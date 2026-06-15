미국과 이란, 종전 양해각서(MOU) 체결에 합의

미국과 이란이 19일 종전을 위한 양해각서(MOU)에 서명하기로 합의했다. 이란전쟁으로 대서양 동맹의 균열이 가시화되고, 중동에서의 세력 판도가 흔들리는 틈을 타 중국이 영향력을 높이는 등 국제 질서에도 만만치 않은 변화가 예상된다.

미국과 이란이 19일 종전을 위한 양해각서( MOU )에 서명하기로 합의했다고 밝혔다. 도널드 트럼프 미국 대통령(왼쪽)·아야톨라 모즈타바 하메네이 이란 최고 지도자(오른쪽). AFP=연합뉴스 미국과 이란이 어제 종전 양해각서 ( MOU ) 체결에 합의했다.

지난 2월 28일 미국의 선제공격으로 전쟁이 시작된 지 106일 만이다. 글로벌 공급망 마비로 인한 직간접 타격을 받아 온 한국으로선 무엇보다 반가운 소식이다. 그러나 국제 정세와 세계경제는 아무 일도 없었다는 듯 전쟁 전으로 돌아가는 건 아니다. 전쟁은 끝나도 리스크는 여전히 남아 우리 경제를 옥죌 것이고, 전쟁으로 달라진 역학관계는 새로운 질서에 대한 적응과 동참을 과제로 남길 것이다.

우선, 호르무즈해협 봉쇄로 인한 직격타를 맞은 것을 교훈으로 삼아 에너지 안보와 공급망 다변화 등 경제안보 체계를 가다듬어야 한다. 이번 전쟁은 특정 해역과 에너지원에 과도하게 의존하는 공급망의 취약성을 절감케 했다. 호르무즈해협이 열리는 것과 별개로 에너지 공급망 다변화와 재편 작업을 중단 없이 추진해야 한다. 호르무즈해협의 통항에 관해 국제사회가 새로운 시스템을 마련하는 과정에는 적극적으로 참가하고 필요한 기여를 하면서 발언권을 높여 나가야 한다.

거시경제 관리에서도 긴장을 늦추지 말아야 한다. 전쟁이 끝난다고 해서 고환율·고물가·고금리의 이른바 '3고(高)'가 당장 가라앉지는 않을 것이다. 전쟁 과정에서 피해를 본 중동 산유국 생산시설이 재가동되고 물류망이 정상화되기까지는 짧게는 수개월에서 길게는 2년 가까이 걸릴 것이란 예상이다. 고환율, 고물가 역시 상당 기간 이어질 것으로 보인다.

이에 한국은행을 포함한 세계 각국의 중앙은행들은 기준금리 인상을 예고해 놓은 상태다. 금리 상승은 대출이 많은 서민 가계와 기업을 압박해 양극화를 심화하고 소비를 더욱 위축시킬 수 있다. 종전으로 생겨날 새로운 기회도 적극 활용해야 한다. 이란이 미국에 3000억 달러(약 452조원) 규모의 재건 계획을 제시했다는 이란 언론의 보도를 고려하면 향후 막대한 인프라 재건 시장이 열릴 수 있다.

정부와 민간이 원팀을 이뤄 중동 지역의 인프라 시장을 선점할 징검다리를 놓아야 한다. 이란전쟁으로 대서양 동맹의 균열이 가시화됐고, 중동에서의 세력 판도가 흔들리는 틈을 타 중국이 영향력을 높이는 등 국제 질서에도 만만치 않은 변화가 예상된다. 트럼프 행정부가 동맹국으로서의 기여를 구실로 안보적, 경제적으로 부담을 요구해 올 가능성도 배제할 수 없다. 정부는 요동치는 국제 정세 속에서 부담을 최소화하면서 국익을 극대화하는 입체적인 대비책 마련에 총력을 기울이기 바란다





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