미 의회가 중국산 전기차 및 차량 데이터 유출 우려로 중국산 자동차 판매를 전면 금지하는 법안 마련에 속도를 내고 있다. BYD, 지리 등 주요 중국 기업은 미국 시장 진출이 원천 차단될 전망이다.

미국 의회 가 중국산 자동차 의 미국 시장 진입을 사실상 영구적으로 차단하는 법안 마련에 속도를 내고 있다. 공화당과 민주당 의원들이 교차당적 입법안 협상에서 합의를 바라보는 단계에 진입했으며, 이르면 19일(현지시간) 관련 보도가 나올 정도로 입법 절차가 진전된 상태다. 해당 법안은 연말까지 상정되어 도널드 트럼프 대통령에게 보내져 서명될 예정으로, 내년 1월 새 의회가 출범하기 전에 입법을 마무리하려는 명확한 전략이 드러났다.

중국산 자동차 미국 판매 전면 금지 법안의 핵심

미 의회는 중국 자동차 업체들이 저가 전기차 기술력을 앞세워 유럽과 남미 등 세계 시장에서 점유율을 빠르게 확대하는 현실을 고려해 법적 규제를 강화하기로 했다. 현재 중국산 자동차는 이미 높은 관세와 미국 상무부의 기술 사용 제한 조치로 인해 미국 시장 진입이 어렵지만, 이를 법률로 명문화해 적용 범위를 확대하려는 것이다. 특히 BYD와 지리자동차(GEELY) 등 주요 중국 기업은 가격 경쟁력과 배터리 기술력 덕분에 미국 진출을 시도해 온 만큼, 이 법안 통과 시 이들은 미국 시장 진입이 원천적으로 차단되게 된다.

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데이터 유출 및 경제 안보 위협에 대한 우려

미 연방 정부가 이 같은 강력한 규제에 나선 근본적인 이유는 국가 안보와 데이터 개인정보 보호 때문이다. 미국 정부는 중국산 자동차에 탑재된 카메라, 위치정보시스템(GPS) 등 센서를 통해 수집된 운전자 이동 경로와 주요 시설 정보가 중국 당국에 무단 유출될 가능성을 우려하고 있다. 또한 원격 제어 기능을 악용해 차량을 외부에서 조작하거나 시스템을 해킹할 수 있는 기술적 취약점이 존재할 수 있다는 점에서, 이는 단순한 무역 장벽이 아닌 치명적인 국가 안보 위협으로 간주되고 있다.

벤츠 규제 적용 여부, 중국 지분 20% 기준 논란

이번 법안 협상의 최대 쟁점은 독일 메르세데스-벤츠(Mercedes-Benz)의 규제 적용 범위다. 지난 7월 상원 상무위원회에서 통과된 초기 법안은 중국 기업이나 개인이 지분 15%를 초과해 보유한 자동차 제조업체의 데이터 전송 기능이 있는 차량 미국 판매를 금지했다. 그러나 벤츠는 중국 국유 자동차 기업인 베이징자동차그룹(BAIC)이 약 10%의 지분을 보유하고 있으며, 지리자동차 창업자 리수푸 또한 약 10%의 지분을 가지고 있어 중국 측 지분 합산 비율이 약 20%에 달한다. 이는 기존 법안의 제재 기준을 명확히 초과하는 수치다.

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벤츠는 그동안 이러한 규제가 자신들에게 불합리하게 적용된다며 미국 의회를 상대로 지속적인 설득 활동을 전개해 왔다. 이에 따라 미 의회 측은 의결권이 없는 단순 투자 지분에 대해서는 규제를 완화하는 방안을 적극 검토하고 있다. 중국 자본이 일부 투자했다는 이유만으로 미국에서 사업을 영위하는 외국 자동차 제조사를 판매 금지 대상에 포함시키는 상황을 피하려는 의도로 보인다.

합의 도출 및 향후 행정 절차 진행 예정

자동차 생산 지역을 선거구로 둔 의원들이 상원 상임위원회를 통과한 안건의 일부 조항을 조정하는 막판 협상을 벌이고 있는 가운데, 이르면 이번 주 중 합의가 이뤄질 수 있다는 관측이 나오고 있다. 예외 적용 기준과 이를 검증하는 구체적인 방식에 대해서는 아직 협의가 진행 중이지만, 협상 관계자들은 큰 틀에서의 합의를 낙관적인 시각으로 보고 있다. 미국 의회가 이러한 규제를 법률로 확정할 경우, 중국계 자본이 참여한 글로벌 자동차 기업들의 전략적 재편이 필요해지며, 미국 내 자동차 산업 보호 정책은 더욱 강화되는 흐름으로 자리 잡게 될 것이다.