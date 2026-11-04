미국, 개별주식 무기한 선물 '퍼페추얼' 승인...월가·정치권 강하게 반발

미국 상품선물거래위원회(CFTC)가 규제 사각지대 해소명을 내세워 개별주식 퍼페추얼 거래를 공식 승인했다. 하지만 월가와 의회에서는 시스템 리스크와 투자자 피해 우려가 커져 법적 다툼으로 비화될 전망이다.

미국 금융 규제 당국이 개별 주식 가격에 연동되는 무기한 파생상품인 퍼페추얼 거래를 공식적으로 허용했다. 마이클 셀리그 미국 상품선물거래위원회 (CFTC) 위원장은 3일(현지시간) 성명을 통해 이 같은 승인 결정을 발표했으며, 이에 따라 미국 내 투자자들도 규제 하에서 이러한 고위험 상품을 이용할 수 있게 되었다.

무기한 주식 파생상품 규제 변경 배경

마이클 셀리그 위원장은 이번 승인이 증권선물 시장에 적용되는 규정의 확장이라고 명시했다. 그는 퍼페추얼이 기존의 만기일이 정해진 일반 선물과는 달리 만기일이 없으며, 투자자가 레버리지를 활용해 적은 증거금으로 대규모 포지션을 구축할 수 있는 상품이라고 설명했다. 특히 이 상품은 하루 24시간 매매가 가능해 전통적인 주식 시장과 달리 거래 시간 제한이 전혀 없는 것이 특징이다. 셀리그 위원장은 이번 조치가 미국 투자자들이 규제 사각지대에 있는 해외 거래소로 유출되는 흐름을 차단하고, 국내 시장에서 무기한 선물 거래의 이점을 누릴 수 있게 하는 중요한 진전이라고 평가했다. 이는 올해 초 가상통화 퍼페추얼 거래를 허용한 데 이어, 승인 대상을 개별 주식까지 넓힌 조치이다.

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금융기관 및 거래소들의 격렬한 거부

하지만 미국 월가는 이러한 규제 변경에 강하게 반발하고 있다. 인터컨티넨탈거래소(ICE), 시카고옵션거래소(Cboe), 시카고상업거래소(CME) 등 주요 거래소들은 이번 승인에 대해 공식적인 반대 입장을 표명했다. 특히 Cboe와 시타델 증권 등이 참여한 자본시장연합은 금융당국이 신규 상품 승인 과정에서 연방 행정절차법을 위반했다며, 해당 상품의 거래를 금지해 달라는 가처분 신청을 뉴욕연방법원에 제기했다. 린 피츠패트릭 시카고상업거래소(CME) 사장 겸 최고재무책임자는 블룸버그통신과의 인터뷰에서 이들 상품이 금융 시스템 전체에 막대한 위험을 초래할 수 있다고 우려했다. 그는 해당 상품을 취급하지 않는 우량 거래소까지 연쇄적인 청산 위험에 전염될 수 있다고 경고했다. 이러한 우려가 반영된 것으로 보아, 당일 뉴욕 증시에서는 Cboe, CME, ICE의 주가가 모두 하락하며 시장 불안을 반영했다.

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정치권, 투자자 보호 장치 마련 촉구

정치권에서도 투자자 보호를 위한 강력한 규제를 요구하는 목소리가 높다. 상원 은행위원회 민주당 간사인 엘리자베스 워런 의원은 승인 발표 직후 성명을 내고, 이번 조치가 미국 자본시장에 심각하고 통제하기 어려운 변동성을 초래할 것이라고 지적했다. 공화당 소속 케이티 브릿 상원의원은 이미 지난달 29일 증권거래위원회(SEC)와 CFTC에 서한을 보내 투자자 보호 장치 마련을 요구한 바 있다. 이는 고레버리지 상품이 일반 투자자들에게 돌이킬 수 없는 손실을 안길 수 있다는 우려가 당파를 초월해 공통적으로 존재하고 있음을 보여준다. 마이클 셀리그 위원장은 관련 상품이 CFTC와 SEC의 공동 규제를 받기 때문에 안전하다는 입장을 고수하고 있다.