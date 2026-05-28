미국과 이란, 전쟁을 끝낼 양해각서에 합의

미국과 이란 간 전쟁을 끝낼 양해각서에 대해 양국 협상단이 합의를 했고, 이란 최고지도자는 승인 의사를 밝힌 가운데 도널드 트럼프 미국 대통령의 최종 승인만을 기다리고 있다.

미국과 이란 간 전쟁을 끝낼 양해각서 에 대해 양국 협상단이 합의를 했고, 이란 최고지도자는 승인 의사를 밝힌 가운데 도널드 트럼프 미국 대통령의 최종 승인만을 기다리고 있다. 미 정부와 중재국 관계자들은 양쪽 모두 최고 지도부의 승인을 남겨둔 상태에 도달했다고 보도했다.

양해각서는 호르무즈해협을 통과하는 선박 운항이 제한 없이 이뤄진다는 내용이 담겼고, 이란의 통행료 부과가 없으며, 이란은 30일 안으로 해협에서 모든 기뢰를 제거하고 선박 통행량을 전쟁 이전으로 돌려야 한다는 내용도 포함됐다. 또한 이란이 핵무기를 추구하지 않겠다는 약속도 포함됐다. 60일 간 협상 기간 동안에는 이란의 고농축 우라늄 처리 방식과 우라늄 농축 기간을 가장 먼저 논의될 사안으로 명시됐다. 미국은 대이란 제재 완화와 동결된 이란 자금 해제를 논의하기로 약속할 예정이다. 양해각서에는 이란이 물자와 인도주의 지원을 받을 수 있는 메커니즘도 논의한다.

이란이 경제를 속박에서 풀어낼 기회를 갖게 됐고, 이란 체제 내부에서 이 제안이 이전과는 다른 방향으로 나아갈 기회라는 점을 이해하는 사람들이 있다. 하지만 협상 과정에서 이란이 핵 문제에 관해 약속을 이행할 수 없다는 점이 분명해지면, 미국은 경제적·군사적 선택지를 모두 검토하게 될 것이라고 미 정부 관계자들은 전했다





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미국 이란 양해각서 호르무즈해협 핵무기

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