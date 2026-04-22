미국, 나토 동맹국 '등급' 매겨…'착한 동맹' vs '나쁜 동맹' 구분

미국 백악관이 나토 회원국들의 방위비 분담률과 이란 관련 협력 정도를 기준으로 동맹국들을 등급별로 분류한 명단을 작성했다는 폴리티코의 보도가 나왔습니다. 트럼프 대통령의 불만 구체화 가능성 시사

미국 백악관 이 북대서양조약기구(NATO) 회원국들의 방위비 분담률과 대이란 정책 협력 정도를 기준으로 동맹국 들을 등급별로 분류한 명단을 작성했다는 소식이 전해졌다. 폴리티코의 보도에 따르면, 이 명단은 지난 8일 마르크 뤼터 나토 사무총장의 백악관 방문을 앞두고 준비되었으며, 각국의 동맹 기여도에 대한 상세한 개요를 담고 있다.

백악관은 이 명단을 통해 ‘착한 동맹국’과 ‘나쁜 동맹국’을 구분하고 있으며, 이는 도널드 트럼프 대통령이 그동안 지속적으로 제기해 온 나토 동맹국들의 방위비 분담 불균형 문제와 이란 관련 협력 부족에 대한 불만을 구체적인 조치로 이어갈 가능성을 시사한다. 트럼프 대통령은 이란이 봉쇄한 호르무즈 해협에서의 유조선 통행 보호를 위해 나토 동맹국들에게 군함 지원을 요청했지만, 대부분의 유럽 국가들이 이에 응하지 않자 공개적으로 불만을 표출해 왔다.

애나 켈리 백악관 부대변인은 미국이 동맹국들을 위해 지속적으로 지원해 왔지만, 이란 관련 군사 작전에서 미국과 함께하지 않은 국가들을 지적하며 트럼프 대통령이 이러한 불공정한 관계에 대해 분명한 입장을 밝혀왔고, 미국은 이를 잊지 않을 것이라고 강조했다. 백악관은 아직 구체적인 조치 계획을 발표하지 않았지만, 비협조적인 국가에서 협조적인 국가로 미군 병력을 재배치하거나, 합동 군사 훈련 및 무기 판매를 축소하는 방안 등이 거론되고 있다. 이러한 재배치는 막대한 비용과 시간이 소요될 수 있으며, 의회의 반발 또한 예상된다.

이란 관련 지원 요청에 대해 스페인, 영국, 프랑스 등 일부 국가들은 거부하거나 결정을 미뤘지만, 루마니아와 불가리아 등은 미국에 공군기지 사용을 허용하거나 군수 지원을 제공하는 등 협력적인 태도를 보였다. 그러나 동맹국에 대한 불이익 조치를 취한 전례가 거의 없다는 점에서 실제 조치가 실행될 수 있을지는 미지수이다. 연방상원 군사위원장인 로저 위커 의원은 미국 지도자들이 동맹국들을 비판적인 어조로 언급하는 것은 도움이 되지 않으며, 동맹을 통해 얻는 정치적, 전략적, 도덕적 이익을 간과해서는 안 된다고 지적했다.

이번 백악관의 동맹국 분류 명단 작성은 트럼프 행정부의 ‘미국 우선주의’ 외교 정책의 일환으로 해석되며, 나토 동맹의 미래에 대한 불확실성을 증폭시키고 있다. 또한, 유럽 국가들과 미국의 관계에 긴장을 조성할 수 있다는 우려도 제기되고 있다. 향후 트럼프 행정부가 어떤 구체적인 조치를 취할지, 그리고 나토 동맹국들이 이에 어떻게 대응할지가 국제 사회의 주요 관심사로 떠오르고 있다





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