포함한 쿠팡 관련 문제 해결을 요구하며 한미 안보 협의에 영향을 미칠 수 있다는 입장을 한국 정부에 전달한 것으로 알려졌다.

특히, 출국 금지 상태인 방시혁 하이브 의장의 미국 방문을 위해 주한 미국대사관이 직접 경찰에 협조 서한을 보낸 사실이 드러나 논란이 일고 있다. 이는 쿠팡의 대규모 개인정보 유출 사태에 대한 미국 정부의 압박 수위가 높아지고 있음을 보여준다. 미국 정부는 쿠팡이 미국 기업에 불리한 차별을 받고 있다는 논리를 내세워 한국 정부에 압력을 가해왔으며, 한국 정부가 이에 응하지 않자 한미 정상 간의 통상 및 안보 합의 후속 안보 협상과 연계하려는 움직임을 보이고 있다. 이러한 미국의 행보는 한국 정부가 희망하는 핵추진 잠수함 도입과 같은 주요 안보 현안에도 영향을 미칠 수 있다는 우려를 낳고 있다.

방 의장은 2019년 하이브 상장 과정에서 주식 상장 계획이 없다고 속여 투자자들에게 손해를 입힌 혐의로 수사를 받고 있으며, 미국 측은 7월 4일 미국 독립기념일 행사 참석 및 방탄소년단 월드투어 지원 등을 이유로 방 의장의 출국을 요청하고 있다. 그러나 이러한 미국의 요구는 한국의 사법 주권을 침해하는 과도한 간섭으로 비판받고 있다. 수사 중인 피의자의 출국 문제에 미국 대사관이 직접 개입하고 경찰에 요청하는 것은 외교적 관례를 벗어난 행위이며, 한국 내에서 발생한 기업의 불법 행위에 대해 미국 정부가 이의를 제기하는 것은 부당하다.

경찰은 이미 방 의장에 대해 사기적 부정거래 혐의로 구속영장을 신청하며 미국 측의 요청을 사실상 거부했다. 쿠팡이 한국에서 경제적 이익을 얻으면서 미국 기업의 보호를 받는 것은 부당하며, 김범석 의장이 미국 국적이라는 이유로 특혜를 받는 것은 역차별 논란을 야기할 수 있다. 미국은 한국의 사법 시스템을 존중하고, 한국 내에서 발생한 문제는 한국 사법 시스템에 따라 처리해야 한다. 정부는 미국의 부당한 압력에 단호하게 대응하고, 원칙에 따라 외교적 해결을 모색해야 한다.

또한, 정동영 통일부 장관의 북한 핵 시설 언급에 대한 미국 측의 정보 제공 제한, 그리고 전시작전통제권 전환에 대한 미국의 견제 등 최근 한미 관계에서 나타나는 미국의 압박적인 태도는 동맹 관계에 대한 신뢰를 훼손할 수 있다는 우려를 낳고 있다





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쿠팡 미국 안보 협력 산재 방시혁 하이브 개인정보 유출 사법 주권 내정간섭

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